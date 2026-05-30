Un mare antrenor al fotbalului românesc ne-a părăsit. Gică Popescu: Un prieten extraordinar! Unul dintre cei mai loiali oameni. Drum lin!

Paul Răducan, fost antrenor al FC U Craiova 1948 și președinte al Academiei de Fotbal „Gică Popescu”, a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. Vestea a fost anunțată de clubul oltean în cursul zilei de sâmbătă. Paul Răducan a activat atât în fotbalul profesionist, cât și în formarea tinerilor sportivi, fiind o figură cunoscută în Craiova. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta s-ar fi confruntat în ultimul timp cu o boală gravă.

Moartea lui Paul Răducan a fost comunicată oficial de FC U Craiova 1948, club pentru care a ocupat în trecut funcția de antrenor interimar și unde a fost apreciat pentru activitatea sa în dezvoltarea tinerilor jucători.

„Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal. A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova. FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, se arată în comunicatul emis de FCU Craiova.

Potrivit informațiilor apărute după anunțul decesului, fostul tehnician ar fi aflat diagnosticul unei afecțiuni grave în urmă cu aproximativ un an și opt luni. De-a lungul carierei sale, acesta a rămas implicat în activitatea fotbalistică din Craiova și în proiectele dedicate copiilor și juniorilor.

Activitatea sa s-a desfășurat atât în cadrul cluburilor de fotbal, cât și în zona educațională, unde a ocupat funcții de conducere și a contribuit la dezvoltarea unor programe dedicate tinerilor.

Dispariția lui Paul Răducan a generat reacții emoționante din partea celor care l-au cunoscut și au colaborat cu el de-a lungul anilor, iar unul dintre cele mai puternice mesaje a venit din partea lui Gică Popescu.

„Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mereu lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului. Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător. Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag”, a fost mesajul lui Gică Popescu.

Mesajul evidențiază relația apropiată dintre cei doi, construită în decursul a aproximativ patru decenii, dar și rolul important pe care Paul Răducan l-a avut în funcționarea și dezvoltarea școlii de fotbal coordonate de fostul căpitan al echipei naționale.

Familia și apropiații lui Paul Răducan au stabilit programul ceremoniei funerare, care se va desfășura în mai multe etape în Craiova.

Trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la domiciliu. Duminică, cortegiul funerar va pleca spre Academia de Fotbal „Gică Popescu”, după care sicriul va fi depus la Capela Bisericii „Eroii Neamului”.

Slujba de înmormântare este programată marți, de la ora 13:30, la Biserica Mântuleasa din Craiova. După ceremonia religioasă, înhumarea va avea loc la Cimitirul Nord.

Paul Răducan a condus de două ori FC U Craiova ca antrenor interimar

Cariera lui Paul Răducan la FC U Craiova a inclus două mandate de antrenor interimar, în perioade diferite ale activității clubului.

Prima numire a avut loc la 11 octombrie 2022, când l-a înlocuit pe Marius Croitoru pe banca tehnică a echipei. Ulterior, conducerea clubului a decis instalarea antrenorului italian Nicolo Napoli.

A doua experiență ca interimar a început la 21 septembrie 2023, după plecarea lui Florin Drăgan. În acea perioadă, Paul Răducan a condus formația olteană timp de opt meciuri, înainte ca echipa să fie preluată de Giovanni Constantino.

Dincolo de activitatea sa de pe banca tehnică, Paul Răducan a rămas asociat cu formarea tinerilor fotbaliști și cu proiectele academice dezvoltate în Craiova, domeniu în care și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei.