Noua lege aduce o schimbare majoră în modul de distribuire a banilor acumulați în Pilonul II. La împlinirea vârstei de pensionare, participanții nu vor mai putea retrage integral sumele strânse. În schimb, vor primi imediat doar 30% din valoarea acumulată. Restul banilor va fi plătit eșalonat, pe o perioadă de opt ani, prin tranșe lunare.

Astfel, pensionarii devin dependenți de noul mecanism de plată, fără posibilitatea de a dispune liber de economiile lor.

„Până la urmă, guvernul a adoptat proiectul de lege care modifică esențial sistemul pensiilor publice administrate privat (Pilon II). La atingerea limitei de vârstă a cotizantului la fond, se va achita doar o treime (mai precis, 30%) din suma acumulată, restul urmând a fi achitat eșalonat, pe 8 ani. Ce nu se spune public este că va mai apărea un fond de pensii „private”, paralel cu fondurile Pilon II”, spune Piperea.

Proiectul introduce un element esențial: înființarea unui fond special pentru plata pensiilor private. Actualele fonduri de administrare Pilon II vor colecta și investi în continuare contribuția obligatorie de 3,75 puncte procentuale din CAS. Însă, în momentul pensionării, acestea vor transfera întreaga sumă acumulată către noul fond de plată.

Acest fond va administra exclusiv banii pensionarilor, distribuind tranșele lunare și investind rezervele rămase în titluri de stat, acțiuni listate sau depozite bancare. În acest fel, controlul asupra economiilor trece de la administratorul inițial către o nouă structură, gestionată de propria societate de administrare.

Avocatul Gheorghe Piperea a atras atenția că, prin acest mecanism, noțiunea de „pensii private” devine iluzorie. Timp de opt ani de la pensionare, beneficiarii nu au acces deplin la banii lor, ci doar la ratele lunare stabilite de lege. El a subliniat că banii rămân la dispoziția fondului de plată și sunt reinvestiți, ceea ce ridică întrebări despre cine beneficiază cu adevărat de pe urma acestei scheme.

„Actualele fonduri vor rămâne să colecteze fracțiunea din CAS destinată pensiilor „private” (3,75 ppt) și să le gestioneze, inclusiv prin plasarea banilor în titluri de stat, acțiuni ale societăților listate sau depozite bancare, dar nu și banii destinați plății pensiilor „private”. Actualele fonduri Pilon II vor vira 100% sumele acumulate în dreptul cotizantului care se pensionează, dar nu cotizantului-pensionar, ci unui fond nou – nouț, un fond de plată a pensiilor. Prin propria societate de administrare, fondul de plată va achita cotizantului-pensionar 30% pe loc și, în rate lunare, timp de 8 ani, restul sumelor cuvenite. Între timp, banii care rămân în fondul de plată vor putea fi, de asemenea, plasați în titluri de stat, acțiuni ale societăților listate sau depozite bancare. De aceea, de la data la care acest proiect de lege va fi fost promulgat, nu se mai poate vorbi de pensii private, ci de pensii „private”. Timp de 8 ani de la pensionare, banii tăi nu mai sunt ai tăi decât în cuantumul ratei lunare”, explică avocatul.

Sumele rămân „capturate” în fond, generând comisioane și rente pentru administratori și bănci. Avocatul consideră că astfel de aranjamente servesc mai degrabă intereselor financiare ale instituțiilor decât drepturilor patrimoniale ale cotizanților.

În lipsa unei reacții ferme din partea societății, avertizează Piperea, există riscul ca experimentul să se permanentizeze, direcționând zeci de miliarde către comisioane și mecanisme financiare obscure. Pasivitatea participanților ar putea avea consecințe majore asupra drepturilor lor viitoare.