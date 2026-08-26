Cris-Tim devine partener al SuperLigii. Contractul semnat cu LPF poate fi prelungit până la trei ani

Liga Profesionistă de Fotbal atrage un nou nume important în rândul partenerilor SuperLigii. LPF a anunțat miercuri semnarea unui parteneriat strategic cu Cris-Tim, inițial pentru un an, cu posibilitatea prelungirii pentru încă doi ani.

Cris-Tim își asociază brandul cu principala competiție fotbalistică din România printr-un parteneriat încheiat cu Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Înțelegerea este valabilă pentru o perioadă inițială de un an și include posibilitatea unei prelungiri pentru încă doi ani.

La anunțarea parteneriatului a participat și Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim. Acesta a explicat că decizia companiei pornește de la popularitatea fotbalului și de la capacitatea acestuia de a reuni milioane de oameni în jurul aceleiași pasiuni.

„Fotbalul ocupă un loc special în inimile tuturor şi la nivel mondial este o religie admirată şi onorată cu foarte multe trăiri, peste tot. Este, de fapt unul dintre puţinele fenomene care reuşeşte să ne adune pe noi toţi, milioane de oameni, indiferent de generaţie şi indiferent unde ne aflăm, în jurul aceleiaşi emoţii. Din această perspectivă există o legătură foarte apropiată între fotbal şi brandurile şi produsele noastre, pentru că ele fac parte din viaţa de zi cu zi a milioane de oameni”, a explicat Radu Timiş Jr.

CEO-ul Cris-Tim a prezentat acordul drept începutul unui parteneriat între două organizații care au construit de-a lungul timpului legături puternice cu publicul din România.

Radu Timiș Jr. a arătat că dezvoltarea unei companii mari vine și cu o responsabilitate față de societatea în care aceasta a crescut. În opinia sa, atunci când România oferă unei afaceri posibilitatea să se dezvolte, compania trebuie să contribuie, la rândul său, la dezvoltarea țării și a generațiilor viitoare.

Fotbalul poate avea un rol important în această direcție datorită impactului pe care îl are asupra unui număr foarte mare de oameni, a explicat CEO-ul companiei.

„Pentru noi, anunţul de astăzi este mult mai mult decât o sponsorizare. Noi îl considerăm începutul unui nou parteneriat între două organizaţii care au legături profunde cu România şi au reuşit să creeze aceste legături cu milioane de români în ultimii ani. Suntem foarte mândri de ce am reuşit să construim ca brand în România, dar cred că o dată cu şansa de a fi şi a deveni o companie foarte mare şi puternică vine şi cu o responsabilitate la pachet. Pentru că atunci când o ţară, România, îţi oferă posibilitatea să creşti şi să te dezvolţi ai şi tu responsabilitatea, la rândul tău, că contribui la bunul mers al ţării şi al viitoarelor generaţii. Iar fotbalul are o mare capacitate de a face acest lucru”, a adăugat Radu Timiş Jr.

Radu Timiș Jr. are și o legătură personală cu fotbalul. CEO-ul Cris-Tim a povestit că a fost un suporter înfocat al Rapidului și că a însoțit echipa inclusiv la unele partide disputate în deplasare în cupele europene. Printre acestea s-a numărat și o deplasare la Rotterdam.

Cel mai recent meci din SuperLiga la care a asistat a fost derby-ul dintre FCSB și Dinamo, disputat anul trecut pe Arena Națională.