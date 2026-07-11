Tragedie în fotbal! A murit un jucător care a evoluat la CM 2026. A fost titular în toate meciurile naționalei sale

SURSA FOTO: Dreamstime - doliu în fotbal, piatră funerară sub formă de minge de fotbal

Jayden Adams, mijlocașul formației Mamelodi Sundowns și al naționalei Africii de Sud, a murit la vârsta de 25 de ani, la scurt timp după participarea la Cupa Mondială din 2026. Decesul a fost confirmat de familie și de reprezentanții fotbalistului. Până în acest moment, cauza morții nu a fost făcută publică, iar apropiații au cerut respectarea vieții private. Vestea a provocat un val de reacții în fotbalul sud-african și internațional.

Moartea lui Jayden Adams a zguduit fotbalul din Africa de Sud, mai ales că mijlocașul revenise recent de la Cupa Mondială din 2026, unde evoluase în toate meciurile disputate de reprezentativa țării sale în faza grupelor. Informația privind decesul a fost confirmată de familia jucătorului și de reprezentanții acestuia, în timp ce clubul Mamelodi Sundowns a făcut apel la respectarea intimității celor apropiați.

Până la această oră, circumstanțele în care a murit fotbalistul nu au fost făcute publice. În spațiul public au apărut informații neverificate potrivit cărora ar putea fi vorba despre o sinucidere, însă familia și reprezentanții lui Adams nu au confirmat aceste speculații și nu au oferit detalii privind cauza decesului.

Brendine Johnson, mentorul fotbalistului și apropiat al familiei, a descris durerea provocată de dispariția prematură a lui Adams și a explicat că rudele nu sunt pregătite să vorbească despre această tragedie.

„În acest moment, totul este încă foarte dureros. Familia nu dorește să fie contactată acum, nu este în măsură să răspundă nimănui. Această pierdere ne-a distrus pe toți. Tocmai se întorsese de la Cupa Mondială și apoi am primit această veste. Am vorbit cu el joi și era foarte optimist în privința viitorului. După ce a câștigat Liga Campionilor CAF, știa ce îl așteaptă și era pregătit. Îi plăcea să petreacă timpul liber alături de familie. În acest moment nici nu-mi găsesc cuvintele. Tot ce putem spune este că familia are nevoie de liniște și intimitate. Da, vă pot confirma că a murit. Nimeni nu se aștepta la așa ceva”, a declarat Johnson, conform presei internaționale.

Într-un mesaj publicat pe canalele oficiale, Mamelodi Sundowns, clubul la care evolua Jayden Adams și una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul african, a confirmat decesul mijlocașului și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei fotbalistului, cerând totodată respectarea vieții private în aceste momente de profundă durere.

„Cu profundă tristețe, Mamelodi Sundowns poate confirma decesul extrem de talentatului mijlocaș al naționalei Africii de Sud, Jayden Adams. Președintele și familia Motsepe, Consiliul de Administrație, stafful tehnic, jucătorii, conducerea, angajații, suporterii clubului Mamelodi Sundowns FC și întreaga familie Yellow Nation transmit cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor, în timp ce deplâng dispariția lui Jayden. Ne rugăm ca Dumnezeu Atotputernic să aducă mângâiere și putere familiei Adams, prietenilor săi și tuturor celor care l-au cunoscut. Mamelodi Sundowns solicită, cu respect, ca viața privată a familiei să fie respectată în aceste momente de profundă durere”.

Cariera lui Jayden Adams a cunoscut o ascensiune rapidă după perioada petrecută la Stellenbosch FC, club la care s-a remarcat prin evoluțiile constante din campionatul sud-african. Performanțele sale i-au adus transferul la Mamelodi Sundowns, una dintre cele mai puternice și titrate formații de pe continentul african.

La noua echipă, mijlocașul și-a consolidat statutul de unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale. Adams a contribuit la câștigarea mai multor trofee alături de Mamelodi Sundowns, inclusiv a Ligii Campionilor CAF, competiție în care a avut prestații apreciate.

Evoluțiile constante l-au transformat și într-un jucător important pentru naționala Africii de Sud, pregătită de Hugo Broos. La Cupa Mondială din 2026, mijlocașul a fost folosit în toate cele trei partide disputate de Bafana Bafana în faza grupelor, confirmând încrederea acordată de selecționer.

În total, Jayden Adams a strâns nouă selecții și a înscris un gol pentru reprezentativa Africii de Sud.

Până în prezent, familia și reprezentanții fotbalistului nu au oferit informații suplimentare despre împrejurările în care s-a produs decesul și nici despre cauza morții.

În schimb, numeroase cluburi, foști colegi de echipă și suporteri au transmis mesaje de condoleanțe, evocând talentul și profesionalismul lui Jayden Adams, considerat unul dintre cei mai valoroși jucători ai noii generații din fotbalul sud-african.

Familia a solicitat în mod expres respectarea vieții private în aceste momente dificile, iar eventuale informații oficiale privind circumstanțele decesului sunt așteptate în perioada următoare.