Mladen Žižović, antrenorul echipei de fotbal Radnički Niš, s-a prăbușit luni seara în timpul meciului disputat în deplasare la Lučani, împotriva echipei Mladost.

Potrivit presei sârbe, incidentul s-a produs în minutul 22, când tehnicianul a acuzat o stare bruscă de rău și a căzut la marginea terenului. Arbitrul a întrerupt imediat partida, iar stafful medical al ambelor echipe a intervenit de urgență.

Martorii prezenți la stadion au relatat că Žižović a fost preluat de echipajul de ambulanță aflat la fața locului și transportat rapid la spital. În ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat. Partida a fost ulterior suspendată, iar jucătorii și suporterii au părăsit stadionul vizibil marcați de cele întâmplate.

Născut pe 27 decembrie 1980 în Rogatica, Bosnia și Herțegovina, Mladen Žižović a fost o figură cunoscută în fotbalul ex-iugoslav. A debutat ca jucător profesionist la Radnik Bijeljina, echipă pentru care a evoluat în mai multe perioade de-a lungul carierei sale. De asemenea, a mai jucat pentru formațiile Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka și Mladost Rogatica.

De-a lungul anilor petrecuți pe teren, Žižović a fost apreciat pentru seriozitatea și echilibrul său. În 2008, performanțele sale i-au adus selecția la echipa națională a Bosniei și Herțegovinei, pentru care a bifat patru apariții.

Cariera sa de jucător s-a încheiat treptat, însă pasiunea pentru fotbal l-a condus spre banca tehnică. A debutat ca antrenor principal la Radnik Bijeljina între 2017 și 2019, perioadă în care echipa a avut o evoluție solidă în prima ligă bosniacă.

După experiența de la Radnik, Žižović a preluat formația Zrinjski Mostar între 2019 și 2020, una dintre cele mai titrate echipe din Bosnia. A urmat o scurtă perioadă la Sloboda Tuzla, în sezonul 2021–2022, unde a reușit să stabilizeze echipa într-un moment dificil. Ulterior, a antrenat clubul Borac Banja Luka, continuând să-și consolideze reputația de tehnician disciplinat și dedicat.

Pe 23 octombrie 2024, el a fost numit antrenor principal la Radnički Niš, formație din Superliga Serbiei, fiind considerat o alegere potrivită pentru a revitaliza echipa. În scurtul timp petrecut la club, jucătorii au vorbit despre stilul său echilibrat și despre modul profesionist în care aborda fiecare meci.

„Era un om respectat și un antrenor care cerea mult, dar oferea la fel de mult înapoi echipei”, au declarat surse apropiate clubului pentru presa locală.

Moartea neașteptată a lui Mladen Žižović a stârnit reacții de solidaritate în întreaga regiune. Federația de Fotbal a Bosniei și Herțegovinei a transmis un mesaj de condoleanțe, menționând că „fotbalul bosniac a pierdut un profesionist dedicat și un fost internațional respectat”.

Cluburile la care a activat în trecut au publicat mesaje în memoria sa, mulțumindu-i pentru contribuția adusă. De asemenea, mai mulți jucători și antrenori din Serbia și Bosnia au exprimat regretul față de dispariția sa prematură.

„Mladen a fost un om calm, corect și pasionat de fotbal. A lăsat o amprentă frumoasă oriunde a mers”, a scris un fost coleg pe rețelele de socializare.

Decesul lui Mladen Žižović readuce în discuție importanța monitorizării stării de sănătate a antrenorilor și sportivilor, în special în competițiile cu un ritm intens. Federațiile și cluburile din regiune au anunțat că vor analiza posibilitatea introducerii unor verificări medicale mai riguroase pentru personalul tehnic.

Pentru comunitatea fotbalistică din Balcani, dispariția lui Žižović reprezintă nu doar pierderea unui profesionist cu experiență, ci și o amintire dureroasă despre fragilitatea vieții în sportul de performanță.

Momentul tragediei…