Federația Franceză de Fotbal a transmis că Jean-Pierre Escalettes a fost o figură respectată în fotbalul francez și că și-a dedicat întreaga viață acestui sport.

Născut la Béziers, acesta a fost descris ca un om al valorilor și al transmiterii cunoștințelor. Escalettes a intrat în Federația Franceză de Fotbal în 1985, după ce activase în cadrul structurilor regionale din Dordogne și Aquitania.

Fost profesor de engleză, el a fost decorat cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare în 1988, iar ulterior a urcat treptat în ierarhia administrativă a fotbalului din Franța.

„O figură profund respectată şi apreciată în fotbalul francez, Jean-Pierre Escalettes şi-a dedicat întreaga viaţă sportului nostru, pe care l-a servit cu pasiune, umanitate şi loialitate, de la începuturile sale ca jucător, antrenor şi manager de club la CA Ribérac din regiunea Périgord, până la cele mai înalte responsabilităţi federale”, se arată în comunicatul Federaţiei, care „aduce un omagiu cu profundă recunoştinţă memoriei” fostului lider, născut la Béziers, un „om al culturii, al valorilor şi al transmiterii cunoştinţelor”.

Jean-Pierre Escalettes a fost ales președinte al Federației în 2005 și reales în 2008. În perioada în care a condus fotbalul francez, acesta a fost martor la finala Cupei Mondiale din 2006, pierdută de echipa Franței în fața Italiei.

De asemenea, mandatul său a inclus și episodul de la Cupa Mondială din 2010, când naționala Franței a fost eliminată în faza grupelor, într-un context tensionat, marcat de protestul jucătorilor conduși de selecționerul Raymond Domenech.

În același timp, în timpul conducerii sale, Franța a obținut organizarea Campionatului European din 2016, un proiect important pentru fotbalul din această țară.

„Cu profundă emoţie şi mare tristeţe, Federaţia Franceză de Fotbal îi aduce astăzi un omagiu lui Jean-Pierre Escalettes […] Făcând din interesul general o valoare cardinală, el a lucrat neobosit pentru a apropia fotbalul profesionist de cel amator, cu dorinţa constantă de a păstra unitatea şi bogăţia modelului nostru francez”, a declarat preşedintele FFF, Philippe Diallo.

„Salut un om convins, profund uman, ataşat visceral valorilor fotbalului, al cărui angajament, dorinţa de a transmite cunoştinţele sale – o moştenire a experienţei sale didactice – simţul muncii în echipă şi dăruirea sa faţă de sportul nostru vor rămâne pentru totdeauna exemplare”, a continuat Philippe Diallo.

Jean-Pierre Escalettes a demisionat în vara anului 2010, după rezultatele slabe ale echipei naționale la Cupa Mondială din Africa de Sud. După retragere, a rămas o prezență discretă, participând ocazional la evenimente oficiale și ceremonii din lumea fotbalului.