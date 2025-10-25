Amazon plănuiește să înlocuiască mai mult de jumătate de milion de angajați americani cu roboți, ca răspuns la criza actuală din industria tehnologică, în care zeci de mii de persoane și-au pierdut locurile de muncă. Conducerea companiei susține că automatizarea va permite vânzarea a de două ori mai multe produse, sporind eficiența depozitelor.

Potrivit documentelor obținute de New York Times, gigantul tehnologic intenționează ca aproximativ 75% din depozitele sale să fie operate de roboți. În paralel, Amazon a început să rebranduiască tehnologia implicată, folosind termeni precum „tehnologie avansată” și „coboți” în loc de „IA” sau „roboți”, într-o strategie menită să reducă percepția negativă asupra automatizării masive.

Această decizie vine într-un moment în care multe companii din sectorul tech au anunțat reduceri semnificative de personal, iar investițiile în inteligența artificială și robotică cresc accelerat, schimbând modul în care funcționează logistica și comerțul online. Automatizarea la scară largă ar putea transforma radical modul de operare al depozitelor Amazon, reducând dependența de forța de muncă umană și optimizând fluxurile de lucru pentru volume mari de produse.

Între timp, rebranduirea tehnologiilor implicate sub denumiri mai „prietenoase” arată efortul companiei de a comunica într-un mod mai acceptabil social și de a tempera temerile legate de pierderea locurilor de muncă. Măsura ridică însă întrebări privind impactul asupra angajaților și asupra pieței forței de muncă în SUA, pe fondul unei tendințe generale de automatizare în logistică și comerț online.

Amazon a respins ideea că documentele consultate de New York Times ar fi complete sau că ar reflecta integral strategia companiei privind automatizarea.

Gigantul a investit sume uriașe în inteligența artificială și infrastructură cloud în ultimii ani, inclusiv 100 de miliarde de dolari pentru extinderea centrelor de date și proiectelor AI. Conform surselor, profiturile recente ale companiei au fost influențate semnificativ de implementarea AI.

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a declarat că milioane de clienți folosesc deja agentul de cumpărături Amazon, extensia Alexa+ și programe AI precum DeepFleet, subliniind rolul tehnologiei în optimizarea experienței utilizatorilor.

Aceste declarații vin pe fondul unei crize majore în industria tehnologică: peste 150.000 de angajați din sector și-au pierdut locurile de muncă în 2024, iar alte 22.000 de persoane au fost concediate de la începutul anului 2025, conform datelor publicate de TechCrunch. Aceasta contextul accentuează tensiunile legate de impactul automatizării asupra pieței muncii.

Luni dimineață, mai multe dintre cele mai utilizate aplicații la nivel mondial au încetat brusc să funcționeze, după ce Amazon Web Services (AWS) a înregistrat o întrerupere majoră, perturbând semnificativ o mare parte a Internetului.

Printre aplicațiile afectate s-au numărat Snapchat, Reddit, Fortnite, Roblox, Canva, Duolingo, Ring Doorbell, McDonald’s și multe altele, problemele apărând în jurul orei 3:00 dimineața.

Potrivit platformei Down Detector, s-au înregistrat peste 6,5 milioane de sesizări la nivel global, întreruperea afectând activitatea a peste 1.000 de companii. Utilizatorii au raportat imposibilitatea de a se conecta la conturi, apariția de mesaje de eroare sau indisponibilitatea completă a serviciilor.

Amazon a confirmat ulterior că problema a fost remediată și a identificat centrul operațiunilor sale de cloud computing din Virginia de Nord ca sursă a incidentului.

Într-o actualizare a paginii de stare AWS, compania a precizat că situația a fost „complet remediată” și că majoritatea serviciilor funcționează acum normal, restabilind accesul și funcționalitatea aplicațiilor afectate.