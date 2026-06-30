Șoferii sunt amendați dacă folosesc aerul condiționat. Măsura luată în timpul caniculei. Cine sunt cei vizați

Valul de căldură care afectează Marea Britanie determină autoritățile să aplice cu mai multă strictețe regulile privind staționarea autovehiculelor cu motorul pornit. În contextul temperaturilor extreme, mulți șoferi aleg să rămână în mașini cu aerul condiționat pornit pentru a se răcori, însă această practică poate atrage sancțiuni financiare importante.

Autoritățile britanice avertizează că funcționarea motorului la ralanti, fără un motiv justificat, contribuie la poluarea aerului și la creșterea emisiilor de noxe, motiv pentru care șoferii care ignoră avertismentele pot primi amenzi de până la 110 lire sterline.

Măsurile sunt aplicate în perioada în care Regatul Unit traversează unul dintre cele mai puternice episoade de caniculă din ultimele decenii, cu temperaturi care se apropie de pragul de 40 de grade Celsius.

Legislația britanică permite sancționarea conducătorilor auto care lasă motorul pornit în timpul staționării, dacă aceștia nu opresc motorul după ce sunt avertizați.

În cele mai multe cazuri, poliția poate aplica o amendă standard de 40 de lire sterline. Dacă aceasta este achitată într-un termen scurt, suma se reduce la jumătate.

În schimb, agenții civili însărcinați cu aplicarea legislației pot aplica sancțiuni de 80 de lire, care beneficiază, de asemenea, de reducere pentru plata rapidă.

Există însă și autorități locale care au decis să înăsprească sancțiunile. Un exemplu este Consiliul Islington din Londra, unde șoferii care refuză să oprească motorul după avertisment riscă amenzi de până la 110 lire sterline.

Autoritățile subliniază că sancțiunile nu sunt aplicate pentru simpla utilizare a aerului condiționat, ci pentru menținerea inutilă a motorului în funcțiune atunci când vehiculul este staționat și șoferul ignoră solicitarea de a-l opri.

În timpul verii, numeroși șoferi aleg să rămână în mașină cu aerul condiționat pornit, fie în parcări, fie în fața locuințelor sau a magazinelor. Totuși, autoritățile britanice consideră că această practică produce emisii poluante fără justificare și contribuie la degradarea calității aerului, în special în zonele urbane aglomerate.

Specialiștii atrag atenția că un motor lăsat să funcționeze în gol continuă să consume combustibil și să elimine dioxid de carbon și alte substanțe poluante, fără ca vehiculul să se deplaseze.

În contextul obiectivelor privind reducerea emisiilor și îmbunătățirea calității aerului, combaterea funcționării inutile a motoarelor a devenit o prioritate pentru mai multe administrații locale din Regatul Unit.

Rod Dennis, responsabil senior de politici la Royal Automobile Club (RAC), explică faptul că apariția sistemelor moderne de climatizare a schimbat radical confortul deplasărilor în sezonul cald.

„Aerul condiționat schimbă complet experiența călătoriilor în vehiculele moderne.”

Totuși, specialistul avertizează că utilizarea instalației de climatizare în timpul staționării, doar pentru răcorire, poate avea consecințe legale.

Acesta recomandă șoferilor care conduc autoturisme fără aer condiționat să evite deplasările care nu sunt absolut necesare până la încheierea episodului de caniculă, în loc să rămână în vehicule cu motorul pornit.

Potrivit lui Rod Dennis, funcționarea motorului la ralanti exclusiv pentru alimentarea sistemului de climatizare contribuie la poluarea atmosferei și poate atrage amenzi aplicate atât de poliție, cât și de agenții civili.

Problema motoarelor lăsate să funcționeze inutil nu este una nouă în Marea Britanie.

În urmă cu câțiva ani, guvernul conservator a anunțat intenția de a înăspri sancțiunile pentru această practică, în încercarea de a reduce poluarea din marile orașe.

În 2019, executivul a prezentat un plan care prevedea amenzi mai mari pentru șoferii care țin motorul pornit fără motiv. Deși proiectul nu a fost implementat la nivel național, multe autorități locale au continuat să aplice regulile existente și chiar au introdus sancțiuni mai severe.

La acel moment, secretarul de stat pentru Transporturi, Lordul Chris Grayling, declara că reducerea timpului în care motoarele funcționează inutil reprezintă una dintre cele mai simple metode prin care pot fi diminuate emisiile poluante generate de traficul rutier.

Aplicarea mai strictă a acestor reguli are loc într-un moment în care Regatul Unit se confruntă cu temperaturi neobișnuit de ridicate.

Meteorologii estimează că în anumite regiuni valorile termice pot ajunge până la 40 de grade Celsius, pe fondul unui „dom de căldură” instalat deasupra vestului Europei.

Autoritățile sanitare au emis recomandări speciale pentru populație, sfătuind oamenii să evite expunerea la soare între orele 11:00 și 15:00, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice în aer liber în intervalele cele mai călduroase ale zilei.

Specialiștii avertizează că actualul episod de caniculă s-ar putea apropia de recordul absolut de temperatură înregistrat în Regatul Unit, de 40,3 grade Celsius, consemnat în Lincolnshire în vara anului 2022.

În același timp, există posibilitatea depășirii recordului pentru luna iunie, de 35,6 grade Celsius, stabilit în Hampshire în anul 1976, ceea ce confirmă caracterul excepțional al valului de căldură care afectează în prezent Marea Britanie.