Eliaquim Mangala și-a încheiat cariera de fotbalist și se alătură echipei tehnice a lui AS Saint-Étienne
La vârsta de 35 de ani, fostul internațional francez Eliaquim Mangala a anunțat oficial încheierea carierei sale profesionale de fotbalist printr-un videoclip publicat vineri.
Apărător central, Mangala a evoluat în cariera sa la cluburi importante precum Manchester City și, pentru o perioadă scurtă, la AS Saint-Étienne. Acum, el va face parte din staff-ul tehnic al echipei AS Saint-Étienne, colaborând cu antrenorul Ian Cathro.
Carieră marcată de transferuri importante și accidentări
Format la Standard Liege, unde a devenit campion al Belgiei în 2009, Mangala și-a consolidat reputația la FC Porto înainte de a fi transferat în 2014 la Manchester City pentru aproximativ 54 de milioane de euro, sumă care l-a făcut atunci cel mai scump fundaș din lume.
Ulterior, cariera sa a fost afectată de accidentări și perioade de împrumuturi la Valencia și Everton. A urmat un scurt retur în Spania, apoi o scurtă experiență la Saint-Étienne, o etapă la Estoril și ultima aventură în Bolivia, la Oriente Petrolero.
Noua etapă profesională în cadrul AS Saint-Étienne
Imediat după retragere, Mangala a ales să rămână aproape de fotbal, integrându-se în echipa tehnică a clubului AS Saint-Étienne, unde îl va asista pe Ian Cathro, fostul său antrenor de la Estoril.
Astfel, fostul apărător central începe o nouă etapă a carierei sale, de această dată din postura de membru al staff-ului tehnic, continuându-și activitatea în lumea fotbalului, dar într-un rol diferit.
Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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