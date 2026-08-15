Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoralul românesc. A fost găsit la Olimp și preluat de specialiștii MApN

Un nou fragment de dronă a fost descoperit sâmbătă pe litoralul românesc, de această dată în stațiunea Olimp. Obiectul a fost adus la țărm de valuri și a fost preluat de specialiștii Ministerului Apărării Naționale pentru verificări.

Un salvamar din stațiunea Olimp a observat sâmbătă un obiect care plutea pe mare, în apropierea țărmului. Ulterior, acesta a fost adus de valuri pe plajă.

Salvamarul a alertat autoritățile, iar la fața locului au ajuns specialiști care au ridicat obiectul. Fragmentul urmează să fie analizat pentru a se stabili cu exactitate proveniența acestuia.

Descoperirea de la Olimp vine după mai multe incidente similare înregistrate în ultimele zile atât pe litoral, cât și în județul Tulcea.

Joi dimineață, un fragment de dronă a fost observat în stațiunea Costinești, în apropierea unui dig.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că a fost informat în dimineața zilei de 13 august, în jurul orei 08:30, despre prezența unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costinești. Obiectul se afla la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

În jurul orei 10:40, Garda de Coastă a solicitat intervenția Forțelor Navale Române, care au trimis în zonă o echipă de scafandri de luptă EOD, specializată în neutralizarea dispozitivelor explozive.

În urma verificărilor, militarii au stabilit că fragmentul nu prezenta risc pirotehnic. Obiectul a fost ulterior predat Gărzii de Coastă.

Seria descoperirilor a continuat vineri, când alte două fragmente de dronă au fost găsite pe litoral. Unul dintre acestea a fost descoperit la Costinești, iar celălalt în stațiunea Saturn.

Incidente au fost înregistrate și în județul Tulcea. O dronă descoperită vineri în zona localității Plauru a fost neutralizată sâmbătă printr-o detonare controlată.

Operațiunea a fost efectuată de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale, în condiții de siguranță.

Drona de la Plauru a fost al doilea asemenea obiect descoperit vineri în județul Tulcea. O altă dronă fusese găsită în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

În zona respectivă au fost identificate și urme de combustie pe o suprafață limitată.

Numărul mare de incidente apare pe fondul intensificării atacurilor din Ucraina în apropierea frontierei cu România.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, anunța vineri seară că intensitatea atacurilor din zona frontierei a atins în ultima perioadă un nivel fără precedent.

Potrivit datelor prezentate de ministru, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat în proximitatea spațiului aerian al României peste 100 de drone în numai 96 de ore.

Descoperirea de la Olimp extinde astfel seria obiectelor și fragmentelor ajunse pe teritoriul României sau pe litoral. În cazul celui găsit sâmbătă, specialiștii urmează să stabilească, în urma analizelor, tipul și proveniența fragmentului.