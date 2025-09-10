Societatea Națională a Sării – Salrom a transmis un comunicat de presă în care respinge categoric acuzațiile lansate public de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Dinel-Radu Miruță. Reprezentanții companiei susțin că afirmațiile ministrului sunt „lipsite de fundament” și afectează imaginea și stabilitatea uneia dintre cele mai importante companii strategice din portofoliul statului român.

Este pentru a doua oară într-un interval scurt de timp când ministrul alege să critice public Salrom, acțiune catalogată de companie drept „un atac nejustificat”, în locul unui sprijin pentru dezvoltarea unui actor economic major al statului.

În comunicat, Salrom respinge ideea că ar bloca dezvoltarea proiectului de extragere a șisturilor grafitoase. Afirmația potrivit căreia inițiativa ar reprezenta „o situație ridicolă” este considerată de companie ca fiind „bizară, lipsită de orice fundament tehnic, economic sau juridic”. Potrivit reprezentanților Salrom, proiectul este derulat cu responsabilitate și profesionalism, fiind în prezent în faza de negociere pentru finanțare cu instituții bancare din România, printre care Banca Internațională de Dezvoltare și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ.

Reacția față de acuzațiile privind blocarea proiectelor

Compania respinge și acuzațiile conform cărora actuala conducere ar fi o frână în calea dezvoltării. Se subliniază faptul că, în lipsa actualului management, „nu ar fi existat niciun proiect declarat de interes strategic și nici licența de exploatare nu ar fi fost prelungită”.

Mai mult, se menționează că înainte de actuala echipă, nu existau demersuri reale pentru extinderea acestei linii de business, iar singura tentativă – un studiu de fezabilitate semnat în 2020 – ar fi fost contrară legislației în vigoare.

Incidentul de la Salina Praid, un fenomen natural, nu o greșeală managerială

Referitor la incidentul de la Salina Praid, Salrom precizează că situația a fost generată de un fenomen natural extrem, în care debitul Pârâului Corund a crescut de peste 100 de ori față de normal. Potrivit companiei, „nu există niciun prejudiciu dovedit și cuantificabil”, iar intervenția s-a făcut prompt, în interesul angajaților și al comunității locale.

De asemenea, se atrage atenția că închiderea minelor istorice intră în atribuțiile ministerului și ale unei societăți subordonate acestuia, conform articolului 56 lit. k din Legea Minelor nr. 85/2003. Infiltrațiile de apă s-ar fi produs prin galerii istorice care nu au fost conservate corespunzător.

Declarațiile ministrului, conform cărora „cei de la Praid” ar trebui sancționați, sunt considerate inacceptabile și denigratoare. Salrom susține că a luat măsuri pentru protejarea veniturilor minerilor și pentru susținerea acestora în perioada dificilă, subliniind că sindicatul Salroca a transmis deja o scrisoare oficială prin care solicită încetarea atacurilor la adresa angajaților.

Selecția conducerii, făcută conform legii

În ceea ce privește afirmațiile legate de componența politică a conducerii Salrom, compania declară că acestea sunt „categoric false”. Se menționează că selecția a fost făcută conform OUG 109/2011 și în condiții de transparență totală. Revocarea actualului Consiliu de Administrație ar putea expune compania la riscuri legale și financiare semnificative, în lipsa unei analize și a unei note de fundamentare juridice.

Performanțele companiei – o replică în cifre

Pentru a susține afirmația că actuala conducere a obținut rezultate concrete, Salrom prezintă și o serie de date financiare care reflectă evoluția pozitivă a companiei în ultimii ani. Potrivit comunicatului:

„Proiectul privind extragerea grafitului din arealul Baia de Fier a fost declarat de către Comisia Europeană ca fiind de interes strategic. De asemenea, obținerea prelungirii licenței de exploatare este o muncă de peste 3 ani a unei echipe Salrom formată din oameni ‘sănătoși la cap care țin cu România și bugetul ei’.”

Performanțele financiare prezentate sunt următoarele:

2022: 498.099.493 lei cifră de afaceri, 144.492.843 lei profit

2023: 482.211.052 lei cifră de afaceri, 157.428.045 lei profit

2024: 453.016.633 lei cifră de afaceri, 132.233.997 lei profit

Primele 5 luni din 2025: 165.734.359 lei cifră de afaceri, 44.319.421 lei profit

La finalul comunicatului, Salrom își reafirmă angajamentul pentru o dezvoltare durabilă și în beneficiul economiei naționale, solicitând încetarea atacurilor publice nefondate care afectează nu doar imaginea companiei, ci și eforturile colective ale angajaților: