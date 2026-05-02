Alex Zanardi a fost unul dintre piloții cunoscuți ai din Formula 1, dar și un sportiv de excepție în paraciclism, devenind campion paralimpic. Viața sa a fost marcată de două accidente cumplite. În 2001, a suferit un accident rutier grav care i-a dus la amputarea ambelor picioare, moment după care s-a dedicat sportului paralimpic, reușind să transforme o tragedie într-o carieră remarcabilă.

Ulterior, Zanardi a obținut performanțe importante în paraciclism, câștigând patru medalii de aur și două de argint la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012 și Rio 2016. Povestea sa a fost considerată una inspirațională la nivel internațional, fiind un exemplu de determinare și reziliență.

În urmă cu șase ani, fostul sportiv din Bologna a fost implicat într-un alt accident grav. În timp ce participa cu handbike-ul la o cursă caritabilă organizată chiar de el pe drumurile din Siena, Zanardi a intrat în coliziune cu un camion.

Jurnaliștii italieni au transmis mesaje emoționante după dispariția sa, descriindu-l ca mai mult decât un sportiv, ci o adevărată sursă de inspirație, un om care a transformat momentele dificile într-un simbol al forței și al vieții.

„Alex a fost mai mult decât un sportiv: o adevărată sursă de inspirație. Un om care, prin tenacitatea sa, a știut să transforme momentele dificile într-un imens imn adus vieții, câștigând afecțiunea, stima și respectul tuturor”, au notat jurnaliștii italieni despre moartea acestuia.

