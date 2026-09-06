Adrian Axinia acuză partidele din coaliție că au abandonat legea salarizării: Ne vor explica faptul că eşecul PNRR se va transforma în prilej de mărire a impozitelor

Europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia acuză PSD, PNL, USR și UDMR că au sacrificat legea salarizării unitare din calcule electorale, după cinci ani în care reforma asumată nu a fost dusă la capăt. Potrivit acestuia, eșecul proiectului lasă în urmă o notă de plată de aproape 800 de milioane de euro și poate deschide calea pentru noi taxe și impozite.

Adrian Axinia susține că Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz au renunțat la legea salarizării unitare și încearcă acum să transfere responsabilitatea de la unul la altul. Europarlamentarul amintește că reforma a fost asumată în urmă cu cinci ani, însă nu a fost promovată nici până în prezent.

În opinia sa, întârzierea are la bază considerente electorale. El susține că PSD, PNL, USR și UDMR evită să ia măsuri care i-ar putea nemulțumi pe angajații din sectorul public, deoarece voturile acestora ar putea fi importante la următoarele alegeri parlamentare, peste doi ani. Adrian Axinia face o paralelă cu situația PDL din perioada lui Traian Băsescu și Emil Boc și cu consecințele electorale pe care partidul le-a avut în 2012.

„Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu şi Dominic Fritz au renunţat la legea salarizării unitare şi acum încearcă să arunce vinovăţia de la unul la altul. Este o lege pe care şi-au asumat-o în urmă cu cinci ani şi pe care nu au reuşit să o promoveze nici până acum. Nota de plată este un mizilic de aproape 800 de milioane de euro. La mijloc este un calcul electoral. Băieţii de la PSD, PNL, USR şi UDMR ştiu că singura lor şansă de a intra în Parlament peste doi ani ţine de voturile angajaţilor de la stat. Nu şi-au asumat să-i supere în vreun fel, de teamă ca nu cumva să pice meteoritul pe ei, aşa cum s-a întâmplat cu PDL-ul lui Băsescu şi Boc, în 2012”, a transmis acesta într-un comunicat.

Europarlamentarul AUR/ECR afirmă că există soluții pentru creșterea salariilor angajaților de la stat, însă acestea ar presupune reforme reale și măsuri curajoase, nu schimbări superficiale.

Printre soluțiile indicate se numără reorganizarea administrativ-teritorială, inclusiv prin comasarea unor comune sau chiar a unor județe. Potrivit lui Adrian Axinia, o asemenea măsură ar genera economii importante la buget și ar reduce numărul persoanelor numite politic și plătite din fonduri publice.

Acesta consideră că economii ar putea fi obținute și prin desființarea unor instituții în care activitatea este redusă sau inexistentă, precum și prin comasarea instituțiilor ale căror atribuții se suprapun.

Adrian Axinia subliniază că medicii, profesorii și angajații din sistemul de ordine publică trebuie să beneficieze de salarii mai mari. În viziunea sa, majorările pot fi susținute financiar prin eliminarea structurilor și persoanelor pe care le consideră legate de interesele partidelor politice.

„Soluţii pentru creşterea salariilor bugetarilor există, dar ele presupun curaj şi reforme reale, nu spoieli. Reorganizarea administrativ-teritorială, prin comasarea comunelor sau a unor judeţe, ar genera economii însemnate la buget şi ar elimina mulţi politruci plătiţi să taie frunze la câini. La fel şi desfiinţarea unor instituţii unde nu se face nimic sau comasarea unor instituţii ale căror atribuţii se repetă. Medicii, profesorii şi cei care lucrează în sistemul de ordine publică trebuie să primească salarii mai mari. Dar acest lucru este posibil doar atunci când scăpăm de băieţii cu carnete de partid”, a completat europarlamentarul AUR/ECR.

Europarlamentarul critică și cadrul legislativ adoptat ulterior eșecului legii salarizării unitare, despre care afirmă că a fost susținut de toate formațiunile coaliție. Potrivit lui Adrian Axinia, actul normativ prevede că, în situația în care anumite venituri estimate prin PNRR nu sunt realizate, inclusiv cele asociate reformei salarizării unitare, ministerele responsabile trebuie să își reducă cheltuielile. În cazul reformei salarizării, responsabilitatea revine Ministerului Muncii.

Europarlamentarul susține că, dacă ministerele nu vor putea realiza aceste reduceri de cheltuieli, soluția prevăzută ar fi majorarea taxelor și impozitelor. El avertizează astfel că eșecul PNRR ar putea fi prezentat în perioada următoare drept justificare pentru creșterea fiscalității.

Adrian Axinia anticipează că autoritățile ar putea explica în curând că problemele legate de îndeplinirea obiectivelor PNRR trebuie compensate prin majorarea impozitelor.

„După eşecul legii salarizării a apărut şi o monstruozitate: o lege promovată de toate partidele din Coaliţia Disfuncţională, PSD, PNL, USR şi UDMR. Ei bine, acest act normativ spune că, dacă nu s-au realizat anumite venituri din PNRR, de exemplu, pe legea salarizării unitare, pe cale de consecinţă, ministerele de resort, în cazul acesta Ministerul Muncii, trebuie să-şi taie cheltuielile. Dacă nu au cum să facă asta, vor trebui crescute taxe şi impozite”, a completat Adrian Axinia.

Europarlamentarul avertizează și asupra unei posibile creșteri a impozitelor locale în perioada următoare. El susține că, odată cu venirea iernii, autoritățile ar putea recurge din nou la majorarea acestora, după ce, în anul precedent, impozitele locale au fost deja dublate.