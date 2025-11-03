Doliu la Steaua. În memoria sa, LPF a transmis că toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere.

Liga Profesionistă de Fotbal și-a exprimat condoleanțele față de familie: „Dumnezeu să-l odihnească!”

Constantin Zamfir s-a născut pe 15 mai 1951, în Godeasca, județul Giurgiu, și a evoluat în 12 meciuri pentru echipa națională, reușind să înscrie un gol.

„Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei, fostul său antrenor, citat de LPF.

În luna septembrie, Constantin Zamfir a fost monitorizat de medici, după ce problemele cardiace s-au accentuat și a început să întâmpine dificultăți de vorbire.

Cariera sa a fost remarcabilă: a evoluat în peste 150 de meciuri în prima ligă și a jucat pentru echipe importante din fotbalul românesc, printre care Petrolul Ploiești, Steaua, Metalurgistul Cugir și Chimia Turnu Măgurele.

Performanțele sale i-au adus 12 selecții și un gol la echipa națională, însă adevărata sa faimă rămâne legată de Steaua, alături de care a cucerit de trei ori titlul de campion al României.

Baschetul românesc și Steaua București sunt în doliu după ce fostul mare campion al „militarilor”, Armand Novacek, a încetat din viață. Novacek a evoluat atât la Steaua, cât și pentru echipa națională a României în perioada de aur a baschetului românesc, contribuind la obținerea celor mai importante performanțe din istoria acestui sport în țară.

Anunțul a fost făcut de CSA Steaua, printr-un comunicat pe contul oficial de facebook:

„Clubul Sportiv al Armatei Steaua București anunță cu regret trecerea în neființă a celui care a fost Armand Novacek. Maestru emerit al sportului, jucător de bază al Stelei și unul dintre cei mai importanți sportivi ai echipei naționale din “perioada de aur” a baschetului românesc (anii ‘50-‘60). În anul 1961, cucerea prețioasa medalie de bronz la Campionatul European. Armand Novacek s-a retras din baschet în 1972, după o carieră de succes. CSA Steaua București transmite sincere condoleanțe către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Federația Română de Baschet a prefațat cariera marelui jucător român:

„S-a stins din viata ARMAND NOVACEK, unul dintre jucatorii de baza ai Stelei si ai echipei nationale din “perioada de aur” a baschetului romanesc (anii ‘50-‘60). Novacek era unul din “N”-urile din celebra formula “4N-1F” a legendarei echipe CCA (Nedeff, Niculescu, Novacek, Nedelea, Folbert), fiind si unul dintre jucatorii importanti ai nationalei Romaniei (a participat la 4 turnee finale ale Campionatelor Europene, in perioada 1957-1965). Armand Novacek s-a retras din baschet in 1972, dedicandu-se profesiei de medic specialist de anestezie si terapie intensiva, pe care a practicat-o in Germania, tara in care a emigrat in 1975. In aceasta primavara, la 82 de ani, Armand Novacek a suferit un atac de cord, iar eforturile de resuscitare i-au produs leziuni majore pe creier. Dupa cateva luni de lupta, inima jucatorului nostru s-a oprit definitiv. Dumnezeu sa il odihneasca!”, a scris FRB.

Armand Novacek a făcut parte din echipa Stelei în anii ’50-’60, perioadă în care roș-albaștrii au câștigat zece titluri consecutive. El a evoluat pentru naționala României între 1957 și 1965 și a participat la Campionatul European din 1961, când România a cucerit medalia de bronz.