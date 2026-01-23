Newcastle se află pe poziția a opta în Premier League, însă diferența dintre aceasta și ocupanta poziției a patra este de doar 3 puncte. De cealaltă parte, Aston Villa ocupă ultima poziție de pe podium, la egalitate de puncte cu Manchester City, aflată pe locul secund. Aston Villa a obținut un singur succes în precedentele două etape de Premier League. Runda trecută a fost învinsă cu 0-1 pe teren propriu de Everton.

La mijlocul săptămânii, Aston Villa a jucat în Turcia un meci din Europa League în fața lui Fenerbahce. În ultimele trei întâlniri directe cu Newcastle ca gazdă s-au marcat cel puțin trei goluri. În partida de duminică, gazdele sunt creditate cu prima șansă la casele de pariuri, cu o cotă de 1.92.

Arsenal abordează această partidă cu Manchester United de pe primul loc în clasament și este mare favorită la pariuri sportive, cu o cotă de 1.44, în condițiile în care „diavolii roșii” au cotă la victorie cât se poate de potrivită cu celebra lor poreclă, 6.66.

Diferența dintre „tunari” și ocupantele locurilor doi și trei este de șapte puncte. În ultimele două runde de campionat Arsenal nu a marcat, dar nici nu a primit gol. Pe teren propriu a remizat cu Liverpool, iar în deplasare cu Nottingham Forest.

La mijlocul săptămânii, Arsenal s-a deplasat în Italia pentru un meci cu Inter, câștigat cu 3-1. Spre deosebire de Arsenal, Manchester United a obținut o victorie și trei rezultate de egalitate în ultimele patru etape.

Juventus se află pe poziția a cincea în Serie A, cu 11 victorii, 6 rezultate de egalitate și 4 înfrângeri. Una dintre aceste înfrângeri a venit weekendul trecut, în deplasare contra lui Cagliari, scor 0-1. De altfel, Juventus a fost marea pierzătoare a acelei etape, în care celelalte cinci echipe din top 6 au obținut victorii pe linie.

Printre acestea se numără și Napoli, aflată pe poziția a treia, la trei puncte în spatele celei de-a doua. Aceasta s-a impus cu 1-0 pe teren propriu în fața lui Sassuolo. A fost prima victorie a napolitanilor în campionat după trei rezultate de egalitate. În ultimele două întâlniri directe cu Juventus ca gazdă s-a înscris, în total, un singur gol.

Cele două formații sunt vecine de clasament, însă se află în a doua jumătate a acestuia. Astfel, FCSB ocupă poziția a noua, în vreme ce CFR Cluj se află pe locul 10. Diferența dintre FCSB și UTA Arad, aflată pe poziția a șasea, ultima care asigură un loc în play-off, este de 4 puncte. În schimb, diferența dintre UTA Arad și CFR Cluj este de 6 puncte.

În întâlnirea directă din tur s-a înregistrat o remiză cu patru goluri. În momentul de față, remiza nu avantajează niciuna dintre cele două formații. În ultima confruntare directă din campionat cu FCSB ca gazdă, aceasta s-a impus cu scorul de 3-2, după ce, la un moment dat, a condus chiar și cu 3-0.

Seara de duminică în Serie A se încheie cu derby-ul dintre AS Roma și AC Milan. AS Roma se află pe poziția a patra în clasament. Până în acest moment, nu a înregistrat niciun rezultat de egalitate în acest sezon de Serie A. De asemenea, are cea mai bună formă de moment din campionat, venind după trei victorii, interval în care nu a primit gol. În toate cele trei partide s-a impus cu scorul de 2-0. Adversarele au fost echipe aflate în a doua jumătate a clasamentului. De cealaltă parte, AC Milan se află pe poziția secundă, la trei puncte în spatele liderului Inter.

În clasamentul meciurilor din deplasare, AC Milan este neînvinsă în acest sezon de Serie A, cu șase victorii și patru rezultate de egalitate. În schimb, AS Roma are șapte victorii și trei remize în partidele de pe teren propriu din acest sezon. În întâlnirea directă din tur, AC Milan s-a impus cu scorul de 1-0. În ultima confruntare directă cu AS Roma ca gazdă, milanezii au câștigat cu scorul de 3-1.

Așadar, urmează o duminică extrem de interesantă pentru iubitorii fotbalului, cu o mulțime de meciuri de top în Liga 1, Serie A și Premier League.