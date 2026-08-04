Doliu în fotbalul românesc. A murit antrenorul care l-a adus pe Ion Oblemenco la Universitatea Craiova

Moartea lui Silviu Stănescu, fost fotbalist și antrenor secund al Universității Craiova, a fost anunțată marți de cluburile Cetatea Suceava și Universitatea Craiova. Acesta s-a stins din viață cu doar câteva săptămâni înainte de a împlini 82 de ani. Stabilit în ultimii ani la Suceava, fostul tehnician a rămas implicat în formarea tinerilor fotbaliști. Numele său este legat și de unul dintre cele mai importante momente din istoria clubului din Bănie: transferul lui Ion Oblemenco la Universitatea Craiova.

Dispariția lui Silviu Stănescu a fost anunțată de Cetatea 1932 Suceava, clubul la care fostul antrenor a contribuit la dezvoltarea centrului de copii și juniori după ce s-a stabilit în oraș.

„Doliu în fotbalul românesc Clubul Cetatea 1932 Suceava își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a fostului fotbalist și antrenor Silviu Stănescu, o personalitate care și-a dedicat întreaga viață fotbalului românesc. Născut la 24 august 1944, la Drăgășani, Silviu Stănescu a evoluat ca jucător pentru Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, iar ulterior a avut o carieră îndelungată de antrenor, pregătind echipe importante din fotbalul românesc și contribuind la formarea a numeroase generații de jucători. Fotbalul sucevean îi datorează, de asemenea, recunoștință. Stabilit în Suceava în ultimii ani ai vieții, Silviu Stănescu a activat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al fostei Cetatea Suceava, unde a fost mentor pentru mulți tineri fotbaliști și a avut un rol important în dezvoltarea unor jucători care au ajuns ulterior în fotbalul de performanță. În aceste momente de tristețe, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Cetatea Suceava pe rețelele de socializare.

La scurt timp după anunțul făcut de Cetatea Suceava, și Universitatea Craiova a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria celui care a făcut parte atât din lotul echipei, cât și din stafful tehnic.

„Veste tristă: astăzi ne-a părăsit Silviu Stănescu, fostul fotbalist și antrenor secund al Universității Craiova. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis și cei de la Universitatea.

Fostul tehnician rememora, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, episodul în care a avut un rol decisiv în transferul lui Ion Oblemenco la Universitatea Craiova. Potrivit mărturiei sale, el a insistat în fața conducerii clubului pentru aducerea atacantului care avea să devină simbolul echipei și al cărui nume este purtat astăzi de stadionul din Bănie.

„M-am întâlnit cu cineva din Corabia, apropiat de Nelu, care mi-a zis că n-are nicio șansă (n.r la Rapid), că nu are cum să joace de cei doi. Ionescu tocmai ieșise golgheter. «Vorbește și tu la conducere», mi-a zis. Așa că m-am dus până la președintele Consiliului Județean pentru Educație Fizică și Sport. Ăia erau pe dinafară. «E moale, e nu știu ce…». Copil fiind, ținând mult la el, am zis că dacă nu-l iau, plec și eu! M-am dus la București, l-am luat din cantonament, era în cameră cu Jamaischi. Nu prea avea haine, și-a făcut repede bagajul și am ajuns la Craiova, la conducere. Abia l-am convins pe noul antrenor, Puiu Cosmoc. L-a luat și în anul ăla a ieșit golgheter. După aia, știți voi”, a povestit Stănescu, pentru GSP.

Acesta a rememorat și momentul în care i-a oferit lui Oblemenco șansa de a deveni golgheterul campionatului.

„În ultima etapă a sezonului 1966-’67, la Progresul, era 2-1 pentru Progresul, am avut o minge pe 6 metri. Portarul era ieșit. Nelu era lângă mine. I-am pasat și a ieșit golgheter, l-a depășit pe Florea Voinea”, se bucură și acum Stănescu. Pentru că „între noi era o prietenie frățească. Nu eram dușmănoși dacă juca altul”, a mai spus fostul fotbalist.

Silviu Stănescu s-a născut la 24 august 1944, la Drăgășani, județul Vâlcea. În cariera de jucător a evoluat pentru Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, adunând în Liga 1 un total de 36 de meciuri și patru goluri. Pentru Electroputere Craiova a evoluat și în ligile secunde și a treia.

Ca antrenor principal în primul eșalon a pregătit FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț și Poli Iași, însumând 74 de partide în Liga 1. De asemenea, a activat la Jiul TCIF, iar la Universitatea Craiova a coordonat centrul de copii și juniori și a ocupat funcția de antrenor secund în perioada Craiova Maxima.

Fostul internațional Aurel Țicleanu a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii, subliniind rolul esențial pe care Silviu Stănescu l-a avut în descoperirea și formarea unor nume importante ale fotbalului românesc.