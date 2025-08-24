Cele mai scumpe 10 mașini din lume în 2025. De la mașini cu sisteme de propulsie electrice, la capodopere construite manual, aceste vehicule sunt create pentru persoane cu avere extrem de mare și colecționari de elită, care le consideră atât simboluri ale statutului, cât și o investiție.

Cunoscute pentru cultura auto extravagantă și numărul mare persoane cu avere netă mare, Emiratele Arabe Unite se mândresc cu unele dintre cele mai rare și mai scumpe mașini de pe planetă, fiind văzute adesea circulând pe străzile din Dubai și Abu Dhabi, scrie economymiddleeast.com.

Cea mai scumpă mașină din lume, Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, s-a vândut, se pare, cu aproximativ 30 de milioane de dolari. Producătorul auto va construi doar patru exemplare din acest model, fiecare rezultat al colaborărilor dintre artizanii constructori de caroserii și clienți ambițioși. Prima comandă, La Rose Noire Droptail, „întruchipează farmecul modelului Black Baccara”, spune Rolls-Royce.

La Rose Noire Droptail a marcat revenirea tipului de caroserie roadster. Cu un interior încântător, cu două locuri, acesta se diferențiază de modelul tradițional cu patru locuri al Rolls-Royce – o premieră în istoria modernă a mărcii.

Clienții pot conduce în două stiluri. Primul, cu acoperișul îndepărtat, creează o experiență palpitantă în aer liber, caracteristică roadsterului. Al doilea, cu acoperișul rigid, transformă mașina într-un coupé.

În total, parchetul de pe panoul curbat a necesitat aproape doi ani de dezvoltare și peste nouă luni de măiestrie, ceea ce face din La Rose Noire Droptail cea mai scumpă mașină din lume.

Rolls-Royce Boat Tail, a doua cea mai scumpă mașină din lume, a fost numită „cel mai ambițios proiect de până acum” de către Torsten Müller-Ötvös, CEO al Rolls-Royce Motor Cars. Designul elegant al mașinii se inspiră din iahturile elegante din clasa J și din Rolls-Royce Boat Tail din 1932.

Prin apăsarea unui buton, puntea mașinii se deschide într-un gest de fluture, dezvăluind locuri echipate cu o umbrelă de soare. Mașina include ceasuri cu două fețe, unul de damă și unul de bărbat, care pot fi purtate sau plasate în bord ca ceasuri auto. Ceasurile au necesitat un parteneriat între Rolls-Royce și Bovet 1822 timp de peste trei ani.

Boat Tail găzduiește un frigider dublu pentru șampania clienților. Sticlele pot fi răcite rapid până la exact șase grade.

A treia cea mai scumpă mașină din lume este Bugatti La Voiture Noire. Mașina este un omagiu adus modelului TYPE 57 SC ATLANTIC, reprezentând un amestec emblematic de viteză, lux și haute couture auto.

Ideea pentru această mașină i-a venit directorului de design Achim Anscheidt în urmă cu mai bine de 20 de ani, dar au trecut ani până când a devenit posibilă realizarea acestui proiect. La Voiture Noire este un coupe minimalist, la fel ca Atlantic, datorită reducerii elementelor esențiale și a liniilor și absenței unei aripi spate mari și dominante.

În centrul noii creații se află emblematicul motor cu 16 cilindri – unic în lumea auto și apogeul artei inginerești. Motorul cu 16 cilindri dezvoltă 1.103 kW/1.500 CP și un cuplu de 1.600 Newton-metri.

Pe locul patru în lista celor mai scumpe mașini din lume se află Pagani Zonda HP Barchetta. Inspirată de marile mașini de curse în stil „barchetta” din anii ’50, precum cele în care a concurat Juan Manuel Fangio, de cinci ori campion la Formula 1.

Această mașină nu are acoperiș și oferă o experiență de condus foarte diferită și captivantă. De asemenea, a adoptat elemente simboll de la alte modele, cum ar fi admisia centrală de aer și șasiul de înaltă rezistență al lui Zonda Cinque.

Zonda HP Barchetta este propulsată de motorul M120-V12 aspirat natural, dezvoltat de Mercedes AMG exclusiv pentru Pagani. Mașina dispune și de o transmisie manuală cu 6 trepte.

