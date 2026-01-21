Din cuprinsul articolului

Doliu în fotbal. A încetat din viață Tommy Wright

Fostul fundaș al echipei Everton și al naționalei Angliei, Tommy Wright, a încetat din viață. A decedat marți, la vârsta de 81 de ani, potrivit anunțului făcut de clubul său de suflet.

Everton a transmis că Wright a fost unul dintre cei mai buni fundași laterali care au evoluat vreodată pe Goodison Park și și-a exprimat regretul pentru pierderea sa, dorindu-i odihnă veșnică.

Despre Tommy Wright

Considerat unul dintre cei mai mari fundași dreapta din istoria clubului, Wright a fost desemnat de legendarul George Best drept cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit pe teren. Născut în Liverpool, fotbalistul și-a făcut debutul în prima echipă a lui Everton la sfârșitul anului 1964 și a rămas pe Goodison Park până în 1974, când o accidentare gravă l-a obligat să își încheie cariera. În cei zece ani petrecuți la club, Wright a jucat în 374 de meciuri și a marcat patru goluri.

Contribuția sa a fost esențială pentru câștigarea Cupei Angliei în 1966, în finala cu Sheffield Wednesday, scor 3-2, și pentru participarea la finala din 1968, pierdută în fața lui West Bromwich Albion, scor 0-1. Marea performanță a venit însă în 1970, când Wright și-a ajutat echipa să câștige titlul de campioană a Angliei, jucând în toate cele 42 de meciuri ale sezonului și fiind o piesă centrală în succesul „caramelelor”.

Pe lângă cariera de club, Wright a reprezentat Anglia de 12 ori între 1968 și 1970, participând și la Cupa Mondială din Mexic, unde a evoluat împotriva Braziliei lui Pele. De la acel turneu a rămas celebră o fotografie în care fundașul englez, întins pe gazon din cauza crampelor, primește ajutorul marelui Pele.

Primul său meci pentru reprezentativa Angliei a fost câștigat cu 1-0 împotriva URSS-ului, în finala mică a Campionatului European din 1968. Acesta rămâne singurul fotbalist englez care și-a făcut debutul într-o finală internațională.

Martin Chivers s-a stins și el din viață

Pe 7 ianuarie, Tottenham Hotspur anunța, la rândul său, o pierdere uriașă: Martin Chivers, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria clubului, a murit la vârsta de 80 de ani.

Suporterii lui Spurs l-au considerat mereu un simbol al eleganței și eficienței în fața porții. După debutul la Southampton, Chivers și-a legat numele de Tottenham, pentru care a înscris 174 de goluri în toate competițiile, devenind al patrulea marcator all-time al clubului.

A strâns 24 de selecții la naționala Angliei, marcând de 13 ori, iar după retragere a rămas aproape de fotbal ca antrenor și comentator. Clubul londonez a anunțat că jucătorii vor purta banderole negre în memoria sa, iar omagiile au curs din toate colțurile lumii fotbalului.