Putin s-a întâlnit la Kremlin cu emisarii lui Trump. Washingtonul încearcă să relanseze negocierile pentru pace în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit sâmbătă, la Kremlin, cu reprezentanții speciali ai SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, în încercarea de a relansa negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina. Discuțiile au loc în timp ce Moscova și Kievul au acceptat să suspende temporar atacurile asupra capitalelor, pe durata misiunii diplomatice americane.

În timpul întâlnirii, Vladimir Putin le-a transmis celor doi emisari că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite.

Steve Witkoff i-a transmis liderului rus urări de bine din partea președintelui Donald Trump și i-a mulțumit pentru încetarea focului pe durata vizitei delegației americane.

Putin a afirmat, la rândul său, că Rusia va face tot posibilul pentru a garanta siguranța mediatorilor americani.

Potrivit AP, liderul de la Kremlin le-a cerut lui Witkoff și Kushner să îi transmită lui Trump urările sale călduroase și recunoștința sa. Referindu-se la războiul din Ucraina, Putin a descris situația drept „nu tocmai simplă”.

Delegația americană a fost întâmpinată la aeroportul din Moscova de reprezentantul rus Kirill Dmitriev. Acesta a publicat fotografii de la întâlnire, alături de mesajul „Bine ați venit la Moscova, artizani ai păcii”.

Vizita are loc într-un moment în care atacurile aeriene dintre Rusia și Ucraina s-au intensificat.

Kremlinul a anunțat că Putin a ordonat suspendarea timp de trei zile a atacurilor asupra Kievului, începând de la miezul nopții de sâmbătă spre duminică.

„Putin a ordonat ca timp de trei zile, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se efectueze atacuri împotriva Kievului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Volodimir Zelenski a anunțat o măsură similară în privința Moscovei.

„De acum și până la sfârșitul zilei de sâmbătă, precum și duminică și luni, Ucraina este gata să se abțină de la atacuri asupra Moscovei, și ne așteptăm ca rușii să facă același lucru în ceea ce privește Kievul”, a declarat președintele ucrainean.

Măsura privește atacurile asupra celor două capitale și nu reprezintă un armistițiu general în războiul dintre Rusia și Ucraina.

După discuțiile de la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să ajungă duminică la Kiev. Potrivit oficialilor ucraineni, va fi prima lor vizită în capitala Ucrainei în cadrul actualului proces de pace.

Zelenski a precizat că a discutat deja sâmbătă după-amiază cu delegația americană, după sosirea acesteia la Moscova.

Witkoff și Kushner mai avuseseră discuții cu Putin la Kremlin în luna ianuarie. De atunci, eforturile Washingtonului de a obține încetarea războiului au pierdut din avânt, în condițiile în care atenția Statelor Unite s-a concentrat în ultimele șase luni asupra conflictului cu Iranul.

Reluarea eforturilor diplomatice vine după o perioadă de intensificare a războiului aerian.

Rusia și-a amplificat atacurile asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Vineri, o dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, una dintre instituțiile implicate în operațiunile ucrainene de atac în interiorul teritoriului rus.

La rândul său, Ucraina a continuat atacurile la distanță asupra unor instalații militare, rafinării și centre de comerț electronic din Rusia, cu scopul de a afecta efortul de război și economia Kremlinului.

Intensificarea atacurilor aeriene are loc în condițiile în care niciuna dintre părți nu reușește să obțină progrese decisive de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe aproximativ 1.250 de kilometri.

Președintele ucrainean a acuzat Rusia că a atacat în cursul nopții aeroporturile internaționale din Kiev și Borîspil și a sugerat că alegerea țintelor ar avea legătură cu deplasarea delegației americane.

„În mod evident, aceste atacuri rusești asupra aeroporturilor reprezintă o reacție la discuțiile și pregătirile privind posibilitatea ca partea americană să utilizeze un avion pentru a se deplasa în Ucraina”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a avertizat că Kievul își va adapta operațiunile în urma atacurilor, dar a precizat că diplomații americani nu vor fi vizați.