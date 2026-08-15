Motorina se ieftinește de la miezul nopții. Bogdan Ivan: Efectul se vede imediat la pompă
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Prețul motorinei ar urma să scadă cu 68 de bani pe litru începând de la miezul nopții, odată cu reducerea accizei la carburanți. Anunțul a fost făcut sâmbătă de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, care susține că măsura este menită să reducă presiunea scumpirilor asupra populației.
Motorina ar urma să fie mai ieftină cu 68 de bani pe litru începând de la ora 00:00
Bogdan Ivan a anunțat că reducerea accizei la carburanți va produce un efect imediat asupra prețului motorinei. Potrivit fostului ministru al Energiei, de la ora 00:00, șoferii ar urma să plătească cu 68 de bani mai puțin pentru fiecare litru.
Măsura vine după o perioadă în care prețurile carburanților au crescut semnificativ, alături de alte costuri suportate de populație.
În mesajul publicat pe Facebook, Bogdan Ivan a precizat că, odată cu intrarea în vigoare a noului nivel al accizei, reducerea ar urma să fie vizibilă direct la pompă.
„Din această noapte, de la ora 24:00, motorina se ieftinește cu 68 de bani pe litru, acciza la carburanți scade, iar efectul se vede imediat la pompă”, a transmis fostul ministru.
Fostul ministru a prezentat măsura drept un prim pas pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, în contextul majorărilor de prețuri înregistrate în ultimele luni.
Cât ar economisi un șofer la alimentarea unui rezervor de 50 de litri
Dacă reducerea de 68 de bani este transferată integral în prețul plătit de consumatori, diferența devine vizibilă în cazul unei alimentări complete.
Pentru 10 litri de motorină, economia ar fi de 6,80 lei. În cazul unei alimentări cu 30 de litri, șoferul ar plăti cu 20,40 lei mai puțin.
Pentru un rezervor de 50 de litri, reducerea anunțată înseamnă o economie de 34 de lei.
Calculul este unul strict aritmetic și presupune că diminuarea accizei se reflectă integral în prețul final al motorinei de la pompă.
Bogdan Ivan spune că reducerea accizei este un prim pas pentru protejarea puterii de cumpărare
Fostul ministru al Energiei a legat măsura de creșterea costului vieții și de presiunea exercitată asupra bugetelor populației de prețurile carburanților, energiei și gazelor.
Bogdan Ivan a susținut că reducerea prețului motorinei este rezultatul demersurilor realizate împreună cu echipa PSD și că aceasta ar urma să fie urmată de alte măsuri pentru limitarea efectelor scumpirilor.
Potrivit acestuia, obiectivul este protejarea puterii de cumpărare și menținerea sub control a creșterilor de prețuri.
Bogdan Ivan îl atacă pe Ilie Bolojan în mesajul despre ieftinirea motorinei
Anunțul privind reducerea prețului carburanților a fost însoțit și de un mesaj politic adresat premierului interimar Ilie Bolojan. Bogdan Ivan l-a acuzat pe acesta că, în ultimele luni, le-a cerut românilor să suporte scumpirile și să facă economii.
Fostul ministru a susținut că abordarea PSD este diferită și presupune identificarea unor măsuri concrete de sprijin pentru populație.
„Domnule Ilie Bolojan, Dumneavoastră le-ați cerut românilor, lună după lună, să suporte scumpiri, să facă economii și să strângă cureaua. Noi am ales alt drum. Să găsim soluții și să venim concret în ajutorul oamenilor”, a afirmat Ivan.
Ivan a precizat că reducerea prețului motorinei reprezintă doar primul pas și că ar urma să fie adoptate și alte măsuri pentru susținerea consumatorilor și limitarea efectelor provocate de scumpiri.
„Reducerea prețului motorinei este un prim pas. Vom continua să luăm măsuri care să protejeze puterea de cumpărare a românilor și să țină sub control scumpirile”, a mai transmis fostul ministru al Energiei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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