Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Știri de ultimă oră > Eliaquim Mangala și-a încheiat cariera de fotbalist și se alătură echipei tehnice a lui AS Saint-Étienne

Eliaquim Mangala și-a încheiat cariera de fotbalist și se alătură echipei tehnice a lui AS Saint-Étienne

Eliaquim Mangala și-a încheiat cariera de fotbalist și se alătură echipei tehnice a lui AS Saint-Étienne
Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Daniela Popescu la 28 iunie 2026, 11:15
Din cuprinsul articolului

La vârsta de 35 de ani, fostul internațional francez Eliaquim Mangala a anunțat oficial încheierea carierei sale profesionale de fotbalist printr-un videoclip publicat vineri.

Apărător central, Mangala a evoluat în cariera sa la cluburi importante precum Manchester City și, pentru o perioadă scurtă, la AS Saint-Étienne. Acum, el va face parte din staff-ul tehnic al echipei AS Saint-Étienne, colaborând cu antrenorul Ian Cathro.

Carieră marcată de transferuri importante și accidentări

Format la Standard Liege, unde a devenit campion al Belgiei în 2009, Mangala și-a consolidat reputația la FC Porto înainte de a fi transferat în 2014 la Manchester City pentru aproximativ 54 de milioane de euro, sumă care l-a făcut atunci cel mai scump fundaș din lume.

Ulterior, cariera sa a fost afectată de accidentări și perioade de împrumuturi la Valencia și Everton. A urmat un scurt retur în Spania, apoi o scurtă experiență la Saint-Étienne, o etapă la Estoril și ultima aventură în Bolivia, la Oriente Petrolero.

Noua etapă profesională în cadrul AS Saint-Étienne

Imediat după retragere, Mangala a ales să rămână aproape de fotbal, integrându-se în echipa tehnică a clubului AS Saint-Étienne, unde îl va asista pe Ian Cathro, fostul său antrenor de la Estoril.

Astfel, fostul apărător central începe o nouă etapă a carierei sale, de această dată din postura de membru al staff-ului tehnic, continuându-și activitatea în lumea fotbalului, dar într-un rol diferit.

Informații articol
Etichete: , ,
Publicat în: Știri de ultimă oră
Despre autor
Daniela Popescu

Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.