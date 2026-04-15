José Emilio Santamaría a avut o carieră marcată de trofee și performanțe importante
José Emilio Santamaría a murit în dimineața zilei de 15 aprilie, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat. Numele său a rămas legat de Real Madrid, echipă pentru care a jucat 337 de meciuri și alături de care a câștigat patru Cupe ale Europei, o Cupă Intercontinentală, șase titluri în La Liga și o Cupă a Spaniei.
Născut în Uruguay în 1929, acesta și-a început cariera la Nacional, unde a obținut cinci titluri. A evoluat și pentru naționala Uruguayului la Cupa Mondială din 1954 și la Copa America din 1957, înainte de a face pasul către fotbalul european și către clubul din Madrid.
După retragerea din activitatea de jucător, Santamaría a continuat în fotbal ca antrenor. A pregătit echipa olimpică a Spaniei la Jocurile Olimpice din 1968 de la Mexico City și la cele din 1980 de la Moscova. De asemenea, în 1982 a fost selecționerul naționalei Spaniei la Cupa Mondială organizată chiar în această țară.
În ultimele săptămâni, starea sa de sănătate s-a agravat după un accident domestic. Din cauza vârstei înaintate, nu a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar ulterior a contractat o boală pe care nu a reușit să o depășească, fiind internat într-un spital din Madrid.
Real Madrid a transmis un mesaj oficial după decesul fostei legende
După anunțul decesului, Real Madrid a transmis un mesaj în care a arătat că deplânge profund pierderea uneia dintre marile legende ale clubului și ale fotbalului mondial.
Președintele clubului, Florentino Pérez, a transmis că Santamaría va fi amintit ca unul dintre marile simboluri ale echipei și că a făcut parte dintr-o generație care a contribuit la construirea identității clubului. În același mesaj s-a arătat că acesta a exemplificat valorile Real Madrid de-a lungul întregii vieți și că echipa își exprimă condoleanțele față de familie, colegi și apropiați.
„Real Madrid CF, președintele său și Consiliul de Administrație deplâng profund trecerea în neființă a lui José Emilio Santamaría, una dintre cele mai mari legende ale clubului nostru și ale fotbalului mondial. Pentru președintele Real Madrid, Florentino Pérez, «Santamaría va fi întotdeauna amintit ca unul dintre marile simboluri ale clubului nostru.
A făcut parte dintr-o echipă care va rămâne în memoria tuturor madrilenilor și a tuturor fanilor fotbalului din întreaga lume. Alături de Di Stéfano, Puskás, Gento și Kopa, acea echipă a început să construiască mitul Real Madrid. Santamaría a exemplificat mereu valorile clubului nostru, iar până în ultimul moment, Real Madrid a fost marea pasiune a vieții sale. Real Madrid dorește să își exprime condoleanțele și afecțiunea față de soția sa Nora, copiii săi Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia și Javier, nepoții, strănepoții și întreaga familie, colegi și apropiați»”, s-a arătat în comunicatul lui Real Madrid.
