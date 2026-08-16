Pensionarii cu pensii între 4.000 și 5.000 de lei pierd mii de lei prin CASS. Pensionarii ar putea recupera sumele doar dacă CCR declară măsura neconstituțională

Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei plătesc contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) începând cu 1 august, iar sumele reținute pot ajunge la câteva mii de lei până la începutul anului 2028.

Lunar se rețin în total aproximativ 100 de milioane de euro de la pensionari pentru această contribuție. Contribuția este de 10% aplicată asupra sumei care depășește pragul de 3.000 de lei din pensie. Măsura va rămâne în vigoare până la 1 ianuarie 2028, ceea ce înseamnă că pensionarii cu pensii peste acest nivel vor continua să plătească încă un an și patru luni.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, suma reținută până în prezent drept CASS este de 1.200 de lei, calculată pentru o perioadă de 12 luni. Până la 1 ianuarie 2028, valoarea totală a contribuției reținute va ajunge la 2.600 de lei, respectiv 100 de lei pe lună timp de 26 de luni.

În cazul unei pensii de 5.000 de lei, CASS reținut până acum este de 2.400 de lei, iar până la 1 ianuarie 2028 suma totală reținută va ajunge la 5.200 de lei.

Pentru o pensie de 6.000 de lei, contribuția reținută până în prezent este de 4.600 de lei, iar până la începutul anului 2028 totalul va ajunge la 7.800 de lei.

În România au fost depuse deja zeci de mii de cereri la casele de pensii pentru restituirea sumelor reținute drept CASS. Deocamdată însă nu există un temei legal pentru restituirea acestor bani.

Impunerea contribuției de sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei urmează să fie analizată de Curtea Constituțională a României (CCR). Tribunalul Olt a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 16, 18, 20 și 25 din Legea nr. 141/2025 și a amânat pronunțarea pe fond a cauzei pentru data de 3 martie 2026.

„În temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. 4 din legea nr. 47/1992, dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. II pct. 16, 18, 20, 25 din Legea nr. 141/2025. Amână pronunţarea pe fond a cauzei la data de 03.03.2026. Pronunţată azi, 17.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, au subliniat judecătorii.

Liderul sindical Constantin Crețan susține că pensionarii afectați ar trebui să continue să depună cereri la casele de pensii pentru a-și păstra dreptul de a solicita în instanță recuperarea sumelor. Potrivit acestuia, sindicatele se pregătesc să inițieze acțiuni după publicarea hotărârii Curții Constituționale.

În prezent nu există un termen stabilit pentru analizarea acestui dosar. La Curtea Constituțională se află aproximativ 5.000 de dosare privind noua lege a pensiilor, aflate în așteptarea unui verdict.

Sumele reținute drept CASS ar putea fi restituite pensionarilor doar în situația în care Curtea Constituțională va declara neconstituțională impunerea contribuției de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.