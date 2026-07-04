Statele Unite sărbătoresc Ziua Independenței pe 4 iulie. Mesajul Ambasadorului SUA în România
SURSA FOTO: Facebook - Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg
Ziua de 4 iulie reprezintă cea mai importantă sărbătoare națională a Statelor Unite ale Americii, marcând adoptarea Declarației de Independență în anul 1776. Documentul a consfințit desprinderea celor 13 colonii de sub autoritatea Marii Britanii și a pus bazele formării statului american.
Ambasadorul SUA explică semnificația aniversării „Freedom 250” și relația cu România
În fiecare an, Ziua Independenței este marcată în Statele Unite și de reprezentanțele diplomatice americane din întreaga lume, prin ceremonii și evenimente oficiale dedicate celebrării valorilor democratice și relațiilor de parteneriat cu statele aliate.
Cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj în care a evidențiat semnificația acestei zile și importanța relațiilor dintre Statele Unite și România:
„Acum două sute cincizeci de ani, un mic grup de patrioți s-a adunat în Philadelphia pentru a semna o filă de pergament. Cu cele 56 de semnături, ei și-au jurat unul altuia că își vor pune în joc viețile, averile și onoarea sacră în sprijinul Declarației de Independență, dând astfel startul la ceea ce președintele Trump a numit „cea mai măreață călătorie politică din istoria omenirii”.
Pe măsură ce marcăm această etapă extraordinară și acțiunile care i-au urmat, reflectăm asupra idealurilor noastre fondatoare și asupra rolului diplomației pe termen lung. Această aniversare ne reamintește că proiectul american este o poveste vie, modelată de generații de americani atât în țară, cât și în străinătate. Pentru a onora această moștenire, Ambasada SUA la București este mândră să promoveze în România celebrarea americană „Freedom 250”, parte a unui efort global de sărbătorire a idealurilor noastre fondatoare – libertate, democrație și independență.
În București, această celebrare subliniază legătura profundă și durabilă dintre Statele Unite și România. Națiunile noastre sunt profund ancorate în valorile fundamentale ale civilizației occidentale — credința, familia și munca asiduă — tocmai principiile promovate de fondatorii Americii. Parteneriatul nostru strategic se bazează pe un angajament comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică.
Contribuțiile semnificative ale României la securitatea și prosperitatea globală întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO. Pe lângă depășirea constantă a țintelor privind cheltuielile de apărare, eforturile noastre comune de pionierat în domeniul tehnologiei nucleare civile de nouă generație și de dezvoltare a resurselor energetice din Marea Neagră asigură faptul că suveranitatea noastră economică se bazează pe inovație și independență.
Libertatea nu este un ideal static; aceasta necesită atenție și muncă. Tuturor tinerilor inovatori, antreprenori și pionieri ai tehnologiei din România: următorul capitol al alianței noastre vă aparține. „Freedom 250” este o invitație de a construi – de a valorifica libertatea noastră comună pentru a deschide drumul către noi tehnologii, a revoluționa industriile și a crea împreună soluții noi.
Așa cum a subliniat președintele Trump: „Fondatorii noștri au declanșat nu doar o revoluție în domeniul guvernării, ci și o revoluție în căutarea dreptății, egalității, libertății și prosperității.” Fondatorii nu erau perfecți, dar au dat dovadă de un curaj imens, de convingere și de o credință profundă. Aceștia au susținut ceea ce pe atunci era o idee radicală: că libertatea nu este acordată de regi, ci de către o putere superioară. Ei au declarat „că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre care se numără viața, libertatea și căutarea fericirii”.
A onora acești 250 de ani înseamnă a recunoaște moștenirea noastră comună și destinul măreț al libertății. În luna iulie, sper că România se va alătura Statelor Unite în celebrarea părinților noștri fondatori, onorând prietenia durabilă dintre poporul american și cel român și încurajând următoarea generație să ducă mai departe cauza libertății în întreaga lume”.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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