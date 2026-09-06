Volodimir Zelenski avertizează că războiul din Ucraina va continua. Kievul cere garanții de securitate și sprijin suplimentar înainte de iarnă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică, la Kiev, cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în cadrul eforturilor diplomatice relansate de Washington pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, relatează The Kyiv Independent.

Întâlnirea a avut loc la doar o zi după ce Witkoff și Kushner s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. Discuția cu liderul de la Kremlin a durat mai mult de trei ore și a fost descrisă de ambele părți drept una substanțială, potrivit The Kyiv Independent.

Discuțiile de la Kiev nu par să fi dus însă la un progres semnificativ. După întâlnire, Volodimir Zelenski a transmis că se așteaptă ca războiul să continue și în lunile de iarnă.

Președintele ucrainean și emisarii americani au vorbit și despre organizarea unor viitoare întâlniri trilaterale. Sunt avute în vedere atât discuții între SUA, Ucraina și Europa, cât și între SUA, Ucraina și Rusia, însă nu au fost stabilite deocamdată datele sau locurile în care acestea ar urma să aibă loc.

Potrivit lui Zelenski, discuțiile de la Kiev s-au concentrat pe sprijinul necesar Ucrainei în perioada de iarnă, garanțiile de securitate, garanțiile economice și livrările de sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

Președintele ucrainean i-a întâmpinat pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Piața Sofiiska din Kiev și i-a îmbrățișat pe cei doi emisari americani. La ora locală 14:15, Zelenski a anunțat pe rețelele sociale începerea discuțiilor cu reprezentanții SUA.

Cu puțin timp înainte de sosirea acestora, Zelenski subliniase necesitatea unor garanții de securitate pentru Ucraina și a unei păci postbelice care să fie demnă. El a transmis, de asemenea, că propunerile Ucrainei sunt pregătite.

Primele discuții dintre delegațiile SUA și Ucrainei s-au concentrat asupra nevoilor țării pentru perioada de iarnă, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul citate de The Kyiv Independent.

Ucraina se pregătește pentru un nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice în lunile de iarnă. În timpul campaniei aeriene desfășurate de Moscova în iarna precedentă, au fost distruși 9 GW din capacitatea de producție de energie a Ucrainei.

Aproximativ trei ore după începerea întâlnirii, discuțiile bilaterale dintre SUA și Ucraina s-au încheiat. Oficialii ucraineni și americani au trecut apoi la o nouă etapă a negocierilor, la care au participat și consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania.

Delegația ucraineană de negociatori este formată din șeful cabinetului președintelui, Kyrylo Budanov, primul său adjunct, Serhii Kyslytsia, liderul parlamentar al partidului lui Zelenski, David Arakhamia, și șeful serviciilor de informații externe, Rustem Umerov.

We began talks.

Почали перемовини.

🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

După întâlnire, Steve Witkoff a descris discuțiile drept substanțiale și semnificative și a transmis că emisarii americani sunt încurajați de progresele înregistrate până în acel moment.

Jared Kushner a transmis salutările personale ale lui Donald Trump și a subliniat necesitatea construirii unei păci de lungă durată și durabile. În viziunea sa, un asemenea acord ar trebui să ofere Ucrainei posibilitatea de a se transforma într-o națiune puternică, valorificându-și potențialul.

La rândul său, Volodimir Zelenski le-a mulțumit emisarilor americani și oficialilor europeni pentru vizita la Kiev. Președintele ucrainean a insistat că războiul trebuie să se încheie într-un mod care să împiedice Rusia să lanseze o nouă agresiune și a subliniat că toate părțile implicate urmăresc încheierea conflictului.

Potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile, Zelenski le-a oferit lui Witkoff și Kushner tricouri pe care era înscris mesajul Regimul de la Kiev. Gestul a avut un caracter ironic și a făcut referire la modul în care consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, se referise la guvernul ucrainean cu o zi înainte. Un oficial american a descris atmosfera în care s-au desfășurat discuțiile drept una pozitivă.