Rolls-Royce Sweptail, a șasea cea mai scumpă mașină din lume, a marcat începutul programului Rolls-Royce Coachbuild. Echivalentul auto al haute couture, Sweptail este rezultatul inspirației admirației unui client special pentru mașinile sale preferate de la începutul secolului al XX-lea.

Conicitatea zveltă, o bară de susținere elegantă, linia curgătoare a acoperișului și o coadă distinctivă sunt dorințe pe care Rolls-Royce le-a perfecționat și le-a transformat într-un automobil care se încadrează în ADN-ul mărcii.

Bugatti Centodieci este o hipermașină super-limitată care aduce un omagiu emblematicului Bugatti EB 110 și celebrează cea de-a 110-a aniversare a mărcii.

Centodieci este cu 20 kg mai ușoară și mai puternică decât Chiron. Limitată la doar zece unități, se mândrește că este una dintre cele mai scumpe mașini din lume.

Motorul W16 este plasat sub o folie de sticlă în stil EB110.

A șaptea cea mai scumpă mașină din lume este Mercedes-Maybach Exelero. Este unul dintre puținele concept-car care căutate și despre care se vorbește chiar și în ziua de azi. Chiar dacă a debutat în 2005, mașina s-a aflat constant în top 10 cele mai scumpe mașini din lume în ultimii 19 ani consecutivi.

Comandat de Fulda, o filială Goodyear, Exelero este un concept car unic, complet funcțional, care a fost creat pentru a testa performanța anvelopelor „Carat Exelero”.

Designul mașinii este o interpretare modernă a Maybach SW 38 combinată cu platforma Maybach 57.

În 2018, doi colecționari Pagani i-au cerut lui Horacio să producă o versiune long-tail a modelului Pagani Huayra Coupé, cu ideea de a crea un hypercar elegant, cu un design curat și aerodinamic, un model care să se simtă ca acasă atât pe șosele, cât și expus la evenimentele internaționale. Doar cinci unități personalizate au fost produse și vândute, ceea ce face ca Pagani Huayra Codalunga să fie printre cele mai scumpe mașini din lume.

În 2023, Pagani Automobili a lansat Imola Roadster, o ediție limitată din divizia Grandi Complicazioni. Cu un preț de 6 milioane de dolari, mașina este una dintre cele mai scumpe din lume.

Fiecare linie și suprafață a modelului Imola Roadster a fost proiectată pentru a atinge o forță de 600 kg la 280 km/h, pentru a garanta un comportament sigur și fiabil în orice situație.

Imola Roadster își datorează o parte din magia evoluției motorului Pagani V12 de 5.980 cmc, special conceput de Mercedes-Benz AMG pentru Pagani, care livrează 850 CP cu un cuplu de 1.100 Nm.

Ultima pe lista celor mai scumpe mașini din lume este Divo, prima mașină hipersport construită în caroserie de Bugatti din secolul XXI. Mașina aduce un omagiu pilotului de curse francez Albert Divo, faimos pentru victoriile sale la Targa Florio, într-un Bugatt,i în anii 1920.

Limitată la o producție de doar 40 de unități, Divo se remarcă printr-un profil aerodinamic distinct, reglat fin pentru pistă cu o suspensie îmbunătățită și o reducere semnificativă a greutății.

Dispunerea simetrică a cabinei se mândrește cu o schemă de culori asimetrică, separând șoferul de pasager. Vândută la aproximativ 5,8 milioane de dolari, Divo a devenit una dintre cele mai căutate și scumpe mașini din lume, atingând aproape dublul valorii sale inițiale pe piață.

Divo este echipată cu un motor W16 cvadruplu de 8,0 litri, dotată cu tehnologia emblematică Bugatti de turbocompresie în 2 etape și intercooling.

Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai faimoși jucători de fotbal din lume, deține Bugatti Centodieci, o mașină care costă în jur de 9 milioane de dolari. Această mașină este specială deoarece au fost fabricate doar zece unități.

Rpperul miliardar Jay-Z este mândrul proprietar al unui Mercedes-Benz Maybach Exelero, o mașină de lux care costă în jur de 8 milioane de dolari. O altă piesă remarcabilă din colecția cuplului Jay-Z și Beyoncé este Rolls-Royce Boat Tail, a doua cea mai scumpă mașină din lume.

Doar trei persoane dețin Rolls-Royce Boat Tail, inclusiv Mauro Icardi, un fotbalist argentinian, și un cuplu de miliardari, care se pare că și-a câștigat averea în industria perlelor.