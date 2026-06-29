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Prețuri carburanți luni, 29 iunie. Unde se vinde cea mai ieftină benzină din România. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți luni, 29 iunie. Unde se vinde cea mai ieftină benzină din România. Lista celor mai mici tarife

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină

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Publicat de Leonard Bădilă la 29 iunie 2026, 08:30
Din cuprinsul articolului

Prețurile carburanților din România continuă să prezinte diferențe semnificative între județe și marile orașe, potrivit celor mai recente date publicate de platforma Peco Online pentru ziua de luni, 29 iunie 2026.

Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România

Cea mai ieftină benzină din țară este comercializată la prețul de 8,39 lei pe litru la o stație RST din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

Și în cazul motorinei, cel mai redus preț din România este înregistrat în județul Dâmbovița. Un litru de motorină se vinde cu 8,04 lei la o stație RST din localitatea Lungulețu, situată pe Strada Principală nr. 81.

Care sunt cele mai mici prețuri în marile orașe ale țării

Platforma Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din România după numărul de locuitori.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru)
București 8,62 9,18 4,52
Cluj-Napoca 8,59 9,09 4,49
Timișoara 8,62 9,18 4,56
Iași 8,62 9,18 4,56
Constanța 8,62 9,18 4,54

Dintre cele cinci mari centre urbane analizate, Cluj-Napoca înregistrează cele mai reduse prețuri atât la benzină, cât și la motorină. Astfel, un litru de benzină poate fi cumpărat cu 8,59 lei, iar motorina costă minimum 9,09 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic preț dintre marile orașe este tot în Cluj-Napoca, unde un litru se vinde cu 4,49 lei.

Carburanți, benzină, motorină
SURSĂ FOTO: Dreamstime – Carburanți, benzină, motorină

Nu au fost înregistrate modificări de preț la benzină, motorină sau GPL în multe orașe din România

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea țării și momentul actualizării datelor. Din acest motiv, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele cu fluctuații frecvente ale prețurilor la carburanți.

Indicator 28 iunie 29 iunie Diferență
Cea mai ieftină benzină din România 8,42 lei/l 8,39 lei/l -0,03 lei/l
Cea mai ieftină motorină din România 8,54 lei/l 8,04 lei/l -0,50 lei/l
Benzină București 8,62 lei/l 8,62 lei/l Fără modificări
Motorină București 9,18 lei/l 9,18 lei/l Fără modificări
Benzină Cluj-Napoca 8,59 lei/l 8,59 lei/l Fără modificări
Motorină Cluj-Napoca 9,09 lei/l 9,09 lei/l Fără modificări
Benzină Timișoara 8,62 lei/l 8,62 lei/l Fără modificări
Motorină Timișoara 9,18 lei/l 9,18 lei/l Fără modificări
Benzină Iași 8,62 lei/l 8,62 lei/l Fără modificări
Motorină Iași 9,18 lei/l 9,18 lei/l Fără modificări
Benzină Constanța 8,62 lei/l 8,62 lei/l Fără modificări
Motorină Constanța 9,18 lei/l 9,18 lei/l Fără modificări
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Publicat în: Info util

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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