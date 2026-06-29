Prețuri carburanți luni, 29 iunie. Unde se vinde cea mai ieftină benzină din România. Lista celor mai mici tarife
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină
Prețurile carburanților din România continuă să prezinte diferențe semnificative între județe și marile orașe, potrivit celor mai recente date publicate de platforma Peco Online pentru ziua de luni, 29 iunie 2026.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România
Cea mai ieftină benzină din țară este comercializată la prețul de 8,39 lei pe litru la o stație RST din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.
Și în cazul motorinei, cel mai redus preț din România este înregistrat în județul Dâmbovița. Un litru de motorină se vinde cu 8,04 lei la o stație RST din localitatea Lungulețu, situată pe Strada Principală nr. 81.
Care sunt cele mai mici prețuri în marile orașe ale țării
Platforma Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din România după numărul de locuitori.
|Oraș
|Benzină (lei/litru)
|Motorină (lei/litru)
|GPL (lei/litru)
|București
|8,62
|9,18
|4,52
|Cluj-Napoca
|8,59
|9,09
|4,49
|Timișoara
|8,62
|9,18
|4,56
|Iași
|8,62
|9,18
|4,56
|Constanța
|8,62
|9,18
|4,54
Dintre cele cinci mari centre urbane analizate, Cluj-Napoca înregistrează cele mai reduse prețuri atât la benzină, cât și la motorină. Astfel, un litru de benzină poate fi cumpărat cu 8,59 lei, iar motorina costă minimum 9,09 lei pe litru.
În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic preț dintre marile orașe este tot în Cluj-Napoca, unde un litru se vinde cu 4,49 lei.
Nu au fost înregistrate modificări de preț la benzină, motorină sau GPL în multe orașe din România
Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea țării și momentul actualizării datelor. Din acest motiv, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele cu fluctuații frecvente ale prețurilor la carburanți.
|Indicator
|28 iunie
|29 iunie
|Diferență
|Cea mai ieftină benzină din România
|8,42 lei/l
|8,39 lei/l
|-0,03 lei/l
|Cea mai ieftină motorină din România
|8,54 lei/l
|8,04 lei/l
|-0,50 lei/l
|Benzină București
|8,62 lei/l
|8,62 lei/l
|Fără modificări
|Motorină București
|9,18 lei/l
|9,18 lei/l
|Fără modificări
|Benzină Cluj-Napoca
|8,59 lei/l
|8,59 lei/l
|Fără modificări
|Motorină Cluj-Napoca
|9,09 lei/l
|9,09 lei/l
|Fără modificări
|Benzină Timișoara
|8,62 lei/l
|8,62 lei/l
|Fără modificări
|Motorină Timișoara
|9,18 lei/l
|9,18 lei/l
|Fără modificări
|Benzină Iași
|8,62 lei/l
|8,62 lei/l
|Fără modificări
|Motorină Iași
|9,18 lei/l
|9,18 lei/l
|Fără modificări
|Benzină Constanța
|8,62 lei/l
|8,62 lei/l
|Fără modificări
|Motorină Constanța
|9,18 lei/l
|9,18 lei/l
|Fără modificări
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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