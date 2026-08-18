Bilete de tratament pentru pensionari. O nouă serie a fost repartizată. Actele necesare și termenul pentru ridicare

O nouă serie de bilete de tratament balnear este disponibilă pentru beneficiarii sistemului public de pensii. Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat repartizarea a 199 de bilete aferente seriei 9/2026. Acestea pot fi ridicate până pe 24 august, iar biletele care rămân disponibile după această dată vor fi redistribuite pe 25 august. Solicitanții trebuie să prezinte documentele necesare pentru a demonstra că îndeplinesc criteriile de acordare.

Casa Județeană de Pensii Cluj informează că pentru seria 9 din acest an instituției i-au fost alocate 199 de bilete de tratament balnear.

Beneficiarii cărora le-au fost repartizate locuri se pot prezenta pentru ridicarea documentelor începând cu 18 august 2026. Eliberarea se face la sediul Casei Județene de Pensii Cluj, la ghișeele 7 și 8.

Termenul este important pentru persoanele care au primit repartiție, deoarece ultima zi în care biletele pot fi ridicate este 24 august 2026.

După expirarea acestei perioade, locurile rămase nevalorificate nu vor fi păstrate pentru beneficiarii inițiali, ci vor intra în procedura de redistribuire.

Casa Județeană de Pensii Cluj a comunicat și programul în care beneficiarii se pot prezenta la sediul instituției.

De luni până joi, programul de lucru pentru ridicarea biletelor este între orele 08:00 și 14:00, iar vinerea, între orele 08:00 și 13:00.

Există însă un program distinct pentru casierie, aceasta fiind deschisă între orele 08:00 și 11:30. Persoanele care trebuie să efectueze operațiuni la casierie trebuie, prin urmare, să țină cont de acest interval mai scurt.

Beneficiarii care au primit un bilet în această serie trebuie să respecte termenul comunicat de instituție. Ultima zi stabilită pentru ridicare este 24 august.

Imediat după aceea va avea loc o nouă etapă. Casa Județeană de Pensii Cluj a stabilit pentru 25 august 2026 redistribuirea biletelor aferente seriei 9.

Această procedură permite valorificarea locurilor care au rămas disponibile după repartizarea inițială și care nu au fost ridicate în termen.

Persoanele interesate de un loc rămas liber trebuie să îndeplinească însă criteriile stabilite pentru acordarea biletelor de tratament.

Acordarea biletelor se face în conformitate cu Ordinul nr. 75/20.04.2026 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice și în limita locurilor disponibile.

Solicitanții trebuie să dovedească îndeplinirea criteriilor de acordare și să prezinte documentația cerută.

Printre actele menționate de Casa Județeană de Pensii Cluj se află cererea-tip și biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist. În funcție de situația fiecărui solicitant, pot fi necesare și alte documente.

Biletul de trimitere medicală reprezintă astfel unul dintre documentele care trebuie avute în vedere de persoanele care solicită un bilet de tratament balnear.

Regula este ca biletul de tratament să fie eliberat personal titularului. Există însă o soluție pentru beneficiarii care, din diferite motive, nu se pot deplasa la sediul casei de pensii pentru a-l ridica.

Biletul poate fi eliberat unei alte persoane desemnate de titular. În această situație este necesară o procură autentificată la notarul public.

Din document trebuie să rezulte în mod expres că persoana desemnată, respectiv mandatarul, este împuternicită să ridice biletul de tratament balnear în numele titularului.

Simpla prezentare a unei alte persoane la ghișeu nu este, așadar, suficientă în lipsa documentului de împuternicire cerut.

Biletele de tratament balnear distribuite prin sistemul public de pensii sunt acordate în limita locurilor disponibile și cu respectarea criteriilor stabilite de Casa Națională de Pensii Publice.

În cazul seriei 9/2026, pentru județul Cluj sunt disponibile 199 de bilete. Prima etapă este cea a ridicării acestora de către persoanele cărora le-au fost repartizate, până la data de 24 august.

Ulterior, pe 25 august, locurile rămase disponibile vor intra la redistribuire. Astfel, termenul de ridicare este important atât pentru beneficiarii care au primit deja repartiția, cât și pentru persoanele care așteaptă apariția unor locuri disponibile în urma redistribuirii.