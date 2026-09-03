Râmnicu Vâlcea va fi conectat la Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat proiectul de 770 de milioane de lei
SURSA FOTO: Facebook, Horațiu Cosma
Râmnicu Vâlcea face un pas important spre conectarea directă la Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat proiectul de 770 de milioane de lei care prevede modernizarea DN73C și construirea unei șosele de 2,4 kilometri. Lucrările vor crea o legătură rapidă cu autostrada și pot deschide noi oportunități pentru investiții și dezvoltarea regiunii.
Râmnicu Vâlcea va fi conectat la Autostrada Sibiu-Pitești. Guvernul a aprobat proiectul de 770 de milioane de lei
Râmnicu Vâlcea și întreaga regiune vor fi conectate direct la Autostrada Sibiu-Pitești printr-un proiect de infrastructură în valoare de 770 de milioane de lei, aprobat joi, 3 septembrie, de Guvern.
Investiția prevede modernizarea DN73C și construirea unui sector nou de drum care va ocoli localitatea Tigveni.
13 kilometri de drum modernizat și 2,4 kilometri de drum nou
Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, proiectul aprobat de Executiv prevede modernizarea și lărgirea a 13 kilometri din DN73C, pe traseul Râmnicu Vâlcea–Tigveni. La acestea se adaugă construirea unui sector nou de 2,4 kilometri, cu patru benzi de circulație, destinat ocolirii localității Tigveni.
Investiția include și realizarea a trei sensuri giratorii, precum și reabilitarea a șapte poduri și pasaje. Noua infrastructură va permite o conexiune directă și modernă între Râmnicu Vâlcea și Autostrada Sibiu-Pitești, prin nodul rutier Tigveni.
Valoarea totală a proiectului este estimată la 770 de milioane de lei, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile.
Licitația pentru lucrări, lansată în această toamnă
Horațiu Cosma a subliniat că proiectul este important nu doar pentru reducerea timpilor de deplasare și creșterea siguranței rutiere, ci și pentru dezvoltarea economică a zonei. Conectarea Râmnicului Vâlcea la autostradă ar urma să faciliteze accesul oamenilor și companiilor, să creeze condiții mai bune pentru investiții și să susțină dezvoltarea economică și turistică a regiunii.
Secretarul de stat a arătat că proiectul reprezintă o investiție așteptată de mult timp de comunitatea locală și a susținut că realizarea conexiunii cu Autostrada Sibiu-Pitești este o responsabilitate a Guvernului față de județul Vâlcea.
Importanța investiției crește în contextul în care, în această toamnă, este așteptată deschiderea circulației continue pe autostradă de la nodul Tigveni către Pitești, București și Constanța.
Următorul pas este lansarea, în această toamnă, a licitației pentru execuția lucrărilor. Proiectul ar urma astfel să creeze legătura rutieră modernă dintre Râmnicu Vâlcea și unul dintre cele mai importante coridoare de transport rutier din România.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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