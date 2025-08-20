Refinanțarea presupune înlocuirea unuia sau mai multor credite active cu un nou credit, în condiții mai bune. Printre cele mai frecvente strategii se numără extinderea perioadei de rambursare și obținerea unei dobânzi mai reduse. Scopul este reducerea presiunii lunare, mai ales într-un climat economic dificil.

De exemplu, un român care plătește o rată lunară de 2.500 lei pentru un credit ipotecar pe 20 de ani poate obține o rată de aproximativ 1.800 lei prin refinanțare pe 25 de ani și dobândă mai mică. Aceasta înseamnă o economie de aproximativ 700 lei lunar – sumă care poate fi utilizată pentru alte cheltuieli esențiale sau economii.

Reducerea ratei lunare aduce și un plus de predictibilitate financiară, mai ales în condițiile în care salariile nu țin pasul cu inflația și noile taxe aplicate din 2025.

Un exemplu concret este oferit de AVBS Broker de Credite, unde un client a reușit să-și reducă cu peste o treime rata lunară. Inițial, acesta plătea 4.668 lei pentru două credite de nevoi personale cu dobânzi fixe mari, de 14% și 13%.

După o analiză efectuată de broker, clientul a obținut o refinanțare prin consolidarea celor două împrumuturi într-un singur credit, cu dobândă fixă de 6,5% pe o perioadă de 5 ani. Noua rată lunară a devenit 2.935 lei, cu 1.733 lei mai puțin decât înainte – adică o reducere de 37%.

Procesul a fost asistat integral de broker, fără costuri suplimentare pentru client, care a beneficiat și de intermedierea relației cu banca.

„Prin analiză detaliată realizată de un broker al companiei noastre, s-a propus o refinanțare prin consolidare, proces prin care cele două împrumuturi au fost comasate într-un singur împrumut, la o dobândă fixa de 6.5%, pe o perioadă de 60 de luni. Rezultatul a dus la o scădere procentuală a ratei de circa 37% și o scădere a ratelor lunare de 1733 lei. Astfel, noua rată este de 2935 lei. Totodată, clientul a fost asistat gratuit în procesul de obținere a refinanțării și a beneficiat de sprijin personalizat în relația cu banca”, a declarat Valentin Anghel, fondator și CEO AVBS Broker de Credite.

Refinanțarea este o opțiune accesibilă pentru diverse categorii de persoane:

Cei care au mai multe credite active (nevoi personale, ipotecare, leasing auto);

Persoanele care au contractat credite în anii anteriori, când dobânzile erau mai mari;

Antreprenorii afectați de taxele crescute, care doresc optimizarea cash-flow-ului;

Românii cu venituri afectate de scumpirile la utilități, produse de bază sau impozite.

Brokerii subliniază că această soluție nu este doar pentru cazuri critice, ci și pentru cei care vor să-și îmbunătățească sănătatea financiară.

Sprijinul unui broker de credite poate face diferența între o refinanțare avantajoasă și una costisitoare. Brokerul are acces la ofertele tuturor băncilor și poate simula diferite scenarii pentru a identifica soluția optimă pentru client.

Astfel, clientul nu mai este nevoit să compare singur oferte bancare sau să negocieze individual condițiile. În plus, brokerul poate anticipa impactul dobânzilor, comisioanelor și termenelor asupra bugetului personal.

Valentin Anghel afirmă că într-o perioadă marcată de presiuni economice, refinanțarea nu mai este un moft, ci o formă de „supraviețuire financiară inteligentă”.