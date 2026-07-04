Statele Unite sărbătoresc Ziua Independenței pe 4 iulie. Mesajul Ambasadorului SUA în România

Din cuprinsul articolului Ambasadorul SUA explică semnificația aniversării „Freedom 250” și relația cu România

Ziua de 4 iulie reprezintă cea mai importantă sărbătoare națională a Statelor Unite ale Americii, marcând adoptarea Declarației de Independență în anul 1776. Documentul a consfințit desprinderea celor 13 colonii de sub autoritatea Marii Britanii și a pus bazele formării statului american.

În fiecare an, Ziua Independenței este marcată în Statele Unite și de reprezentanțele diplomatice americane din întreaga lume, prin ceremonii și evenimente oficiale dedicate celebrării valorilor democratice și relațiilor de parteneriat cu statele aliate.

Cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj în care a evidențiat semnificația acestei zile și importanța relațiilor dintre Statele Unite și România: