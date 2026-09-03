Curs valutar joi, 3 septembrie. Cât valorează euro, dolarul și lira sterlină. BNR a publicat cele mai recente valori

Curs valutar joi, 3 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 3 septembrie 2026. Datele oficiale includ cotațiile pentru principalele valute internaționale, dar și pentru alte monede, precum și prețul unui gram de aur și valoarea DST.

Euro a fost cotat la 5,2536 lei. Dolarul american a ajuns la 4,5266 lei, în timp ce lira sterlină a fost cotată la 6,1095 lei. Francul elvețian a fost cotat la 5,5922 lei, iar dolarul canadian la 3,2780 lei. Dolarul australian a avut o valoare de 3,2521 lei, în timp ce dolarul neo-zeelandez a fost cotat la 2,6541 lei.

Coroana cehă a fost cotată la 0,2169 lei, iar coroana daneză la 0,7028 lei. Pentru coroana norvegiană, BNR a stabilit un curs de 0,4855 lei, în timp ce coroana suedeză a fost cotată la 0,4719 lei.

Lira egipteană a fost cotată la 0,0889 lei, iar leul moldovenesc la 0,2624 lei. Zlotul polonez a avut un curs de 1,2155 lei. Rubla rusească a fost cotată la 0,0522 lei, în timp ce lira turcească a avut valoarea de 0,0934 lei. Randul sud-african a fost cotat la 0,2820 lei.

În cazul monedelor asiatice, 100 de yeni japonezi au fost cotate la 2,8968 lei, iar 100 de woni sud-coreeni la 0,3334 lei. Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6737 lei, iar rupia indiană la 0,0479 lei.

Peso-ul mexican a avut un curs de 0,2660 lei, iar realul brazilian a fost cotat la 0,8895 lei. Dinarul sârbesc a fost cotat la 0,0448 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1012 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost cotat la 1,2325 lei. Shekelul israelian a avut o valoare de 1,4985 lei. Bahtul thailandez a fost cotat la 0,1373 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong a ajuns la 0,5773 lei. Ringgitul malaysian a fost cotat la 1,1199 lei, iar dolarul singaporez la 3,5685 lei.

Pentru rupia indoneziană, BNR a stabilit un curs de 0,0256 lei pentru 100 de rupii. Peso-ul filipinez a fost cotat la 0,0724 lei. În cazul coroanei islandeze, 100 de coroane au fost cotate la 3,7366 lei.

100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4318 lei. Cursul pentru dolarul canadian a fost de 3,2780 lei, iar cel pentru dolarul australian de 3,2521 lei. DST, abrevierea pentru drepturile speciale de tragere, a fost cotat la 6,2051 lei.

Pe lângă valutele prezentate, BNR a publicat și cotația pentru aur. Un gram de aur a fost evaluat la 644,6814 lei în data de 3 septembrie 2026.

Moneda Simbol Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,2521 Dolarul canadian CAD 3,2780 Francul elvețian CHF 5,5922 Coroana cehă CZK 0,2169 Coroana daneză DKK 0,7028 Lira egipteană EGP 0,0889 Euro EUR 5,2536 Lira sterlină GBP 6,1095 100 forinți maghiari HUF 1,4318 100 yeni japonezi JPY 2,8968 Leul moldovenesc MDL 0,2624 Coroana norvegiană NOK 0,4855 Zlotul polonez PLN 1,2155 Rubla rusească RUB 0,0522 Coroana suedeză SEK 0,4719 Lira turcească TRY 0,0934 Dolarul american USD 4,5266 Randul sud-african ZAR 0,2820 Realul brazilian BRL 0,8895 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6737 Rupia indiană INR 0,0479 100 woni sud-coreeni KRW 0,3334 Peso-ul mexican MXN 0,2660 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6541 Dinarul sârbesc RSD 0,0448 Hryvna ucraineană UAH 0,1012 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2325 Bahtul thailandez THB 0,1373 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5773 Shekelul israelian ILS 1,4985 100 rupii indoneziene IDR 0,0256 Pesoul filipinez PHP 0,0724 100 coroane islandeze ISK 3,7366 Ringgitul malaysian MYR 1,1199 Dolarul singaporez SGD 3,5685 Gramul de aur XAU 644,6814 DST XDR 6,2051

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru joi, 3 septembrie 2026, calculate la ora 11:00. Comparativ cu ziua precedentă, 2 septembrie 2026, valorile au rămas aproape integral neschimbate.

Pentru data de 3 septembrie, ratele ROBID au fost de 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână, 5,45% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,59% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.

În cazul ROBOR, rata pentru O/N a fost de 5,63%, cea pentru T/N de 5,63%, pentru o săptămână de 5,70%, pentru o lună de 5,74%, pentru trei luni de 5,84%, pentru șase luni de 5,92%, iar pentru 12 luni de 5,98%.

La 2 septembrie 2026, ratele ROBID au avut aceleași valori: 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână, 5,45% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,59% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.

Și în cazul ROBOR, valorile au fost aproape identice cu cele din 3 septembrie. Ratele au fost de 5,63% pentru O/N, 5,63% pentru T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,98% pentru 12 luni.

Singura modificare consemnată de la o zi la alta a fost în cazul ratei ROBOR la o săptămână, care a scăzut de la 5,71% pe 2 septembrie la 5,70% pe 3 septembrie.