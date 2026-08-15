Jeff Bezos devine acționar minoritar la Liverpool. Fondatorul Amazon intră într-un consorțiu de investitori care cumpără o participație la clubul englez

Fenway Sports Group (FSG), proprietarii americani ai clubului englez de fotbal Liverpool, au anunțat vineri vânzarea unei participații minoritare către un grup de investitori din care face parte și fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Miliardarul în vârstă de 62 de ani intră în acționariatul clubului prin intermediul consorțiului 1892 Holdings, denumire care face trimitere la anul înființării clubului Liverpool FC. Din același grup de investitori mai fac parte omul de afaceri Amit Bhatia, familia Mittal și cuplul format din Elaine și Eduardo Saverin, cofondator al Facebook.

Comunicatul oficial nu a oferit detalii privind valoarea tranzacției sau nivelul exact al participației achiziționate, potrivit AFP.

Potrivit mai multor surse media citate de publicația menționată, consorțiul ar urma să dețină aproximativ o treime din capitalul clubului. Jeff Bezos, a cărui avere este estimată la 256 de miliarde de dolari și care ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, nu este așteptat să se alăture consiliului de administrație extins al clubului Liverpool.

În schimb, Amit Bhatia urmează să facă parte din consiliul de administrație în calitate de vicepreședinte. De asemenea, Bryan Baum, fondatorul firmei de investiții de capital de risc K5 Sports, prin intermediul căreia investește patronul Amazon, și Elaine Saverin sunt așteptați să intre în consiliul de administrație.

Aceasta reprezintă prima investiție a lui Jeff Bezos într-o echipă sportivă. În trecut, numele său a fost vehiculat ca posibil cumpărător al francizelor din Liga Națională de Fotbal American (NFL) Seattle Seahawks și Washington Commanders.

Mike Gordon, președintele Fenway Sports Group, a declarat că Liverpool a fost construit întotdeauna pe baza unei perspective pe termen lung și că deciziile au fost luate în interesul clubului pe termen lung. El a adăugat că această abordare continuă să atragă interesul investitorilor și al liderilor din mediul de afaceri din întreaga lume.

„Liverpool a fost întotdeauna construită cu o perspectivă pe termen lung, luând decizii în interesul suprem al clubului pe termen lung. Această abordare continuă să stârnească interesul investitorilor şi al liderilor din mediul de afaceri din întreaga lume”, a declarat Mike Gordon.

Potrivit estimărilor, tranzacția evaluează clubul Liverpool la aproximativ 5-6 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 5,8-7 miliarde de euro.