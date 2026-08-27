Autostrăzile care ar putea schimba traseele șoferilor. Anunțul venit de la Ministerul Transporturilor
SURSĂ FOTO: Facebook/Horațiu Cosma - Autostrada București - Alexandria
Patru proiecte importante pentru infrastructura rutieră din România au fost avizate joi de Consiliul Interministerial de avizare a investițiilor publice, potrivit informațiilor transmise de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma.
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Printre proiectele care au primit aviz se află autostrada Brașov – Făgăraș, cu o lungime de 49,3 kilometri. Investiția este destinată îmbunătățirii legăturii dintre Brașov și centrul țării și ar urma să preia o parte din traficul de pe actualul drum național, descris de oficial drept unul foarte aglomerat și periculos.
Un alt proiect menționat de Horațiu Cosma este autostrada București – Alexandria. Potrivit secretarului de stat, investiția este așteptată de mult timp și ar urma să îmbunătățească legătura rutieră dintre Capitală și sudul țării.
Avizul Consiliului Interministerial reprezintă un pas înainte pentru cele patru investiții de infrastructură rutieră menționate de oficialul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Lucrările de pe Autostrada Moldovei A7
Horațiu Cosma a relatat și despre evoluția lucrărilor de pe Autostrada Moldovei A7, după o vizită efectuată pe șantier. Secretarul de stat a indicat că viaductul de la Cleja este finalizat, iar tronsonul de autostradă dintre Focșani și Bacău se apropie de finalizare.
„Am revenit pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7 și am găsit ceea ce, acum câteva luni, părea aproape imposibil: viaductul de la Cleja este finalizat, iar Autostrada Moldovei dintre Focșani și Bacău este aproape gata. Vestea cea mai bună este că reușim să bifăm jalonul PNRR și aducem României 1,5 miliarde de euro bani europeni nerambursabili. Este un moment de mare bucurie și, sincer, de mare mândrie pentru toți cei care au pus o cărămidă la fundația acestui proiect major”, a transmis Horațiu Cosma.
Viaductul de la Cleja are 1,2 kilometri, iar potrivit oficialului, lucrările au avansat semnificativ față de situația de acum șase luni. Acesta a precizat că atunci pe amplasament se aflau doar câteva elemente ale viaductului, în timp ce în prezent obiectivul este finalizat.
Ultimele lucrări înainte de deschiderea tronsonului
Secretarul de stat a atribuit ritmul lucrărilor mobilizării constructorului român, care a urmărit recuperarea întârzierilor și respectarea calendarului asociat PNRR. El a transmis și felicitări muncitorilor implicați în realizarea viaductului și a celorlalte lucrări de pe șantier.
„La Cleja, pe viaductul lung de 1,2 kilometri, acolo unde acum șase luni erau doar câteva picioare de pod și mult noroi, astăzi avem o autostradă completă. A fost o mobilizare extraordinară a constructorului român, care a lucrat într-un ritm impresionant pentru a recupera întârzierile și pentru a se încadra în calendarul PNRR. Pentru acest efort merită sincere felicitări toți cei care au muncit zi și noapte pe șantier. Mai sunt doar câteva zile până când vom putea circula exclusiv pe autostradă de la București până la Bacău. Se finalizează ultimele lucrări la conexiunea A7 cu centura Bacău, se face curățenie generală, în pregătirea momentului așteptat de noi toți”, a mai scris Horațiu Cosma pe social media.
Potrivit informațiilor prezentate de secretarul de stat, lucrările rămase pe această secțiune vizează inclusiv conexiunea dintre A7 și centura municipiului Bacău. În paralel, constructorii desfășoară operațiunile finale necesare înaintea punerii în circulație a tronsonului.
A7 avansează spre Pașcani
După finalizarea lucrărilor dintre Focșani și Bacău, atenția este îndreptată către sectoarele A7 situate mai la nord, spre Pașcani. Horațiu Cosma a precizat că lucrările se concentrează în continuare pe această direcție, cu obiective stabilite pentru următoarele perioade.
„Dar nu ne oprim aici. Toate eforturile se concentrează acum de la Bacău spre Pașcani. Obiectivul nostru este ca până la sfârșitul anului să ajungem cu A7 cel puțin până la Săbăoani. Punctul critic este podul peste râul Moldova de lângă Roman, unde se mută armata de fierari și dulgheri. Iar la începutul anului 2027 vom finaliza Autostrada Moldovei până la Pașcani. În 2021, cei 320 de kilometri ai A7 dintre Ploiești și Pașcani păreau un vis”, a concluzionat scretarulde stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
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