Voleiul stelist a revenit în prim-planul sportului european. După ani de eforturi, echipa antrenată de brazilianul Marcelo Fronkowiak a obținut o performanță istorică, cucerind Cupa Balcanică și asigurându-și astfel prezența în Cupa Challenge, a treia competiție continentală inter-cluburi.

Atmosfera din sala din Ghencea, unde steliștii le-au prezentat suporterilor trofeul, a fost una de sărbătoare. Printre cei mai aplaudați s-au numărat Rareș Bălean, desemnat MVP-ul Cupei Balcanice, și Alexandru Rață, revenit spectaculos după o accidentare gravă.

„Probabil că munca, perseverența și seriozitatea cu care abordez fiecare meci, fiecare partidă”, a explicat Rareș Bălean, cu modestia caracteristică. „Sunt într-o fază bună a carierei mele și sper, folosind această formă foarte bună, să obținem lucruri cât mai mari la Steaua”, a adăugat sportivul.

Pentru Bălean, succesul nu a venit ușor. Turneul balcanic a presupus trei meciuri în trei zile împotriva unor adversari puternici din Turcia, Grecia și Bosnia-Herțegovina. „A fost o competiție foarte grea… dar mă bucur că am reușit să ne mobilizăm și am jucat un volei de o calitate foarte bună, reușind să învingem echipe cu bugete mai mari ca ale noastre sau cu jucători mult mai titrați decât noi”, a povestit el.

Cea mai importantă victorie a venit în fața echipei turce Spor Toto, favorita competiției: „Cred că am început cu puține emoții”, a recunoscut Bălean.

„Era și greutatea meciului și starurile de dincolo de fileu. Dar noi am fost mai omogeni ca echipă și chiar am reușit să jucăm un volei mai bun decât ei în acel moment.”

După ce a fost cel mai bun marcator al României la Mondialele din septembrie, Bălean recunoaște că nu a avut timp de odihnă.

„Probabil asta e și secretul: munca continuă. Nu prea am avut timp de pauză, sincer, nu am avut vacanță. Dar încerc în fiecare zi să fac ceva în plus pentru a mă recupera și am păstrat corpul în condiții optime de antrenament și joc.”

Întrebat cui dedică trofeul, el a răspuns sincer: „Nu știu dacă sună egoist, dar vreau să mi-l dedic mie, deoarece mă bucur că îmi demonstrez că pot depăși limite la care nu m-am gândit până acum.”

Transferat în vară la Steaua, Alexandru Rață a ridicat primul trofeu alături de noii săi colegi chiar la debutul oficial. După o accidentare care l-a ținut departe de teren aproape trei luni și l-a forțat să rateze

Campionatul Mondial, Rață a revenit spectaculos:

„A fost un turneu greu, trei meciuri în trei zile, în special pentru mine, pentru că eu abia începusem să sar de șapte zile după accidentarea pe care o avusesem. A fost foarte greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm, să mergem în Cupa Challenge și să trecem de adversari foarte puternici”, a declarat el.

Recuperarea a fost un test de răbdare: „În jur de două luni și jumătate, dacă nu chiar trei luni am stat. A fost dificil, pentru că am pierdut și Campionatul Mondial. Încă e dureros pentru mine, dar încep să trec peste.”

Trofeul l-a dedicat celor mai importanți oameni din viața lui: „Clar, părinților și familiei mele, care m-au susținut și mă susțin necondiționat, staffului tehnic care m-a ajutat să mă reintegrez.”

Rață spune că s-a adaptat perfect în Ghencea: „Mă simt foarte bine, m-am acomodat foarte bine. Atmosfera în vestiar este una bună și sper să facem lucruri frumoase.”

Despre antrenorul brazilian Marcelo Fronkowiak are doar cuvinte de laudă: „A venit cu niște sisteme noi și pentru mine, dar îmi plac. E ceva nou și el vine de la un nivel mare. A fost la campioana Franței, în Polonia, în Italia, a antrenat și în Rusia și avem încredere în el.”