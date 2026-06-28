Eliaquim Mangala și-a încheiat cariera de fotbalist și se alătură echipei tehnice a lui AS Saint-Étienne

La vârsta de 35 de ani, fostul internațional francez Eliaquim Mangala a anunțat oficial încheierea carierei sale profesionale de fotbalist printr-un videoclip publicat vineri.

Apărător central, Mangala a evoluat în cariera sa la cluburi importante precum Manchester City și, pentru o perioadă scurtă, la AS Saint-Étienne. Acum, el va face parte din staff-ul tehnic al echipei AS Saint-Étienne, colaborând cu antrenorul Ian Cathro.

Format la Standard Liege, unde a devenit campion al Belgiei în 2009, Mangala și-a consolidat reputația la FC Porto înainte de a fi transferat în 2014 la Manchester City pentru aproximativ 54 de milioane de euro, sumă care l-a făcut atunci cel mai scump fundaș din lume.

Ulterior, cariera sa a fost afectată de accidentări și perioade de împrumuturi la Valencia și Everton. A urmat un scurt retur în Spania, apoi o scurtă experiență la Saint-Étienne, o etapă la Estoril și ultima aventură în Bolivia, la Oriente Petrolero.

Imediat după retragere, Mangala a ales să rămână aproape de fotbal, integrându-se în echipa tehnică a clubului AS Saint-Étienne, unde îl va asista pe Ian Cathro, fostul său antrenor de la Estoril.

Astfel, fostul apărător central începe o nouă etapă a carierei sale, de această dată din postura de membru al staff-ului tehnic, continuându-și activitatea în lumea fotbalului, dar într-un rol diferit.