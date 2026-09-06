Întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu emisarii lui Donald Trump s-a încheiat. Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina rămân blocate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică, la Kiev, cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Discuțiile au durat aproximativ trei ore și s-au încheiat aparent fără progrese.

Witkoff și Kushner au venit pentru prima dată la Kiev în cadrul eforturilor de relansare a negocierilor menite să pună capăt războiului ruso-ucrainean. Cei doi s-au aflat sâmbătă la Moscova, unde s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și i-au prezentat o nouă propunere de pace, potrivit agențiilor Reuters și EFE.

După întâlnirea dintre Zelenski și emisarii americani a început o nouă reuniune, la care participă, alături de delegațiile ucraineană și americană, și consilierii pentru securitate națională ai Franței, Germaniei și Regatului Unit.

În cadrul discuțiilor, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina urmărește încheierea războiului într-un mod considerat just și care să împiedice Rusia să continue agresiunile împotriva țării.

Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea, necesitatea unor garanții de securitate pentru Ucraina și a unei păci demne. Zelenski a precizat că propunerile ucrainene au fost deja schițate, fără să ofere însă detalii despre conținutul acestora.

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a transmis că președintele american urmărește nu doar încheierea războiului, ci și crearea condițiilor necesare pentru o pace durabilă în Ucraina.

Potrivit lui Kushner, un eventual acord de pace ar trebui să facă imposibilă izbucnirea unui nou război și să ofere Ucrainei posibilitatea de a folosi în beneficiul dezvoltării sale forța și ingeniozitatea demonstrate în anii de război.

Kushner a insistat, de asemenea, asupra determinării lui Donald Trump de a pune capăt războiului și vărsării de sânge care a provocat suferință unui număr mare de familii.

Steve Witkoff s-a deplasat sâmbătă la Moscova împreună cu Jared Kushner, unde i-au prezentat lui Vladimir Putin o nouă propunere de pace. După întâlnirea de la Kiev cu Volodimir Zelenski, Witkoff a caracterizat discuțiile purtate atât în capitala Rusiei, cât și în cea a Ucrainei drept semnificative și importante.

Emisarul american nu a oferit detalii despre noua propunere de pace, însă s-a declarat încurajat să continue eforturile la Kiev atât timp cât va fi necesar pentru a determina dacă negocierile de pace pot fi reactivate.

Negocierile sunt blocate de mai mult de șase luni. În textul citat, blocajul este pus pe seama războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, precum și a eșecului Washingtonului de a apropia pozițiile Rusiei și Ucrainei în rundele precedente de negocieri mediate de SUA.

Vizita de duminică reprezintă prima deplasare la Kiev a lui Steve Witkoff și Jared Kushner de când Donald Trump a inițiat eforturile de mediere pentru încheierea războiului declanșat prin invazia rusă în Ucraina.

Cei doi emisari americani au fost deja de mai multe ori la Moscova în cadrul negocierilor pentru încheierea conflictului. Până acum, eforturile de mediere nu au dus însă la încheierea niciunei înțelegeri.

Mai mult, negocierile ruso-ucrainene au trecut pe un plan secundar în agenda Washingtonului, care este preocupat în prezent mai mult de războiul început în februarie împotriva Iranului.

Cea mai recentă rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de Statele Unite s-a desfășurat în februarie, la Geneva. Discuțiile s-au încheiat fără progrese, iar Rusia nu a renunțat la revendicările sale.

Una dintre principalele cereri ale Moscovei este ca Ucraina să cedeze întregul Donbas. Volodimir Zelenski a respins această revendicare.

În paralel cu eforturile diplomatice, Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul din Donețk care se află încă sub controlul armatei ucrainene. Obiectivul este desăvârșirea ocupării întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk.

Lugansk se află deja aproape în totalitate sub control rusesc.

Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al lui Vladimir Putin, a descris întâlnirea de sâmbătă dintre liderul rus și emisarii americani drept foarte utilă.

La rândul său, un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că pașii următori în procesul diplomatic vor fi anunțați în săptămânile următoare.

Întâlnirile de la Moscova și Kiev reprezintă, astfel, o nouă încercare de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, după mai multe runde de discuții care nu au reușit până acum să producă o înțelegere.