Companiile aeriene încep să suspende zborurile către Rusia. Sute de curse, anulate sau întârziate la Moscova

Mai multe companii aeriene străine au început să anuleze sau să suspende zboruri către Rusia, după avertismentele Ucrainei privind riscurile tot mai mari generate de operațiunile cu drone. Situația afectează deja puternic aeroporturile din Moscova, unde sute de curse au fost anulate sau întârziate.

Aeroporturile Vnukovo și Șeremetievo și-au suspendat temporar activitatea pentru a doua noapte consecutivă, restricțiile afectând atât sosirile, cât și plecările.

Datele Flightradar24 arată că miercuri au fost anulate 21 de zboruri la Șeremetievo, în timp ce alte 235 au înregistrat întârzieri.

La Vnukovo, situația a fost similară. Au fost anulate 22 de curse și alte 94 au fost întârziate.

Problemele nu au afectat numai operatorii ruși. Potrivit publicației independente Agentstvo, 27 de zboruri operate de companii aeriene străine către sau dinspre Moscova au fost anulate miercuri. Numărul a fost de peste două ori mai mare decât cel înregistrat cu o zi înainte.

Printre operatorii care au anulat curse se numără Pegasus Airlines și Turkish Airlines din Turcia, flydubai din Emiratele Arabe Unite, Nesma Airlines din Egipt, Shirak Avia din Armenia, Kuwait Airways și Somon Air din Tadjikistan.

Pegasus a indicat motive „tehnice și operaționale” pentru unele dintre anulări. Flydubai a avertizat, la rândul său, că pasagerii se pot confrunta cu întârzieri și redirecționări ale curselor.

Majoritatea companiilor europene și americane evită deja spațiul aerian rusesc de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Unele companii din China, Turcia și statele din Golf continuă însă să opereze zboruri către Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că primele companii aeriene au început să își suspende zborurile după avertismentele transmise de Kiev.

„Primim informații că primele companii aeriene au început să suspende zborurile către aeroporturile rusești”, a declarat Zelenski, calificând reacția drept un „răspuns logic” la riscurile provocate de război.

Liderul ucrainean avertizase anterior companiile aeriene, societățile de asigurări și statele care continuă să utilizeze principalele aeroporturi rusești că spațiul aerian al țării devine tot mai periculos.

Zelenski a precizat că Ucraina nu intenționează să atace aeronave civile și că dorește să evite victimele nevinovate.

„Pur și simplu vor exista drone în spațiul aerian al Rusiei într-un număr care trebuie luat în considerare”, a spus președintele ucrainean.

Ministrul de externe Andrii Sibiha a afirmat că scopul Kievului este prevenirea unor „incidente neintenționate”, adăugând că „războiul se întoarce în Rusia”.

Kievul a notificat oficial Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) cu privire la riscurile existente și a cerut ca statele membre să fie încurajate să interzică zborurile civile în spațiul aerian al Rusiei.

Ministrul ucrainean al infrastructurii, Mikola Kalașnik, a cerut direct ICAO să interzică aceste zboruri. El a avertizat că Ucraina va răspunde intensificării atacurilor aeriene rusești în baza dreptului la autoapărare prevăzut de articolul 51 al Cartei ONU.

ICAO avertizează în general că aeronavele civile care operează în zone de conflict riscă să fie vizate sau să ajungă în apropierea unor schimburi de focuri.

Autoritățile ruse susțin că dispun de măsurile necesare pentru protejarea aviației civile. Ministrul rus al Transporturilor, Andrei Nikitin, a declarat că cerințele privind securitatea aeroporturilor și a zborurilor sunt înăsprite permanent și că serviciile responsabile cooperează cu Ministerul Apărării și Rosgvardia.

Vladimir Putin a reacționat și el la avertismentul lui Zelenski. Președintele rus a spus că nu auzise declarația, dar că, dacă aceasta a fost făcută, reprezintă, în opinia sa, „o declarație de terorism de stat”. Kievul a respins acuzația.

Rosaviația, autoritatea rusă pentru aviație civilă, a emis și un NOTAM, o notificare oficială adresată operatorilor aerieni, prin care susține că documentele Ucrainei referitoare la spațiul aerian rusesc „nu au forță juridică” și contravin Convenției privind aviația civilă internațională.