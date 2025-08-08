România își redeschide oficial una dintre cele mai valoroase exploatări miniere: grafitul de la Baia de Fier, județul Gorj. Printr-o decizie luată de Guvern în ultima ședință, statul a prelungit licența de exploatare pentru acest zăcământ important.

Ministrul Radu Miruță a anunțat că mineralul rămâne în patrimoniul național, subliniind importanța strategică a reluării activităților într-un sector esențial pentru economia viitorului. Decizia vine într-un context în care cererea globală pentru grafit este în continuă creștere.

Reluarea exploatării grafitului de la Baia de Fier a fost posibilă printr-o hotărâre de Guvern adoptată în ultima ședință a Executivului.

Documentul aprobat prevede semnarea actului adițional nr. 2/2025 la licența de concesiune nr. 634/1999, care vizează continuarea activității în perimetrul Ungurelaşu–Polovragi. Această măsură asigură în mod clar păstrarea resursei în mâinile statului, fără a risca pierderea licenței la expirare.

Ministrul Economiei a transmis un mesaj clar despre importanța acestui pas:

„Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României și va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună și jumătate de la preluarea mandatului, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată în interesul României. Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români. Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, a declarat Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Zona Baia de Fier a fost, în trecut, un important punct de extracție pentru grafit, cu o capacitate impresionantă în anii 2000. Datele arată că la acea vreme se extrăgeau anual aproximativ 40.000 de tone de grafit.

În prezent, liderul european în acest sector este Norvegia, care exploatează aproximativ 10.000 de tone pe an. Așadar, România ar putea depăși cu ușurință această cifră, având în vedere potențialul deja dovedit.

O altă caracteristică notabilă a zăcământului românesc este calitatea ridicată a mineralului extras. Grafitul de la Baia de Fier are o puritate de 98%, ceea ce îl face extrem de valoros pentru industriile care utilizează grafenul, derivat din grafit. Această puritate conferă un avantaj competitiv clar în fața altor producători europeni sau internaționali.

Creșterea globală a interesului pentru grafit este susținută de aplicabilitatea tot mai largă a acestui material în domenii tehnologice de vârf. Grafenul, derivat prin exfoliere din grafit, este utilizat în dezvoltarea de produse de microelectronică, echipamente energetice și aplicații aerospațiale.

De asemenea, este un component esențial în industria telefoniei mobile și în cea nucleară, datorită proprietăților sale conductoare și rezistenței.

Datorită proprietăților sale fizice, grafitul este tot mai utilizat în dezvoltarea de tehnologii performante și sustenabile. Reluarea extracției în România plasează țara într-o poziție strategică pe harta materiilor prime critice.

Decizia de a continua exploatarea grafitului nu este una întâmplătoare, ci rezultatul unei implicări constante din partea actualului ministru. Radu Miruță a militat încă din perioada în care era un simplu deputat pentru repornirea activității miniere în această zonă.