Prețuri carburanți luni, 29 iunie. Unde se vinde cea mai ieftină benzină din România. Lista celor mai mici tarife

Prețurile carburanților din România continuă să prezinte diferențe semnificative între județe și marile orașe, potrivit celor mai recente date publicate de platforma Peco Online pentru ziua de luni, 29 iunie 2026.

Cea mai ieftină benzină din țară este comercializată la prețul de 8,39 lei pe litru la o stație RST din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

Și în cazul motorinei, cel mai redus preț din România este înregistrat în județul Dâmbovița. Un litru de motorină se vinde cu 8,04 lei la o stație RST din localitatea Lungulețu, situată pe Strada Principală nr. 81.

Platforma Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din România după numărul de locuitori.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 8,62 9,18 4,52 Cluj-Napoca 8,59 9,09 4,49 Timișoara 8,62 9,18 4,56 Iași 8,62 9,18 4,56 Constanța 8,62 9,18 4,54

Dintre cele cinci mari centre urbane analizate, Cluj-Napoca înregistrează cele mai reduse prețuri atât la benzină, cât și la motorină. Astfel, un litru de benzină poate fi cumpărat cu 8,59 lei, iar motorina costă minimum 9,09 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic preț dintre marile orașe este tot în Cluj-Napoca, unde un litru se vinde cu 4,49 lei.

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea țării și momentul actualizării datelor. Din acest motiv, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele cu fluctuații frecvente ale prețurilor la carburanți.