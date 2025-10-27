Inițiativa apare în contextul creșterii accelerate a volumului de colete individuale care intră în UE și al preocupărilor tot mai mari legate de impactul negativ al comercianților și platformelor din țări terțe asupra siguranței consumatorilor și competitivității comercianților europeni.

Documentul lansat de EuroCommerce se bazează pe campania „#Compliance4All”, inițiată în octombrie 2024. Campania are ca obiectiv îmbunătățirea aplicării regulilor existente și o coordonare mai eficientă între autoritățile competente la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre, dar și între domeniile de aplicare, precum legislația produselor, protecția consumatorilor, legile de mediu, reglementările digitale, protecția datelor, fiscalitatea și taxele vamale.

Recomandările juridice publicate oferă propuneri legislative concrete pentru a asigura o aplicare eficientă și coerentă a regulilor europene pentru toți participanții de pe piață, indiferent de locul în care aceștia își au sediul. Potrivit EuroCommerce, scopul este crearea unui mediu comercial echitabil, în care toți operatorii, inclusiv cei din afara Uniunii Europene, să fie supuși acelorași standarde și controale.

„Astăzi, EuroCommerce a lansat recomandările sale juridice pentru a sprijini condiții de concurență echitabile în comerțul cu amănuntul european. Acestea sunt o lectură obligatorie pentru factorii de decizie din UE, întrucât sectorul nostru suferă enorm din cauza concurenței neloiale din partea comercianților și piețelor din țări terțe. Acest lucru pune în pericol siguranța consumatorilor și subminează competitivitatea comercianților cu amănuntul europeni”, a declarat Christel Delberghe, director general al EuroCommerce.

Documentul recomandările EuroCommerce poate fi vizualizat aici.

EuroCommerce subliniază, de asemenea, importanța întăririi aplicării regulilor privind protecția consumatorilor în cadrul viitoarei revizuiri a mecanismului de cooperare pentru protecția consumatorilor (Consumer Protection Cooperation Review). Împreună cu BEUC și BusinessEurope, organizația solicită o revizuire rapidă a acestui cadru. Deși revizuirea nu a fost inclusă în Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2026, prezentat în această săptămână, EuroCommerce își exprimă așteptarea ca Executivul European să înainteze procesul de revizuire în conformitate cu așteptările mediului de afaceri și ale consumatorilor.

EuroCommerce atrage atenția asupra riscurilor majore pe care lipsa unei acțiuni decisive le poate genera până în anul 2030. Organizația avertizează că, fără o consolidare a aplicării legislației, majoritatea consumatorilor europeni vor ajunge să cumpere produse online de la operatori care nu respectă standardele de siguranță sau de sustenabilitate. În același timp, concurența neloială ar putea amenința existența magazinelor fizice și vitalitatea economică a comunităților locale.