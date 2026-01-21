Fostul fundaș al echipei Everton și al naționalei Angliei, Tommy Wright, a încetat din viață. A decedat marți, la vârsta de 81 de ani, potrivit anunțului făcut de clubul său de suflet.

Everton a transmis că Wright a fost unul dintre cei mai buni fundași laterali care au evoluat vreodată pe Goodison Park și și-a exprimat regretul pentru pierderea sa, dorindu-i odihnă veșnică.

Tommy Wright, one of the finest full-backs ever to grace Goodison Park, has sadly passed away at the age of 81. An FA Cup winner in 1966, league champion in 1970 and regular England international, Tommy made 374 appearances for his only club. Rest in peace, Tommy. pic.twitter.com/397yva7CPc — Everton (@Everton) January 20, 2026

Considerat unul dintre cei mai mari fundași dreapta din istoria clubului, Wright a fost desemnat de legendarul George Best drept cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit pe teren. Născut în Liverpool, fotbalistul și-a făcut debutul în prima echipă a lui Everton la sfârșitul anului 1964 și a rămas pe Goodison Park până în 1974, când o accidentare gravă l-a obligat să își încheie cariera. În cei zece ani petrecuți la club, Wright a jucat în 374 de meciuri și a marcat patru goluri.

Contribuția sa a fost esențială pentru câștigarea Cupei Angliei în 1966, în finala cu Sheffield Wednesday, scor 3-2, și pentru participarea la finala din 1968, pierdută în fața lui West Bromwich Albion, scor 0-1. Marea performanță a venit însă în 1970, când Wright și-a ajutat echipa să câștige titlul de campioană a Angliei, jucând în toate cele 42 de meciuri ale sezonului și fiind o piesă centrală în succesul „caramelelor”.

Pe lângă cariera de club, Wright a reprezentat Anglia de 12 ori între 1968 și 1970, participând și la Cupa Mondială din Mexic, unde a evoluat împotriva Braziliei lui Pele. De la acel turneu a rămas celebră o fotografie în care fundașul englez, întins pe gazon din cauza crampelor, primește ajutorul marelui Pele.

Primul său meci pentru reprezentativa Angliei a fost câștigat cu 1-0 împotriva URSS-ului, în finala mică a Campionatului European din 1968. Acesta rămâne singurul fotbalist englez care și-a făcut debutul într-o finală internațională.

Pe 7 ianuarie, Tottenham Hotspur anunța, la rândul său, o pierdere uriașă: Martin Chivers, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria clubului, a murit la vârsta de 80 de ani.

Suporterii lui Spurs l-au considerat mereu un simbol al eleganței și eficienței în fața porții. După debutul la Southampton, Chivers și-a legat numele de Tottenham, pentru care a înscris 174 de goluri în toate competițiile, devenind al patrulea marcator all-time al clubului.

A strâns 24 de selecții la naționala Angliei, marcând de 13 ori, iar după retragere a rămas aproape de fotbal ca antrenor și comentator. Clubul londonez a anunțat că jucătorii vor purta banderole negre în memoria sa, iar omagiile au curs din toate colțurile lumii fotbalului.