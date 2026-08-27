Puțini proprietari știu ce prevede noua lege: gestul care poate costa mii de lei

Legea pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice a fost modificată recent, iar noile prevederi aduc sancțiuni mai mari pentru anumite fapte.

Începând de luna aceasta deranjarea vecinilor prin zgomote puternice, indiferent de sursa acestora, poate atrage amenzi mai mari. Printre modificările aduse Legii 61/1991 se numără majorarea sancțiunilor aplicabile în cazul tulburării liniștii locatarilor.

Prevederile vizează situațiile în care zgomotele produse în locuințe sau în imediata apropiere a imobilelor cu destinație de locuințe afectează liniștea celorlalți locatari.

Noile sancțiuni se aplică indiferent dacă zgomotul este produs prin muzică, folosirea unor aparate ori scule sau prin alte mijloace. Astfel, simplul fapt că zgomotul provine dintr-o altă sursă decât un aparat muzical nu exclude aplicarea prevederilor legale.

Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-8:00 și 13:00-14:00, prin producerea de zgomote, larmă sau folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare, poate fi sancționată, începând din acest weekend, cu amendă de până la 2.000 de lei. În prezent, sancțiunea poate ajunge la 1.500 de lei.

Prevederea se aplică în localuri, la sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în alte spații din imobile cu destinație de locuințe ori aflate în imediata vecinătate a acestora. Legea stabilește astfel intervalele în care zgomotele care perturbă liniștea locatarilor pot atrage sancțiuni.

Intervalele de liniște prevăzute de lege pot fi extinse prin regulamentul de bloc, adoptat prin hotărârea adunării generale a proprietarilor. Regulamentul poate stabili, așadar, perioade suplimentare în care locatarii trebuie să respecte liniștea.

Totuși, atunci când persoanele deranjate de zgomotele vecinilor solicită intervenția poliției, agenții constatatori aplică prevederile Legii 61/1991 privind ordinea și liniștea publică. În această situație, regulamentul intern al blocului nu înlocuiește legislația națională aplicabilă.

Legea 61/1991 prevede separat și sancționarea faptelor prin care este tulburată, fără drept, liniștea locuitorilor. Textul se referă la producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, precum și la strigăte ori larmă, fără să condiționeze aplicarea sancțiunii de existența unui anumit interval orar.

Pentru această faptă, amenda poate ajunge la 1.000 de lei, valoarea sancțiunii rămânând neschimbată după modificările legislative. Prin urmare, nu doar zgomotele produse în orele de liniște pot face obiectul unei sancțiuni.

Polițiștii pot interveni și atunci când zgomotul este produs în afara intervalelor 22:00-8:00 și 13:00-14:00, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege. Sursa zgomotului nu este, la rândul ei, limitată la muzică, putând fi vorba despre aparate, scule sau alte obiecte.

În acest context, utilizarea intensă a unor scule, inclusiv a unei bormașini, poate intra în sfera faptelor sancționabile atunci când zgomotul produs tulbură, fără drept, liniștea locuitorilor. Aplicarea sancțiunii depinde de constatarea faptei și de prevederile legale incidente.

Legea reglementează și situațiile în care sunt organizate petreceri cu caracter privat sau este folosită aparatură muzicală la o intensitate care tulbură liniștea locuitorilor. Prevederea se referă la corturi, alte amenajări sau spații neacoperite aflate în apropierea imobilelor cu destinație de locuințe ori cu caracter social.

Pentru aceste fapte, amenzile cresc, începând de sâmbătă, la valori cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. În prezent, sancțiunile pentru aceste situații sunt cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, astfel că noile valori reprezintă o dublare a amenzilor.

O altă modificare importantă vizează perioada în care repetarea unei contravenții poate conduce la aplicarea unor sancțiuni mai severe. Termenul este extins de la 24 de ore la 72 de ore de la constatarea primei fapte.

Astfel, dacă una dintre contravențiile prevăzute de lege este repetată în intervalul de 72 de ore de la constatarea primei fapte, sancțiunile pot ajunge la valori semnificativ mai mari și pot include prestarea unor activități în folosul comunității.

Pentru repetarea tulburării liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, sancțiunea este o amendă între 1.000 și 3.000 de lei sau prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității.

În cazul repetării tulburării liniștii locatarilor în orele de liniște, amenda este cuprinsă între 4.000 și 6.000 de lei sau poate fi dispusă prestarea a 70-120 de ore de activități în folosul comunității. Pentru repetarea organizării unor petreceri zgomotoase, sancțiunea ajunge la 6.000-12.000 de lei sau la prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității, potrivit avocat.net.