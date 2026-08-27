UEFA a renunțat pentru moment la boicotul competițiilor FIFA. Forul european continuă însă presiunile asupra lui Gianni Infantino

UEFA a decis joi să suspende amenințarea privind retragerea echipelor europene din competițiile organizate de FIFA în sezonul viitor, după ce forul mondial a oferit garanțiile solicitate de confederația europeană în legătură cu planul abandonat al președintelui Gianni Infantino de a deschide Cupa Mondială către investitori privați.

Decizia a fost luată în urma unei reuniuni desfășurate la Monaco, la care au participat asociațiile naționale membre ale UEFA, membri ai Comitetului Executiv al forului european și reprezentanți ai Europei în Consiliul FIFA.

FIFA a confirmat în scris UEFA că proiectul FIFA Forward Enterprise a fost retras definitiv și irevocabil și că nu va fi relansat sub o altă formă, structură, denumire sau variantă. După primirea acestor două garanții solicitate la 30 iulie și după consultarea asociațiilor naționale membre, UEFA a decis să suspende provizoriu amenințarea privind retragerea echipelor europene din competițiile FIFA pentru sezonul următor, conform AFP.

Amenințarea cu boicotul fusese anunțată de UEFA la 30 iulie și a fost menținută chiar și după retragerea planului lui Gianni Infantino.

Proiectul abandonat prevedea crearea unei entități comerciale deschise investitorilor privați, care ar fi urmat, printre altele, să gestioneze veniturile generate de Cupa Mondială. Oficialii europeni s-au opus inițiativei, considerând că aceasta ar putea afecta natura fotbalului, și au solicitat garanții că un astfel de proiect nu va mai fi propus în viitor.

Confirmarea scrisă primită din partea FIFA privind retragerea definitivă a proiectului a reprezentat una dintre condițiile pentru suspendarea boicotului.

„FIFA a confirmat în scris către UEFA că proiectul FIFA Forward Enterprise a fost retras în mod irevocabil şi definitivť şi că acesta nu va mai reapărea sub nicio altă formă, structură, denumire sau ipostazăť. După ce a obţinut cele două garanţii solicitate de la FIFA la 30 iulie şi în urma consultărilor cu asociaţiile sale naţionale, UEFA a decis, aşadar, să suspende provizoriu retragerea echipelor europene din competiţiile FIFA pentru sezonul viitor”, a precizat confederaţia europeană într-un comunicat, în urma unei reuniuni la Monaco la care au participat asociaţiile naţionale membre ale UEFA, membri ai comitetului executiv al forului fotbalistic european şi reprezentanţi europeni în Consiliul FIFA.

Potrivit unei surse citate de publicația menționată, decizia de a suspenda boicotul este legată și de organizarea Cupei Mondiale feminine U-20 în Polonia, în perioada 5-27 septembrie.

Menținerea unei astfel de măsuri ar fi devenit dificil de susținut în cazul Poloniei, care nu a renunțat în niciun moment la organizarea turneului, nici măcar în timpul crizei dintre UEFA și FIFA.

Pe lângă reprezentativa țării gazdă, Europa va avea alte cinci echipe participante la turneul mondial feminin U-20. Acestea sunt Franța, Anglia, Italia, Spania și Portugalia.

Suspendarea boicotului nu înseamnă însă încheierea conflictului dintre UEFA și conducerea FIFA. Forul european continuă, alături de confederațiile din America de Nord și Caraibe, CONCACAF, și din Asia, AFC, presiunile pentru plecarea lui Gianni Infantino.

Președintele FIFA candidează pentru un nou mandat la Congresul FIFA care va avea loc în Maroc, în martie 2027.

În paralel, UEFA pregătește o plângere în baza legislației elvețiene împotriva lui Infantino, pentru administrare neloială, în legătură cu proiectul abandonat privind deschiderea Cupei Mondiale către investitori privați. Informația a fost transmisă joi de o sursă apropiată situației.

UEFA susține că retragerea proiectului nu este suficientă pentru refacerea încrederii în actualul președinte al FIFA. Confederația europeană consideră că, dacă Infantino va încerca să obțină un nou mandat, UEFA și federațiile continentale partenere vor colabora pentru ca asociațiilor membre să le fie oferită o alternativă credibilă, bazată pe integritate, responsabilitate, dezvoltare și o schimbare instituțională autentică.

„Încrederea necesară pentru a deţine preşedinţia FIFA a fost zdruncinată şi nu poate fi restabilită prin simpla retragere a unei propuneri ori prin asigurări sau promisiuni de reformă făcute ulterior (…) În cazul în care actualul preşedinte al FIFA ar urmări totuşi obţinerea unui nou mandat, UEFA şi-ar uni forţele cu federaţiile continentale partenere pentru a se asigura că asociaţiilor membre le este oferită o alternativă credibilă, bazată pe integritate, responsabilitate, dezvoltare şi o schimbare instituţională autentică”, a precizat UEFA în comunicatul său.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a anunțat luni că nu intenționează să candideze pentru președinția FIFA împotriva lui Gianni Infantino.