„Dacă războiul continuă — şi ne aşteptăm ca războiul să continue — ne bazăm foarte mult pe pachetul de ajutor pentru iarnă… pe sprijinul acordat atât apărării aeriene, cât şi sectorului energetic. Sunt recunoscător că, în ciuda lungii pauze în orice format de negocieri, putem găsi o formă de negocieri acceptabilă, dar este totuşi mai rău când nu există deloc”, a declarat preşedintele Ucrainei reporterilor.

În cadrul conferinței de presă de după întâlnire, Volodimir Zelenski a transmis că eforturile diplomatice recente nu vor duce la încetarea războiului într-un timp foarte scurt. Președintele ucrainean a explicat că, în condițiile în care se așteaptă ca luptele să continue, Ucraina se bazează foarte mult pe pachetul de ajutor pentru iarnă, în special pe sprijinul pentru apărarea antiaeriană și sectorul energetic.

Chiar dacă nu a fost obținut un progres decisiv, Zelenski consideră reluarea negocierilor diplomatice un element pozitiv. El a apreciat faptul că, după o pauză îndelungată în orice format de negocieri, a fost găsit din nou un cadru acceptabil pentru discuții, chiar dacă situația rămâne mai dificilă decât în cazul unui acord.

Președintele ucrainean a făcut și o remarcă ironică despre prezența reprezentanților lui Donald Trump la Kiev, spunând că aceasta le-ar fi oferit locuitorilor capitalei o protecție chiar mai bună decât sistemele Patriot.

Comentariul a venit după un asalt rusesc de zece zile asupra Kievului, atacurile fiind întrerupte doar după ce Vladimir Putin a acceptat o scurtă încetare a loviturilor asupra capitalei pe perioada vizitei emisarilor americani.

Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru această pauză, însă a avut o perspectivă rezervată asupra sprijinului material pentru apărarea antiaeriană. Ucraina are nevoie urgentă de rachete americane Patriot, iar președintele ucrainean a afirmat că partea americană intenționează să crească anul viitor volumul producției de rachete antibalistice și de sisteme Patriot. Ucraina se bazează pe aceste sisteme pentru protejarea statului și intenționează să beneficieze de un volum mai mare de astfel de echipamente.

Delegația ucraineană a insistat, de asemenea, asupra necesității unor garanții de securitate și a unui sprijin economic pentru reconstrucția de după război. Zelenski a indicat redresarea economică și existența unei armate ucrainene puternice drept două dintre principalele garanții de securitate de care țara are nevoie.

Volodimir Zelenski a anunțat că sunt așteptate noi negocieri în perioada următoare. Ucraina, Europa și SUA au convenit să se întâlnească în viitorul apropiat, însă nu a fost stabilit încă dacă reuniunea va avea loc în Europa, în Statele Unite sau din nou în Ucraina.

Jared Kushner a declarat, la rândul său, că SUA speră să reia negocierile trilaterale atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, ca parte a următorilor pași pentru obținerea păcii.

Kushner și Witkoff consideră formatul trilateral productiv deoarece le permite tuturor participanților să comunice direct între ei. Kushner a relatat că, în cadrul discuțiilor, comunicarea s-a desfășurat în limba rusă și că problemele au fost abordate într-o manieră extrem de prietenoasă.

Kushner a caracterizat și întâlnirea de sâmbătă cu Vladimir Putin drept un dialog foarte bun. Atitudinea aparent amicală a reprezentanților americani față de Kremlin a provocat însă reacții negative în presa ucraineană.

În timpul conferinței de presă de la Kiev, un jurnalist ucrainean l-a întrebat pe Witkoff dacă îi este rușine să stea la aceeași masă cu Vladimir Putin, pe care l-a caracterizat drept criminal de război internațional. Emisarul american a răspuns că el și echipa sa au fost tratați întotdeauna cu respect de Putin și de echipa acestuia și a susținut că relațiile sunt esențiale pentru soluționarea unor conflicte de acest tip. Witkoff a explicat că misiunea sa și a lui Kushner este să aducă părțile la masa negocierilor.

