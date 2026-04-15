José Emilio Santamaría a murit în dimineața zilei de 15 aprilie, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat. Numele său a rămas legat de Real Madrid, echipă pentru care a jucat 337 de meciuri și alături de care a câștigat patru Cupe ale Europei, o Cupă Intercontinentală, șase titluri în La Liga și o Cupă a Spaniei.

Născut în Uruguay în 1929, acesta și-a început cariera la Nacional, unde a obținut cinci titluri. A evoluat și pentru naționala Uruguayului la Cupa Mondială din 1954 și la Copa America din 1957, înainte de a face pasul către fotbalul european și către clubul din Madrid.

După retragerea din activitatea de jucător, Santamaría a continuat în fotbal ca antrenor. A pregătit echipa olimpică a Spaniei la Jocurile Olimpice din 1968 de la Mexico City și la cele din 1980 de la Moscova. De asemenea, în 1982 a fost selecționerul naționalei Spaniei la Cupa Mondială organizată chiar în această țară.

În ultimele săptămâni, starea sa de sănătate s-a agravat după un accident domestic. Din cauza vârstei înaintate, nu a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar ulterior a contractat o boală pe care nu a reușit să o depășească, fiind internat într-un spital din Madrid.

După anunțul decesului, Real Madrid a transmis un mesaj în care a arătat că deplânge profund pierderea uneia dintre marile legende ale clubului și ale fotbalului mondial.

Președintele clubului, Florentino Pérez, a transmis că Santamaría va fi amintit ca unul dintre marile simboluri ale echipei și că a făcut parte dintr-o generație care a contribuit la construirea identității clubului. În același mesaj s-a arătat că acesta a exemplificat valorile Real Madrid de-a lungul întregii vieți și că echipa își exprimă condoleanțele față de familie, colegi și apropiați.