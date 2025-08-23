Ministrul Economiei a vorbit deschis, într-o emisiune la Digi24, despre situația companiilor de stat. Din cele 40 de entități aflate sub coordonarea ministerului, 12 sunt deja în insolvență. Potrivit acestuia, în unele cazuri există intenții clare de a le duce spre faliment.

„Pentru unele se dorește să treacă în faliment, pentru că sunt niște ochii ațintiți să tragă din patrimoniul acestor companii. Cei care pun oamenii aceștia acolo, că oamenii care sunt numiți acolo sunt numiți cu misiuni, foștii miniștri, foste partide politice care au condus aceste companii”, a declarat Miruță.

El a făcut referire la implicarea „foștilor miniștri, foste partide politice care au condus aceste companii”, subliniind că aceste grupuri au influențat decizii majore și au numit persoane în funcții-cheie, afectând astfel modul de administrare și performanța economică a firmelor de stat.

Radu Miruță spune că problema pornește de la modul în care sunt numite conducerile acestor firme. Legea actuală ar permite menținerea în funcție a unor persoane ajunse acolo prin proceduri viciate.

„Eu sunt preocupat de modificarea legii care stabilește modul în care îi cimentezi în conducerea companiilor statului pe cei care au ajuns acolo printr-o metodă viciată. A fost pusă în dezbatere publică de către SGG alaltăieri o variantă. Am citit-o personal toată, nu rezolvă problema absolut deloc, SGG doar flutură ca o propunere”, a spus acesta.

Ministrul a subliniat că a transmis deja un set de propuneri oficiale pentru modificarea ordonanței în vigoare, menite să corecteze problemele identificate în conducerea companiilor de stat.

„În subordinea lor este această entitate, AMEPIP care gestionează desfășurare acestui proces. E dezbatere publică. sunt ministru, am vorbit și cu domnul prim-ministru, am vorbit și cu partenerii de la PSD, am transmis oficial un set de măsuri, de amendamente care să modifice această ordonanță. Altfel, toată discuția despre reconstrucția economică este o discuție prefăcută”, a completat Miruță.

Miruță avertizează că statul nu poate reconstrui economia dacă persoanele din fruntea acestor companii urmăresc interese contrare.

„Nu putem reconstrui economic cu resursele țării noastre, dacă pornim pe o mlaștină în care cei care gestionează aceste resurse sunt acolo cu o misiune împotriva interesului statului român”, a afirmat ministrul.

El a precizat că un raport recent al Corpului de control confirmă aceste probleme, demonstrând că mai multe numiri în conducerea companiilor de stat au fost realizate cu încălcarea procedurilor legale și că acestea au afectat gestionarea patrimoniului public.

„Asta s-a demonstrat ieri, când un raport al Corpului de control pe care l-am trimis să verifice șase companii ale acestui stat a dovedit legal că numirile acolo au fost șase din șase viciate”, a spus acesta.

Oficialul a explicat că aceste verificări au vizat primele cazuri care au ridicat suspiciuni, fiind selectate pentru a analiza modul în care au fost efectuate numirile și pentru a identifica eventualele nereguli în conducerea companiilor de stat.

„Au fost primele șase care au venit cu probleme să ceară niște numiri acolo și mi s-au părut că nu este în regulă”, a mai adăugat Miruță.

În opinia lui, scopul ministerului este să readucă firmele pe linia de plutire.

„Încercăm să le ducem din insolvență în zona de funcționare, nu în zona de faliment. Realitatea este una singură, trebuie să avem curaj să vorbim despre ea”, a menționat acesta.

Miruță a descris un mecanism pe care îl consideră atent coordonat în timp, explicând cum numirile politice au influențat succesiv performanța financiară și operațională a companiilor de stat.

„De-a lungul timpului a fost un mecanism extraordinar de coordonat. Companii care gestionau resursele statului român au fost conduse de niște oameni, au început să scadă cifrele financiare pentru aceste companii, au început apoi să aibă pierderi, au început apoi să intre în insolvență. De unde pentru unele se dorește să treacă în faliment, pentru că sunt niște ochii ațintiți să tragă din patrimoniul acestor companii. Cei care pun oamenii aceștia acolo, că oamenii care sunt numiți acolo sunt numiți cu misiuni, foștii miniștri, foste partide politice care au condus aceste companii”, a subliniat ministrul.

El consideră că acest tip de numiri are un scop mai amplu decât cel salarial, vizând obținerea de avantaje economice și influență în deciziile strategice ale companiilor de stat.

„Știți care e păcatul? Că cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000 (de lei, indemnizații – n.r.). Vin pentru combinațiile pe care le fac din pozițiile respective”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a spus că va susține salarii mari pentru manageri doar după ce aceștia își demonstrează performanța. El a declarat că va susține acordarea unor salarii mari managerilor companiilor de stat doar după ce aceștia își demonstrează performanța și după ce firmele ajung să funcționeze eficient.