Piața energiei, sub presiunea caniculei: România este în topul statelor din Europa cu cele mai mari prețuri

Piața energiei din Europa trece printr-o perioadă de tensiune accentuată, pe fondul valului de caniculă care a crescut consumul și a redus disponibilitatea unor capacități de producție. România se află printre țările cu cele mai ridicate prețuri la energie electrică.

România va fi luni, alături de Ungaria, de departe una dintre cele mai scumpe piețe ale energiei din Uniunea Europeană. Situația apare pe fondul caniculei instalate în regiune și al indisponibilității sau funcționării reduse a mai multor capacități de producție. Prețul energiei în România ajunge la aproximativ 224 euro/MWh, cel mai ridicat din Europa în această perioadă, cu circa 100 euro/MWh peste nivelul din Franța și cu aproximativ 85 euro/MWh peste cel din Germania.

În același timp, Italia înregistrează valori ridicate la nivel european, de aproximativ 121 euro/MWh, însă tot sub nivelul piețelor din România și Ungaria. Cele două țări vecine, puternic interconectate energetic, rămân astfel în zona superioară a prețurilor din Europa, cu Ungaria la circa 223 euro/MWh, ușor sub nivelul României.

Chiar și în weekend, când consumul este în mod obișnuit mai scăzut, România a menținut un preț ridicat al energiei, de aproximativ 96 euro/MWh, similar cu cel din Ungaria și peste multe alte piețe europene. În această perioadă, canicula din vestul Europei s-a extins treptat și în regiune, iar în România sunt prognozate temperaturi de până la 38 de grade în București, ceea ce crește semnificativ cererea de electricitate, în special pentru răcire.

Contextul de producție contribuie suplimentar la presiunea din piață. Un reactor de la Cernavodă Nuclear Power Plant se află în mentenanță, iar centrala pe gaze a OMV Petrom de la Brazi funcționează la aproximativ jumătate din capacitate. În plus, producția eoliană este redusă din cauza lipsei vântului, în ciuda unui aport solar record care a atins vârfuri de aproape 2.992 MW la mijlocul zilei, fără a compensa integral dezechilibrele din sistem.

Și în țările vecine situația energetică este tensionată. În Ungaria, centrala nuclearoelectrică de la Paks Nuclear Power Plant a fost nevoită să reducă producția unuia dintre cele patru reactoare cu aproximativ 243 MW, din cauza temperaturii ridicate a apei din Dunărea, pe fondul valului de căldură record care afectează regiunea. Potrivit operatorului centralei, MVM, condițiile hidrologice dificile au impus această ajustare temporară a producției.

În acest context, mecanismul de cuplare al piețelor de energie, care determină fluxurile transfrontaliere în urma licitațiilor spot, arată o dinamică intensă în regiune. Astfel, România va importa pe parcursul întregii zile energie din Bulgaria, cu valori maxime instantanee și orare ce depășesc 2.000 MW, în timp ce în cea mai mare parte a timpului va exporta energie către Ungaria, cu fluxuri care ating vârfuri de peste 1.700 MW. Această alternanță reflectă dezechilibrele regionale accentuate de consumul ridicat și de limitările temporare din capacitățile de producție.