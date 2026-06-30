Doliu uriaș în sportul românesc. A murit fostul jucător al UTA Arad și CFR Cluj: O veste dureroasă. S-a stins din viață prea devreme

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția prematură a lui Radu Mărginean, fost jucător al UTA Arad, CFR Cluj, FC Bihor și Gloria Bistrița. Fostul internațional de tineret al României s-a stins din viață la vârsta de numai 43 de ani, vestea fiind anunțată de cluburile UTA Arad și CFR Cluj.

Considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști formați la Arad după 1989, Radu Mărginean a avut o carieră importantă în primul eșalon al fotbalului românesc și a rămas implicat în fenomen și după retragerea din activitate, ca antrenor în cadrul Academiei UTA.

Clubul UTA Arad a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii.

„În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști arădeni ai generației sale, a încetat din viață la vârsta de doar 43 de ani. Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generații de fotbaliști arădeni de după 1989 și a avut un rol important în echipa UTA-ei care a obținut promovarea pe prima scenă, în 2002. Internațional de tineret al României, Radu a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariții în Liga 1 pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița. După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul nostru, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA și contribuind la formarea noilor generații de fotbaliști. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

Mesajul a fost însoțit de numeroase reacții ale suporterilor, foștilor colegi și oamenilor din fotbal, care și-au exprimat regretul față de dispariția fostului mijlocaș.

Radu Mărginean a fost unul dintre jucătorii reprezentativi ai generației sale la Arad. A debutat în fotbalul mare la UTA și a făcut parte din echipa care a reușit promovarea în primul eșalon în 2002.

De-a lungul carierei a evoluat pentru mai multe cluburi importante din România, printre care UTA Arad, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița.

În total, fostul mijlocaș a adunat peste 200 de apariții în Liga 1 și a fost convocat la reprezentativa de tineret a României.

După retragerea din activitate, acesta a ales să rămână aproape de fotbal, implicându-se în pregătirea copiilor și juniorilor din cadrul Academiei UTA.

Și CFR Cluj, club pentru care Radu Mărginean a evoluat în prima parte a anilor 2000, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„ Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru pierderea fostului nostru jucător, Radu Mărginean, care s-a stins din viață prea devreme, la vârsta de doar 43 de ani. Radu Mărginean a făcut parte din generația care a scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria clubului, contribuind la parcursul remarcabil al CFR-ului în Cupa UEFA Intertoto din 2005 și aducând numeroase bucurii suporterilor noștri. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate! ”

Oficialii formației din Gruia au amintit contribuția fostului fotbalist la una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului, înainte ca CFR Cluj să devină una dintre forțele fotbalului românesc.

Moartea lui Radu Mărginean a provocat un val de reacții în lumea fotbalului, atât din partea foștilor colegi, cât și a suporterilor care l-au urmărit de-a lungul carierei.

Dispariția sa, la numai 43 de ani, lasă în urmă o carieră apreciată atât pe teren, unde a evoluat pentru mai multe cluburi importante din România și pentru naționala de tineret, cât și în afara lui, unde s-a dedicat formării noilor generații de fotbaliști în cadrul Academiei UTA.