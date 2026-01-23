Lumea divertismentului uruguayan și argentinian este din nou în doliu. Actrița Adela Gleijer, o legendă a teatrului, filmului și televiziunii, a încetat din viață. A murit la vârsta de 92 de ani, lăsând în urmă un gol imens și o moștenire artistică de neuitat. Deși cauza decesului nu a fost făcută publică, vârsta înaintată a actriței a alimentat speculațiile privind posibile probleme de sănătate, fără ca acestea să fie confirmate oficial.

Vestea tristă a fost anunțată pe 20 ianuarie de Asociația Actorilor și Actrițelor din Argentina, care a transmis un mesaj emoționant:

„Cu profundă durere, ne luăm rămas bun de la actrița Adela Gleijer, o figură proeminentă în artele spectacolului, cu o carieră extinsă și valoroasă în teatru, film și televiziune. Transmitem sincere condoleanțe fiicei sale, actrița Andrea Tenuta, precum și familiei, prietenilor și celor dragi în aceste momente dificile.”

Colegi și prieteni își amintesc cu drag de personalitatea caldă a actriței și de energia ei de pe scenă.

Fanii au reacționat imediat, distribuind mesaje emoționante pe rețelele sociale și amintindu-și momentele memorabile în care prezența Adelinei pe scenă și pe ecran le-a înseninat zilele.

„Mulțumesc pentru arta ta, mulțumesc pentru tot! Am o amintire vie despre ea și soțul ei, Juan Manuel Tenuta. La scurt timp după ce au sosit amândoi din El Galpón din Montevideo, i-am văzut la Teatro del Centro, pe atunci aglomerat. Eram sub o dictatură și îmi amintesc cum Adela a spart al patrulea perete. Se uita la public, ne privea în ochi, în timp ce cânta: ”Ca șobolanii, dragii mei, ca șobolanii, ca șobolanii mergând în patru labe.” Am tremurat de emoție. Nu trecuse mult timp de când urcasem pe o scenă (la Teatro IFT), interpretându-l tot pe Brecht. Eram fericită că am îndrăznit să explorez căile teatrului independent, sfidând așteptările familiei. Mulțumesc, Adela. O actriță cu adevărat minunată și o persoană atât de caldă; fiica ei, Andrea, a moștenit acea căldură de la părinții ei talentați. Ooo, ce comentarii frumoase, toată lumea. Am și amintiri frumoase când o urmăream în emisiuni TV. (Emisiunile, haha)… Odihnească-se în pace, ne-ați înseninat după-amiezile!”

Adela s-a născut pe 20 septembrie 1933 în Montevideo, Uruguay, și și-a început cariera de actriță acolo. Mai târziu s-a mutat în Argentina, unde a continuat să joace și să-și construiască o carieră impresionantă. A fost căsătorită cu actorul Juan Manuel Tenuta. În 2006, Asociația Argentiniană a Actorilor și Actrițelor și Senatul i-au acordat Premiul Podestá pentru întreaga carieră.

A debutat pe scenă în 1956, la Teatrul El Galpón din Montevideo, în piesa „Atacantul central a murit în zori”. În acea perioadă l-a cunoscut pe Juan Manuel Tenuta, partenerul ei de viață și al carierei artistice. A jucat în multe piese importante, printre care „Cercul de cretă caucazian”, „Regele Lear”, „Omul și supraomul”, „Rece și cald”, „Lupini”, „Trei femei bune” și multe altele. A colaborat cu Teatrul San Martín și Teatrul Național Cervantes și a participat la proiecte precum Teatro Abierto și TeatroxlaIdentidad.

La televiziune, Adela a rămas în inimile oamenilor prin roluri în seriale cunoscute precum „Celeste, siempre Celeste”, „Amo y señor”, „Sos mi vida”, „Mujeres de nadie” sau „El árbol azul”. În film, a apărut în producții ca „Flores robadas en los jardines de Quilmes”, „La fidelidad”, „El señor presidente” sau „Casi no nos dimos cuenta”.