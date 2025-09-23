Potrivit consultanților Colliers, de această dată deteriorarea pieței este mai profundă și de durată, fiind alimentată de încetinirea pieței muncii, instabilitatea politică și schimbările fiscale care reduc puterea de cumpărare, efectele resimțindu-se și în sectorul rezidențial în perioada următoare.

În primele luni ale anului, incertitudinea politică și discuțiile privind majorarea TVA pentru locuințele noi au generat volatilitate pe piață, cu un început de an slab, urmat de o redresare temporară în primăvară. Creșterea cotei de TVA la 21%, aplicabilă din 1 august 2025, a determinat mulți cumpărători să grăbească semnarea contractelor, transformând luna iulie într-una dintre cele mai active din ultimii ani. Totuși, această accelerare a tranzacțiilor este considerată un efect conjunctural, iar consultanții Colliers estimează că, odată cu implementarea noilor măsuri fiscale — majorarea TVA, creșterea accizelor la combustibil și scumpirile la energie — și menținerea ratelor ridicate ale dobânzilor, activitatea pe piața rezidențială va scădea semnificativ în a doua parte a anului.

La nivel național, în primele opt luni ale anului 2025, piața imobiliară a consemnat aproape 106.000 de tranzacții cu unități individuale, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

„Chiar dacă indicatorii de construcții, autorizații de construire și sentiment al cumpărătorilor arată scăderi semnificative, piața nu se află într-o recesiune comparabilă cu cea din 2009-2010. Mai degrabă asistăm la o normalizare după câțiva ani foarte puternici, în care cererea a depășit constant oferta. Pe termen lung, bazele rămân solide, în contextul în care marile orașe se află în continuare în situația de supraaglomerare și deficit de locuințe, iar intențiile de achiziție se mențin mult peste nivelurile pre-pandemie. Aceste evoluții arată că piața rezidențială traversează o perioadă de ajustare, nu de declin structural”, explicăGabriel Blăniță, Associate Director | Valuation & Advisory Services, Colliers România.

Deși numărul de locuințe livrate a scăzut cu aproximativ 5% în primul semestru din 2025 comparativ cu anul anterior, dezechilibrul dintre cerere și ofertă se resimte cel mai puternic în zonele centrale și bine poziționate, unde apartamentele au înregistrat cele mai semnificative creșteri de preț. Costurile de construcție, influențate de scumpirea materialelor și de noile măsuri fiscale aplicate sectorului, mențin o tendință ascendentă, cu o medie de circa 5% în marile orașe. În schimb, în zonele periferice sau metropolitane, unde dezvoltatorii dispun de mai mult spațiu și terenuri accesibile, creșterea prețurilor este mai moderată, iar oferta rămâne stabilă.

Pe termen scurt, piața rezidențială va resimți impactul dobânzilor ridicate, al majorării TVA și al reducerii puterii de cumpărare, ceea ce va conduce la o cerere mai selectivă și la o scădere a activității tranzacționale. După o perioadă îndelungată de creștere, piața muncii a intrat într-o fază de ajustare încă din trimestrul al doilea, iar luna iulie a marcat a patra lună consecutivă cu scăderi în numărul de locuri de muncă din România.

Pe termen lung, însă, perspectivele rămân pozitive: Bucureștiul și principalele centre urbane din România continuă să fie insuficient aprovizionate cu locuințe în comparație cu alte țări europene, gospodăriile se confruntă cu supraaglomerare, iar intențiile de cumpărare rămân semnificativ peste nivelul perioadei pre-pandemice. În concluzie, ajustările actuale reprezintă mai degrabă o etapă de reașezare a pieței decât începutul unei crize, mai ales că nici marile instituții internaționale, precum FMI sau Banca Mondială, nu anticipează o corecție economică similară celei din 2009–2010.