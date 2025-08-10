În România, Cartea Electronică de Identitate (CEI) există de mai mult timp, dar băncile și instituțiile statului încă nu au cititoare pentru ea, ceea ce provoacă probleme absurde pentru cetățeni.

Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a vrut să cumpere titluri de stat prin programul Fidelis, dar a întâmpinat birocrație și refuzuri doar pentru că folosea CEI, fiind nevoit să facă pași suplimentari și să plătească comisioane.

El a spus că strânsese niște euro și s-a gândit că investiția în Fidelis ar fi o idee bună — titluri de stat, risc mic, dobândă decentă, fără costuri și impozit. A descoperit însă că „fără costuri” era doar un slogan publicitar deoarece pentru a investi era nevoie de un cont la una dintre cele patru instituții implicate (trei bănci și un broker), ceea ce presupunea comisioane.

A încercat să lucreze cu brokerul BT Capital Partners, dar după ce a completat un formular online, nu a mai fost contactat. Pentru că se apropia termenul de închidere a subscrierii, a mers la un sediu BRD, aflat aproape de casă. Acolo a aflat că îi trebuie cont la bancă și l-a deschis pe loc, dar CEI nu era acceptată pentru identificare, deoarece BRD nu avea cititoare. A reușit totuși să continue doar pentru că avea un alt document emis de MAI, cu semnătură electronică.

După ce a transferat banii din altă bancă, s-a întors la BRD pentru pasul final, dar sistemul online nu accepta CEI pentru deschiderea contului de investitor, iar banca nu oferea altă soluție.

„Vineri dimineața, m-am prezentat la programare, aceeași doamnă ca prima dată. Am aflat că urmează să capăt și un cont de investitor, altul decât cel de client al băncii. Pentru asta, trebuie să mai completăm niște documente, online (?!). Bine, să facem și asta. I-am dat doamnei CEI și s-a blocat. Păi nu merge sistemul online dacă am CEI, pentru că „ăștia de la piața de capital nu deschid conturi” (?!). Nu a existat nicio altă opțiune, pur si simplu nu se poate, și doar pentru că statul român mi-a dat CEI, nu cartea de identitate simplă. Culmea tupeului, doamna de la BRD mi-a spus senin că dacă vreau să îmi iau banii înapoi și să închid contul, mai trebuie să plătesc și niște comisioane. Nu mari, dar cum ziceam, mă irită ”mica ciupeală”. Am refuzat. După o discuție cu șefa de filială, mi s-a făcut marea favoare că vor cere acordul directorului regional să îmi restituie banii, în contul de unde veniseră, fără comision. Acum aștept să văd rezultatul. Între timp, am reclamat și eu BRD pe la diverse instituții publice. Sunt curios dacă vreuna îmi dă dreptate. Și mi-am scris frustrarea aici, măcar să-i fac de râs. Edit – era să uit. Ca să-i fac de râs, e bun tag-ul. BRD Groupe Societe Generale – bună ziua, sunteți o rușine”, a povestit Ovidiu Voicu pe contul său de Facebook.

Cazul lui Ovidiu Voicu nu este unic. Mulți clienți se lovesc de aceleași probleme din cauza lipsei de digitalizare și a infrastructurii tehnice slabe din băncile din România. Unele instituții nu recunosc Cartea Electronică de Identitate în procedurile online, folosesc aplicații învechite și cer prezența fizică pentru lucruri care ar putea fi făcute de la distanță. Acest lucru afectează accesul și confortul utilizatorilor.

Un alt client a spus că trece prin aceeași situație cu permisul de ședere permanent. A explicat că nici la Protecția Consumatorului sau la alte instituții publice nu își poate face cont online cu noul card de identitate, deoarece toate folosesc același furnizor care recunoaște doar buletinul clasic. El a spus că, din cauza unui credit, este „legat” de BRD și că banca nu permite investiții online fără drumuri la ghișeu.

A mai spus că multe operațiuni pe care alte bănci le permit online, la BRD se fac încă pe hârtie, cu formulare, iar semnătura digitală este ignorată pe motiv că infrastructura tehnică nu o suportă.