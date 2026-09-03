Nicușor Dan, față în față cu șeful Consiliului European: România vrea bani mai mulți pentru Coeziune și Agricultură

România intră în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene cu o listă clară de priorități. Nicușor Dan i-a transmis lui Antonio Costa că Bucureștiul vrea bani mai mulți pentru Coeziune și Agricultură, dar și acces sporit la fondurile pentru competitivitate.

Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Antonio Costa. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat în principal pe negocierea viitorului buget al Uniunii Europene, dar au vizat și extinderea UE, situația de securitate, sprijinul pentru Ucraina și politica energetică europeană.

Antonio Costa a fost întâmpinat de Nicușor Dan în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni. Cei doi oficiali au avut o întrevedere tete-a-tete, urmată de convorbiri oficiale, iar la final au susținut o conferință de presă comună.

Nicușor Dan a declarat, după întâlnire, că România își dorește un viitor buget al Uniunii Europene ambițios, care să prevadă sume consistente pentru politica de Coeziune și pentru Agricultură. Potrivit șefului statului, aceste fonduri sunt necesare pentru reducerea decalajelor dintre cetățenii statelor membre.

Președintele a precizat că România și-a definit în mare parte poziția în cadrul grupului „Prietenii Coeziunii” și susține menținerea unui nivel ridicat al finanțărilor destinate coeziunii. În același timp, el a subliniat importanța componentei de competitivitate, astfel încât companiile din statele europene mai puțin dezvoltate, inclusiv România, să poată avea acces la fonduri dedicate acestui domeniu.

Nicușor Dan a arătat că negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual urmăresc găsirea unui compromis între cele 27 de state membre atât în privința cheltuielilor, cât și a veniturilor. În contextul în care birocrația a întârziat în anumite situații absorbția fondurilor europene, România susține introducerea unei flexibilități mai mari în utilizarea acestora.

Șeful statului a precizat că discuțiile au vizat și identificarea unor surse suplimentare de venituri care să permită finanțarea unui buget european mai ambițios.

„România şi-a definit mare parte din poziţie în acel punct de vedere al acelor Prieteni ai Coeziunii. În primul rând, ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios, ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene. Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate, din nou aici țintim o reducere a decalajului între țări europene și ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate”, a afirmat Nicuşor Dan.

În perspectiva Consiliului European din octombrie, Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat și despre procesul de extindere a Uniunii Europene. Președintele României a evidențiat interesul Bucureștiului pentru continuarea într-un ritm susținut a procesului de aderare a Republicii Moldova.

Un alt subiect important a fost situația de securitate din regiune și sprijinul acordat Ucrainei. Potrivit lui Nicușor Dan, cei doi oficiali au analizat inclusiv modul în care necesitățile de securitate ale Europei ar putea fi reflectate în viitorul Cadru Financiar Multianual.

Discuțiile au inclus și domeniul energetic. Președintele României a arătat că, la nivel european, este necesară continuarea demersurilor pentru dezvoltarea unei piețe energetice comune.