Decizie privind pensiile. Taxa va fi aplicată achizițiilor online care nu sunt taxate cu impozitul pe vânzări.

Comitatul Newton va decide utilizarea impozitelor pentru a finanța pensiile în cadrul unui referendum care va avea loc, informează ksmu.org

Taxele de utilizare sunt o taxă pe vânzări percepută pentru articolele achiziționate din afara statului Missouri, de obicei asociată cu achizițiile online. Taxa de utilizare propusă de comitatul Newton ar fi legată de orice modificare a taxei locale de vânzare și poate ajunge la 10 dolari.

Șeriful comitatului Newton, Matt Stewart, spune că fondurile ar fi alocate pentru mutarea personalului din departamentul său și din guvernul comitatului în sistemul de pensii LAGERS.

„În prezent, avem doar sistemul de pensii CERF, care este impus de legea statului. Dar acest sistem trebuie îmbunătățit”, a explicat Stewart.

El a subliniat că se dorește o îmbunătățire a vieții oamenilor din comitat „pentru că muncesc din greu” și merită ca la pensie să se beneficieze de o pensie mai mare.

Stewart spune că departamentul pe care îl conduce și comitatul vor să rămână competitivi și să se adapteze vremurilor actuale în ceea ce privește veniturile, în condițiile în care tot mai multe achiziții se fac online.

Comitatul se bazează pe veniturile din impozitul pe vânzări, deoarece majoritatea impozitelor pe proprietate colectate în Newton merg către școli.

Se anticipează că 70% din veniturile sale în 2025 vor fi generate din impozitele pe vânzările locale. Votul va stabili taxa de utilizare online pentru a echilibra condițiile de concurență între afacerile locale și comercianții online.

Locuitorii din Missouri care se apropie de pensionare și se gândesc să se mute într-un alt stat ar putea să-și reconsidere alegerea, potrivit unui nou studiu. Analiza furnizată de revista financiară Retirement Living a analizat cele mai accesibile state pentru pensionare din Statele Unite, pe baza a trei categorii-cheie: costurile locuințelor, costul vieții și avantajele fiscale.

Analiza revistei a analizat fiecare categorie pe baza unui sistem de 30 până la 35 de puncte și a utilizat date de la Biroul de Recensământ al SUA, Biroul de Statistică a Muncii din SUA, compania imobiliară Redfin și alte surse pentru a clasifica fiecare stat.

Aceștia au analizat prețurile medii ale chiriei și ale locuințelor, costurile cu alimentele și benzina, cheltuielile și impozitele Medicare pentru a determina cel mai accesibil stat pentru pensionare și au constatat că Missouri s-a clasat în top 10 și aproape a intrat în top cinci.