După ce consilierii săi îl vor informa cu privire la ultima rundă de discuții, Donald Trump urmează să discute mai întâi cu Vladimir Putin și apoi cu Volodimir Zelenski. Potrivit unui oficial american citat de The Kyiv Independent, convorbirile ar urma să aibă loc pe 7 septembrie.

Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul și au fost întâmpinați în gară de oficiali ucraineni de rang înalt, printre care Kyrylo Budanov, David Arakhamia, Serhii Kyslytsia și Rustem Umerov.

Ulterior, negociatorii americani s-au întâlnit cu Zelenski, care i-a însoțit la Catedrala Sfânta Sofia, una dintre cele mai cunoscute biserici din Kiev, înainte de începerea negocierilor.

Witkoff a apreciat pozitiv călătoria în Ucraina, în condițiile în care o sursă declarase anterior pentru The Kyiv Independent că emisarul american manifestase de mult timp reticență față de o deplasare în această țară cu trenul.

Zelenski a sugerat că următoarea întâlnire ar putea avea loc din nou în Ucraina, făcând referire la faptul că Witkoff a apreciat călătoria cu trenul. Emisarul american a confirmat că experiența i-a plăcut foarte mult.

Președintele ucrainean a explicat că aeroporturile țării erau pregătite să îi primească pe emisarii americani cu avionul, însă atacurile aeriene rusești au împiedicat această variantă.

Witkoff și Kushner au zburat în schimb din Rusia către aeroportul polonez din Rzeszów, după care au continuat călătoria spre Kiev cu trenul.

Rusia și Ucraina au convenit să nu efectueze atacuri aeriene asupra capitalelor celeilalte părți, pentru a asigura securitatea negociatorilor americani. Kremlinul a respins însă solicitarea Ucrainei privind o încetare mai largă a ostilităților.

În noaptea de 6 septembrie, forțele ruse au efectuat atacuri în mai multe regiuni ucrainene, provocând inclusiv un incendiu în regiunea Kiev. Nu au fost raportate lovituri în orașul Kiev propriu-zis.

Vizita lui Witkoff și Kushner la Kiev este prima a celor doi în capitala Ucrainei și a fost amânată în repetate rânduri. Deplasarea are loc în contextul noilor eforturi conduse de SUA pentru medierea unei soluții la invazia rusă pe scară largă, război care durează de mai bine de patru ani și jumătate.

Negocierile sunt într-un impas încă de la începutul acestui an. Moscova continuă să respingă un armistițiu de-a lungul liniilor actuale ale frontului și cere Kievului să cedeze Donbasul, regiune parțial ocupată și importantă din punct de vedere strategic în estul Ucrainei. Rusia solicită, de asemenea, ca Ucraina să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO.

Kyrylo Budanov a declarat pentru New York Times că discuțiile de pace mediate de SUA ar putea fi reluate la sfârșitul lunii septembrie. Momentul ar urma să fie la scurt timp după alegerile pentru Duma de Stat din Rusia și cu câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Kremlinul nu a oferit însă până acum semnale că ar intenționa să facă concesii în ceea ce privește pretențiile sale teritoriale. În același timp, Kievul avertizează că forțele ruse se pregătesc să intensifice în timpul iernii atacurile asupra orașelor ucrainene și asupra infrastructurii energetice.

Nici discuțiile de la Moscova dintre Witkoff, Kushner și Putin nu par să fi produs un progres semnificativ. Liderul rus a transmis că se așteaptă ca Rusia să își atingă obiectivele și că Moscova urmărește rezolvarea cauzelor profunde ale războiului. Un oficial al Casei Albe a declarat că cele două părți au discutat planuri concrete privind următorii pași, care urmează să fie anunțați în săptămânile următoare.