CFR Cluj a primit o veste tristă înainte de meciul important cu FCSB din etapa a 23-a a SuperLigii. Clubul a anunțat că Zoltan Nagel, fost portar al echipei, s-a stins din viață. Acesta a decedat la vârsta de 79 de ani. Reprezentanții clubului au transmis că sunt profund întristați de dispariția fostului portar și antrenor și au spus că gândurile lor se îndreaptă către familia îndurerată, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru portar și antrenor în cadrul Academiei CFR, Zoltan Nagel, care s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, este mesajul clubului de fotbal.

Fanii au reacționat imediat în comentarii, spunând că transmit condoleanțe familiei îndoliate și că speră ca Zoltan Nagel să se odihnească în pace. Unii au amintit că a fost un om blând, răbdător și un antrenor foarte bun, care i-a marcat pozitiv, inclusiv la nivel de juniori, în urmă cu mulți ani. Alți suporteri au spus că a fost unul dintre cei mai buni jucători ai generației sale.

„Dumnezu să-l odihnească în pace Sincere condoleanțe!! Odihnă veșnică! Sincere Condoleanțe familiei. Îmi aduc aminte de Domnul Nagel ca fiind un om blând cu multă răbdare ( mi-a fost antrenor acum peste 30 de ani). Odihnă veșnică Domnule Nagel. Într-adevăr o zi tristă A FOST UNUL CEL MAI BUN DIN. TARAGENERATIA LUI. LOTICONDOLANTE BOBI Condoleante Mi-a fost antrenor cand am jucat la CFR la juniori”

Familia lui Zoltan Nagel a transmis, la rândul ei, că este recunoscătoare tuturor celor care au fost alături de ei în aceste momente grele și că a fost profund emoționată de mesajele de susținere și de afecțiunea primită. Familia sa a mulțumit tuturor celor care i-au adus un ultim omagiu:

„Vă mulțumim pentru că v-ați alăturat durerii noastre și pentru că i-ați luat ultimul rămas bun dragului nostru Soț, tată, bunic, prieten, fotbalist NAGEL ZOLTAN. Vă mulțumim pentru căldura și afecțiunea voastră în acest moment tragic. Am fost profund mișcați de cuvintele voastre și vă suntem recunoscători pentru că ne-ați fost aproape în această perioadă dificilă. Dumnezeu să îl odihnească în pace.”

FCSB a pierdut clar meciul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. Unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, Florin Tănase, nu a jucat, deoarece a simțit dureri după ultimul antrenament. Antrenorii au decis să nu îl folosească în meciul din Croația, pentru a nu risca o accidentare mai gravă.

Mihai Stoica a spus că prezența lui Florin Tănase în meciul cu CFR Cluj este nesigură. El a explicat că staff-ul tehnic va lua o decizie finală sâmbătă, cu o zi înainte de partidă. Oficialul FCSB a precizat că, în acest moment, nu se știe clar dacă jucătorul va putea evolua. El a explicat că, după sosirea echipei, Tănase urma să facă o nouă evaluare medicală, deoarece simțea dureri într-o zonă diferită față de cele apărute marți.

El a menționat că mijlocașul s-a antrenat miercuri la ședința oficială, dar a fost nevoit să se oprească la jumătatea antrenamentului din cauza durerilor. Potrivit lui, situația va fi clarificată definitiv a doua zi.