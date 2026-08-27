Autostrada care va lega Brașovul de Bacău face un nou pas. Detaliul anunțat de CNIR

Autostrada A13 Brașov-Bacău va fi împărțită în cinci loturi, pe un traseu cu o lungime totală de 174 de kilometri, potrivit informațiilor transmise joi de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

CNIR a anunțat că traseul Autostrăzii A13 Brașov-Bacău a fost împărțit în cinci loturi. Lotizarea a fost stabilită împreună cu prestatorul, iar fiecare dintre cele cinci sectoare va putea funcționa independent.

„Compania Națională de Investiții Rutiere a stabilit împărțirea pe loturi a Autostrăzii A13 Brașov-Bacău. Împreună cu Prestatorul a fost agreată lotizarea traseului cu o lungime de 174 de kilometri în cinci loturi, pentru fiecare dintre cele cinci loturi fiind asigurată funcționarea independentă”, a anunțat CNIR într-un comunicat.

Primul lot, Codlea – Sfântu Gheorghe, va avea aproximativ 47 de kilometri, între km 0 și km 47. Lotul 2, Sfântu Gheorghe – Târgu Secuiesc, este prevăzut cu o lungime de aproximativ 34 de kilometri, între km 47 și km 81.

Lotul 3, Târgu Secuiesc – Poiana Sărată, va avea aproximativ 40 de kilometri, între km 81 și km 119, în timp ce Lotul 4, Poiana Sărată – Onești Vest, va avea 22 de kilometri, între km 119 și km 141.

Al cincilea lot este prevăzut între Onești Nord și Răcăciuni. Acesta va avea aproximativ 33 de kilometri, între km 147 și km 174, potrivit datelor comunicate de CNIR. Împărțirea traseului permite, potrivit companiei, funcționarea independentă a fiecăruia dintre cele cinci loturi.

„𝐋𝐨𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐀𝟏𝟑 𝐁𝐫𝐚𝐬̦𝐨𝐯-𝐁𝐚𝐜𝐚̆𝐮:

LOTUL 1 km 0- km 47, Codlea-Sfântu Gheorghe, cu o lungime de aprox. 47 kilometri;

LOTUL 2 km 47 – 81, Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc, lungime aproximativă 34 km;

LOTUL 3 km 81 – 119, Târgu Secuiesc -Poiana Sărată, 40 km;

LOTUL 4 km 119 – 141, Poiana Sărată-Onești Vest, 22 km;

LOTUL 5 km 147 – 174, Onești Nord-Răcăciuni, aproximativ 33 km lungime*”, se arată în comunicatul CNIR.

Pe traseul autostrăzii sunt prevăzute 15 noduri rutiere, câte cinci în fiecare dintre cele trei județe traversate de A13 Brașov-Bacău. Acestea fac parte din configurația proiectată pentru legătura rutieră dintre cele două municipii.

Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate sunt realizate în această perioadă investigații geotehnice pe traseul autostrăzii. CNIR precizează că lucrările includ și sectoarele unde traseul a fost modificat în județul Brașov, iar la sfârșitul lunii sunt prevăzuți 22.700 de metri forați.

„Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, se efectuează foraje geotehnice, inclusiv pe sectoarele cu traseu modificat din județul Brașov, stadiul fiind de 22.700 de metri forați, la sfârșitul acestei luni. Studiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final și a costului estimat pentru etapa de proiectare și execuție, un studiu geotehnic riguros reprezentând un fundament solid pentru viitoarea autostradă”, a subliniat CNIR.

Investigațiile sunt efectuate cu trei instalații de foraj, mobilizate în zona localităților Hărman și Prejmer, din județul Brașov, precum și în zona Moacșa, din județul Covasna. Lucrările geotehnice vizează obținerea informațiilor necesare pentru stabilirea traseului final și pentru estimarea costurilor aferente etapelor următoare.

Sectorul Brașov-Bacău al Autostrăzii A13 este prevăzut să asigure conexiuni cu alte proiecte majore de infrastructură rutieră. În zona Codlea, autostrada urmează să se lege de viitoarea Autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov printr-un nod de mare viteză.

CNIR a precizat că legătura cu viitoarea autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov va fi realizată în zona localității Codlea. Spre est, traseul A13 va ajunge în zona Bacăului, unde, la Răcăciuni, este prevăzută conexiunea cu Autostrada Moldovei A7.