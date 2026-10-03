Pericolul ascuns din mașinile moderne. Serviciile de Informații dezvăluie ce se întâmplă când îți conectezi telefonul prin Bluetooth sau USB la sistemul de navigație

Serviciul Olandez de Informații avertizează că mașinile inteligente pot fi folosite de state ostile pentru spionaj prin intermediul microfoanelor, camerelor și sistemelor GPS integrate. În timp ce autoritățile britanice impun deja restricții severe privind accesul vehiculelor cu componente chinezești în bazele militare de securitate maximă, experții le recomandă șoferilor să evite purtarea conversațiilor confidențiale la bordul autovehiculelor.

Serviciul Olandez de Informații și Securitate (AIVD) a emis un avertisment ferm adresat conducătorilor auto, atrăgând atenția că tehnologiile moderne integrate în autovehiculele actuale pot fi exploatate de state ostile pentru activități de spionaj.

Potrivit documentului publicat de agenția olandeză, dotările precum microfoanele, camerele video și sistemele de localizare prin GPS riscă să devină instrumente directe de interceptare a datelor cu caracter sensibil, notează The Guardian.

Reprezentanții AIVD au explicat că automobilele contemporane au devenit extrem de inteligente datorită sistemelor digitale interconectate la internet.

Aceștia au subliniat că, deși astfel de funcții oferă beneficii practice incontestabile, ele colectează totodată un volum considerabil de informații despre pasageri, despre starea vehiculului și despre persoanele sau obiectele aflate în proximitate.

De asemenea, serviciul de informații a punctat faptul că diverși actori, inclusiv entități statale, pot obține acces neautorizat la aceste date confidențiale.

Specialiștii din cadrul AIVD au evidențiat faptul că din punct de vedere tehnic este posibilă activarea de la distanță a microfoanelor și a camerelor video de la bord.

O astfel de vulnerabilitate permite actorilor rău-intenționați să asculte conversațiile private și să efectueze înregistrări audio sau video atât în interiorul mașinii, cât și în mediul înconjurător.

În acest context, agenția olandeză le-a recomandat șoferilor să evite purtarea unor discuții confidențiale în vehicul sau în apropierea acestuia.

De asemenea, instituția a sfătuit conducătorii auto să nu folosească mașini dotate cu camere externe atunci când se deplasează spre locații sensibile din punct de vedere al securității.

Oficialii olandezi au avertizat că simpla conectare a telefoanelor sau a altor dispozitive mobile prin Bluetooth, Wi-Fi ori prin cablul de încărcare le poate oferi persoanelor rău-intenționate posibilitatea de a extrage date personale.

Totodată, AIVD a sugerat că modulele de telematică, sistemele de navigație GPS și stațiile de reîncărcare pot fi utilizate pentru a colecta și transmite către terți informații detaliate privind deplasările și locația vehiculului.

Avertismentul oficialilor olandezi vine pe fondul extinderii rapide a autovehiculelor chinezești pe piața britanică, unde brandurile deținute de companii din China au ajuns să reprezinte 15% din totalul înmatriculărilor noi.

Mărcile deținute de companii chineze reprezintă în prezent 15% din totalul autoturismelor noi înmatriculate în Marea Britanie, adică aproape 175.000 de vehicule în prima jumătate a anului 2026, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul cifrei înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Modelele MG, BYD și Jaecoo, a căror companie-mamă, Chery, este deținută parțial de statul chinez, au condus această creștere, fiind apreciate pentru prețul redus și tehnologia de bord. Jaecoo 7 a fost cea mai vândută mașină din Marea Britanie în luna martie 2026.

În acest context, firmele britanice din industria de apărare și-au sfătuit angajații să nu își conecteze telefoanele la mașinile electrice fabricate în China, de teama scurgerilor de informații către Beijing.

Ministerul Britanic al Apărării a confirmat că colaborează strâns cu alte departamente guvernamentale pentru a înțelege și reduce potențialele amenințări la adresa securității naționale.

Ca măsură de precauție, autoritățile britanice au interzis deja accesul vehiculelor cu componente chinezești în zone militare sensibile, cum ar fi baza aeriană RAF Wyton sau sediul forțelor speciale maritime din Dorset.

În paralel, membrii Parlamentului de la Londra și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legislația chineză privind inteligența națională, care obligă companiile private să sprijine serviciile secrete ale statului.

Pe de altă parte, Ambasada Chinei la Londra a respins categoric toate aceste acuzații de spionaj, catalogându-le drept pur imaginare și complet fabricate.