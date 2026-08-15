Ungaria scufundă două barje în Dunăre pentru a menține în funcțiune centrala nucleară Paks

Ungaria a început să scufunde două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în zona centralei nucleare Paks. Măsura vine după ce temperaturile extreme din această vară au dus fluviul la niveluri record de scăzute și au început să afecteze producția de energie.

Autoritățile ungare au început sâmbătă dimineață operațiunea de scufundare a două barje în Dunăre. Scopul este creșterea nivelului apei în apropierea centralei nucleare Paks, singura instalație de acest tip din Ungaria.

Premierul Péter Magyar a anunțat că primele efecte ale intervenției sunt deja vizibile. Potrivit informațiilor preluate de presa ungară, nivelul apei în zona centralei a crescut cu un centimetru după începerea operațiunii.

Cele două barje au fiecare o lungime de aproximativ 80 de metri, potrivit Politico.

Intervenția este importantă pentru funcționarea centralei deoarece reactoarele nucleare au nevoie de cantități mari de apă pentru răcire. Din acest motiv, centralele nucleare sunt construite de regulă în apropierea râurilor sau pe litoral.

Paks are o importanță majoră pentru sistemul energetic al Ungariei, centrala furnizând peste o treime din energia electrică a țării.

Situația de pe Dunăre s-a deteriorat în urma perioadei de căldură extremă care a afectat Europa în această vară.

Péter Magyar a precizat că nivelul actual al apei în apropierea centralei Paks este cu 122 de centimetri mai redus decât în mod normal.

Estimările indică o nouă scădere în următoarele zile. Nivelul ar urma să coboare luni sub 132 de centimetri, situație care ar obliga centrala să oprească una dintre cele două turbine.

În încercarea de a evita acest scenariu, autoritățile au decis să intervină direct asupra condițiilor din Dunăre.

Scufundarea barjelor nu este singura măsură pregătită pentru menținerea centralei Paks în funcțiune.

Premierul ungar anunțase miercuri construirea unui prag în albia Dunării, pentru care urmează să fie utilizați aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră.

Structura funcționează ca un baraj subacvatic, având rolul de a încetini curentul și de a ridica nivelul apei.

Ministerul ungar al Apărării a trimis 100 de militari pentru realizarea proiectului. Potrivit premierului, aceștia lucrează permanent la intervențiile necesare.

Problemele de la Paks apar într-un moment în care seceta și temperaturile foarte ridicate afectează producția nucleară în mai multe state europene.

România a oprit în această săptămână o unitate nucleară din cauza nivelului Dunării.

Probleme au fost înregistrate și în Franța, unul dintre cei mai mari producători europeni de energie nucleară. Potrivit informațiilor prezentate, autoritățile franceze au fost nevoite să oprească șase dintre cele 57 de reactoare nucleare ale țării, în condițiile unui nou val de căldură.

La o altă centrală, anumite instalații au fost scoase din funcțiune după ce o invazie de meduze asociată schimbărilor climatice a creat probleme pentru funcționarea acesteia.

Situația actuală a determinat guvernul ungar să pună sub semnul întrebării inclusiv planurile de extindere a centralei nucleare Paks.

Péter Magyar și-a exprimat îndoielile privind finalizarea proiectului de extindere realizat de o companie de stat din Rusia, invocând inclusiv problema nivelului apei.

Acordul pentru extinderea centralei fusese semnat în perioada în care Ungaria era condusă de Viktor Orbán.